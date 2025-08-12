Trabalhador sofre fratura grave após acidente em área rural de Rio Branco

No final da tarde desta segunda-feira (11), o trabalhador Jorge Costa Leal, de 58 anos, sofreu um grave acidente de trabalho no Ramal Capela, localizado no km 32, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações, Jorge realizava serviços de derrubada de árvores quando um tronco caiu sobre sua perna, causando fraturas na tíbia e na fíbula. Sem acesso imediato a socorro, ele improvisou uma imobilização com pedaços de sua própria blusa e conseguiu caminhar alguns metros até encontrar pessoas que ouviram seus gritos. O resgate até um ponto de acesso foi feito de forma improvisada, com o trabalhador sendo transportado a cavalo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A equipe interceptou uma caminhonete que transportava a vítima no km 100 da estrada Transacreana, também conhecida como AC-90. No local, os profissionais realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jorge ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Jorge foi entregue ao Setor Ortopedia. Apesar da gravidade das fraturas, seu estado de saúde é considerado estável.

