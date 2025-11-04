Trabalhador rural é atacado por boi sinoeiro e sofre grave lesão no rosto em Sena Madureira, interior do Acre

Vítima foi surpreendida pelo animal durante serviço no Ramal Nova Olinda, em Sena Madureira; homem foi socorrido por freteiro e transferido para Rio Branco com contusão próxima ao olho

Um trabalhador rural sofreu um grave acidente na tarde desta segunda-feira (3) ao ser atacado por um boi sinoeiro durante suas atividades em uma fazenda no Ramal Nova Olinda, zona rural de Sena Madureira. De acordo com testemunhas, o homem foi surpreendido pelo animal e sofreu ferimentos no rosto, com uma forte contusão próxima ao olho direito que evidencia a violência do ataque.

Um freteiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros e transportou a vítima até o km 100 da Transacreana, onde uma equipe do SAMU realizou o atendimento inicial. Após ser estabilizado, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica mais detalhada e tratamento especializado. O caso alerta para os riscos enfrentados por trabalhadores rurais no estado.

Relacionado

Comentários