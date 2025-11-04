Conecte-se conosco

Trabalhador rural é atacado por boi sinoeiro e sofre grave lesão no rosto em Sena Madureira, interior do Acre

Publicado

10 minutos atrás

em

Vítima foi surpreendida pelo animal durante serviço no Ramal Nova Olinda, em Sena Madureira; homem foi socorrido por freteiro e transferido para Rio Branco com contusão próxima ao olho

O homem foi surpreendido pelo animal durante o serviço e acabou sofrendo ferimentos. Foto: cedida 

Um trabalhador rural sofreu um grave acidente na tarde desta segunda-feira (3) ao ser atacado por um boi sinoeiro durante suas atividades em uma fazenda no Ramal Nova Olinda, zona rural de Sena Madureira. De acordo com testemunhas, o homem foi surpreendido pelo animal e sofreu ferimentos no rosto, com uma forte contusão próxima ao olho direito que evidencia a violência do ataque.

Um freteiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros e transportou a vítima até o km 100 da Transacreana, onde uma equipe do SAMU realizou o atendimento inicial. Após ser estabilizado, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica mais detalhada e tratamento especializado. O caso alerta para os riscos enfrentados por trabalhadores rurais no estado.

Imagens compartilhadas por familiares mostram o rosto da vítima com uma forte contusão próxima ao olho direito, indicando a gravidade do impacto. Foto: captada 

Geral

Susto e medo: eixo de ônibus se solta na Via Chico Mendes em Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Passageiros entraram em pânico após parte traseira do veículo se desprender; ninguém ficou ferido

Um incidente envolvendo um ônibus da Empresa Rico Transportes causou susto e medo em passageiros na manhã desta terça-feira, 4, em Rio Branco. O eixo traseiro do veículo se desprendeu enquanto o coletivo trafegava pela Via Chico Mendes, nas proximidades do Estádio Arena da Floresta.

Segundo testemunhas, o impacto da traseira do ônibus batendo no asfalto provocou um forte barulho, gerando pânico entre os passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra o ônibus imobilizado na via, com o eixo solto.

Até o momento, a Empresa Rico Transportes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Geral

DHPP prende homem armado durante operação no Segundo Distrito de Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Suspeito carregava escopeta calibre 12 e munições enquanto policiais buscavam motocicleta usada em assassinato

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta segunda-feira, 3, Diego Armando Gouveia, flagrado portando uma escopeta calibre 12, três munições e uma faca, no bairro Areal, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

O suspeito foi surpreendido pelos investigadores na Travessa do Beija-Flor, durante uma ação policial na região. Ao perceber a presença dos agentes, Diego ainda tentou fugir, mas foi capturado em uma área de mata próxima ao local.

De acordo com a DHPP, a operação tinha como objetivo localizar uma motocicleta utilizada em um assassinato ocorrido no fim de semana. Durante as buscas, os policiais acabaram encontrando o suspeito armado.

Após a prisão, Diego Armando foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

Geral

Caso Yara Paulino: nove réus serão ouvidos em audiência nesta terça-feira

Publicado

4 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Jovem foi torturada e morta em via pública após boato falso sobre a morte da filha de 3 meses; criança continua desaparecida

Mais de oito meses após o brutal assassinato de Yara Paulino da Silva, o caso que chocou o Acre e ganhou ampla repercussão chega a uma nova fase na Justiça. Nesta terça-feira, 4, será realizada, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, a audiência de instrução e julgamento dos nove acusados de torturar e matar a jovem.

Yara foi espancada até a morte com golpes de ripa, em via pública, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, na tarde de 24 de março deste ano. Segundo as investigações, o crime foi cometido por membros de uma facção criminosa, após um boato falso de que ela teria matado a própria filha, de apenas 3 meses de vida.

Posteriormente, a ossada encontrada próxima à casa da vítima foi identificada como sendo de um cachorro, desmentindo completamente o boato.

Os réus Leiliane Alves da Silva, Maria Liberdade da Silva Siqueira Chaves, José Gabriel Lima do Nascimento, Mizael Bezerra Freire, Ismael Bezerra, Patrícia de Castro da Silva, Francisco Gleidson de Souza Nunes (Neném), Janderson Duque de Barros e Gabriel Souza Sales serão interrogados nesta terça-feira. Antes, serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Yara foi rendida dentro de casa, torturada e, ao tentar fugir, acabou sendo alcançada e morta diante de várias pessoas. O ex-marido da vítima, Mizael Bezerra, que também é pai da criança desaparecida, estaria presente na residência durante a sessão de tortura.

Os acusados tiveram a prisão temporária convertida em preventiva, e as investigações continuam. Até o momento, o paradeiro da pequena Cristina Maria, filha de Yara, segue desconhecido.

