Trabalhador rural é atacado por boi sinoeiro e sofre grave lesão no rosto em Sena Madureira, interior do Acre
Vítima foi surpreendida pelo animal durante serviço no Ramal Nova Olinda, em Sena Madureira; homem foi socorrido por freteiro e transferido para Rio Branco com contusão próxima ao olho
Um trabalhador rural sofreu um grave acidente na tarde desta segunda-feira (3) ao ser atacado por um boi sinoeiro durante suas atividades em uma fazenda no Ramal Nova Olinda, zona rural de Sena Madureira. De acordo com testemunhas, o homem foi surpreendido pelo animal e sofreu ferimentos no rosto, com uma forte contusão próxima ao olho direito que evidencia a violência do ataque.
Um freteiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros e transportou a vítima até o km 100 da Transacreana, onde uma equipe do SAMU realizou o atendimento inicial. Após ser estabilizado, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica mais detalhada e tratamento especializado. O caso alerta para os riscos enfrentados por trabalhadores rurais no estado.
Susto e medo: eixo de ônibus se solta na Via Chico Mendes em Rio Branco
Passageiros entraram em pânico após parte traseira do veículo se desprender; ninguém ficou ferido
Um incidente envolvendo um ônibus da Empresa Rico Transportes causou susto e medo em passageiros na manhã desta terça-feira, 4, em Rio Branco. O eixo traseiro do veículo se desprendeu enquanto o coletivo trafegava pela Via Chico Mendes, nas proximidades do Estádio Arena da Floresta.
Segundo testemunhas, o impacto da traseira do ônibus batendo no asfalto provocou um forte barulho, gerando pânico entre os passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra o ônibus imobilizado na via, com o eixo solto.
Até o momento, a Empresa Rico Transportes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.
DHPP prende homem armado durante operação no Segundo Distrito de Rio Branco
Suspeito carregava escopeta calibre 12 e munições enquanto policiais buscavam motocicleta usada em assassinato
Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta segunda-feira, 3, Diego Armando Gouveia, flagrado portando uma escopeta calibre 12, três munições e uma faca, no bairro Areal, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.
O suspeito foi surpreendido pelos investigadores na Travessa do Beija-Flor, durante uma ação policial na região. Ao perceber a presença dos agentes, Diego ainda tentou fugir, mas foi capturado em uma área de mata próxima ao local.
De acordo com a DHPP, a operação tinha como objetivo localizar uma motocicleta utilizada em um assassinato ocorrido no fim de semana. Durante as buscas, os policiais acabaram encontrando o suspeito armado.
Após a prisão, Diego Armando foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
