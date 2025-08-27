Trabalhador rural tem pé amputado em acidente com máquina agrícola na Transacreana

Francisco Luciano Chaves, de 34 anos, sofreu grave acidente durante instalação de cercas e foi levado em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco

Um acidente de trabalho deixou o trabalhador rural Francisco Luciano Chaves dos Santos, de 34 anos, gravemente ferido na tarde desta terça-feira (26), no km 100 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, zona rural de Rio Branco.

A vítima participava de um serviço de instalação de cercas quando teve a calça presa pela broca giratória de uma máquina utilizada para abrir buracos destinados às estacas. O impacto violento resultou na amputação do pé esquerdo de Francisco.

Após o acidente, colegas colocaram o trabalhador em um veículo particular e iniciaram o transporte rumo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. No entanto, o carro apresentou pane mecânica no km 65 da rodovia, obrigando a equipe a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os socorristas, acompanhados de um médico, realizaram procedimentos para conter a hemorragia e estabilizar o paciente, que foi transferido em estado grave ao hospital da capital.

