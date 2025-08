Trabalhador rural é morto a tiro após crise de ciúmes na Reserva Chico Mendes, em Rio Branco

Antônio Martinêz de Lima Silva, de 30 anos, foi assassinado com um disparo de espingarda dentro de uma residência; suspeito fugiu com a esposa após o crime

O trabalhador rural Antônio Martinêz de Lima Silva, de 30 anos, foi assassinado com um tiro no peito durante a madrugada desta terça-feira (5), em uma residência localizada no km 12 da Reserva Chico Mendes, com acesso pelo km 60 do Ramal da União, entrada pela Fazenda Talismã, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de vizinhos, Antônio estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de um casal — ambos também funcionários de uma fazenda na região — quando, por volta de 1h, moradores ouviram um disparo de arma de fogo. Como é comum o uso de armas por caçadores na área, o barulho não causou alarde imediato.

Somente por volta das 10h da manhã, vizinhos foram até o local e encontraram Antônio caído ao chão, ensanguentado e sem sinais vitais. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado e uma equipe do 1º Batalhão foi deslocada até a área, onde constatou o óbito. A cena do crime foi isolada e a Perícia Criminal, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), realizou os procedimentos de praxe e recolheu o corpo da vítima.

Segundo testemunhas, o suspeito do crime teve uma crise de ciúmes da esposa durante a confraternização. Ele foi até o quarto, pegou uma espingarda calibre 28 e atirou contra Antônio, atingindo-o no peito. A vítima não teve qualquer chance de se defender.

A arma do crime não foi localizada na residência e o casal fugiu do local logo após o homicídio. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas, até o momento, o suspeito continua foragido.

A investigação preliminar está sendo conduzida pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e o caso será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que seguirá com os trabalhos para localizar e prender o autor do crime.

