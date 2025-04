Trabalhador morre durante derrubada de árvore em Porto Walter

Assista a Sessão na Integra pelo Youtube

Na manhã desta terça-feira (01), a Câmara Municipal realizou a 9ª Sessão Ordinária do 1º Ano Legislativo da 16ª Legislatura. O encontro reuniu vereadores, autoridades locais e membros da comunidade para discutir pautas de interesse público e projetos que impactam diretamente a cidade.

Durante a sessão, foram apresentados requerimentos, indicações e projetos de lei voltados para áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. Os parlamentares debateram demandas da população, destacando a importância da participação cidadã na construção de políticas públicas mais eficientes.

Entre os temas discutidos, as melhorias nos serviços públicos, aprovação de novos projetos de lei ou outras questões relevantes.

O presidente da Câmara, Vereador Marquinho Tibúrcio, ressaltou a importância do trabalho legislativo e reforçou o compromisso do parlamento municipal com o desenvolvimento da cidade. “Nosso objetivo é garantir que as demandas da população sejam ouvidas e atendidas da melhor forma possível”, afirmou.

A próxima sessão ordinária está prevista para 08 de Abril de 2025, quando novos debates e votações serão realizados. A população pode acompanhar os trabalhos legislativos por meio das transmissões oficiais da Câmara ou presencialmente no plenário.

Transparência e Participação Popular

A Câmara Municipal reforça a importância da participação dos cidadãos nas sessões legislativas, garantindo maior transparência e proximidade entre o poder público e a comunidade. Interessados podem acompanhar as sessões ao vivo pelos canais oficiais e acessar documentos e pautas no site da instituição.

GRANDE EXPEDIENTE:

VEREADOR MARQUINHO TIBÚRCIO – PRESIDENTE (PP), “Quero, mais uma vez, cumprimentar a todos, as pessoas nas redes sociais. na galeria, todos os presentes, Fernando Oliveira, nossa imprensa, a imprensa aqui presente, nossos servidores, servidores do município, as pessoas que realmente contribuem com o nosso município”.

1° Que a Secretaria de Estado de Educação possa suprir a necessidade do transporte escolar do Município de Brasiléia;

2° Secretaria de Obras realize um trabalho de melhorias na infraestrutura do bairro José Rabelo;

3° Secretaria de Obras realize um trabalho de melhorias na infraestrutura do bairro Alberto Castro; “é um pedido que faço, o prefeito Carlinhos acaba de assumir a prefeitura, estamos na torcida e aqui para ajudar, ajudar nos projetos, orientando, e eu já faço esse pedido, que a gente possa, junto, fazer um projeto grandioso, um projeto grande, para que possamos construir uma galeria e solucionar o problema”.

Quero parabenizar cada um dos senhores que participaram da reunião. Mas quero aqui assinar, com vossas excelências, a preocupação também com o bairro Ipanema.

“Parabenizar o prefeito Carlinhos do Pelado e toda a sua equipe, por esse atendimento à nossa população. Pela internet ali na feira municipal. Muitas pessoas, ali vendendo seus produtos, aos domingos, precisava, às vezes, na verdade, as pessoas que vinham comprar, ali na feira municipal, a população, precisava fazer seu pagamento via pix, que não tinha internet. perdia o feirante e perdia também os clientes que vinham realmente na feira fazer as suas compras. E agora com a internet livre, vai ajudar muito nossos feirantes, vai ajudar muito a nossa população, porque aí com certeza facilita na hora do pagamento, facilita em tudo. O prefeito atendeu também o nosso pedido, o pedido dessa casa. Também fiz um pedido de um bebedouro industrial ali para a feira municipal. e que as coisas vão acontecendo de maneira gradativa, as coisas vão, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo no nosso município.

Vereador Almir Andrade (PP), Senhor presidente, ontem estivemos em uma reunião no bairro Ipanema, aqui no município de Brasiléia, onde estiveram presentes os Vereadores Beto Dantas, Lucélia, Djahilson.

Portanto, todas as reivindicações que eu fizer nesse momento para aquele bairro, eu quero que esses três vereadores assinem esses pedidos comigo, porque estiveram lá e ouvimos a comunidade do bairro Ipanema.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que a Prefeitura de Brasiléia, possa o mais rápido possível realizar obras de melhoramento nas ruas do bairro Ipanema. O bairro Ipanema é o único bairro de Brasiléia que é 100%, não tem asfalto, ele é 100% natural, é só no barro.

2º Que a Energisa, realize melhorias na rede de energia elétrica para atender todos os moradores.

3º Que a Saneacre realize a expansão da rede de água para os moradores, porque tem moradores que não tem água tratada, não tem água da Saneacre.

4º Que Secretaria Municipal de Educação que veja o mais rápido possível a questão do transporte escolar do bairro Ipanema, de acordo com os moradores, o bairro esta sem transporte escolar,

5º Que essa casa realize o mais rápido possível uma audiência pública convocando o ICMBio, para a ouvirmos essas autoridades, principalmente a respeito da atuação deste aqui na nossa região, que vem agindo com muita truculência na zona rural.

VEREADOR DJAHILSON AMÉRICO (REPUBLICANOS), Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia a todo o público que nos assistem, bom dia ao público presente, ao nosso amigo Fernando Oliveira, que acabou de chegar ali. “Sr. Presidente, hoje eu quero falar sobre algumas visitas que nós realizamos essa semana, visitamos alguns bairros, eu, meu amigo Vereador Beto, Vereadora Lucélia, Vereadora Izabelle. Nós tivemos ali reunidos com o pessoal do Francisco Peixoto, ouvindo a reivindicação da comunidade, já levamos ao conhecimento dos nossos secretários. Também tivemos ali no Alberto Castro, especificamente na rua Antônio de Almeida Campos. Inclusive, graças a Deus, a obra já começou os paliativos naquela rua, meu amigo Beto. Também onde tivemos ali como o meu amigo Almir falou ali no Ipanema ali, são conhecidas aquelas chácaras do Nazaré, e meu amigo Vereador Almir eu já vou me associar a ele, por essas reivindicações que ele fez”.

VEREADOR ZEMAR (PL), Sr. Presidente, colegas vereadores, pessoas presentes. E quero saudar a todos na pessoa da minha amada esposa, a mulher mais bela dessa cidade.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que a Prefeitura de Brasiléia viabilize a execução do projeto do plano de carreira, cargo e remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias.

2º Que Secretaria de Educação realize uma reforma na escola Fulgêncio de Paiva, que é lá no KM 52;

3º Que a Secretaria Municipal de Saúde, retorne com o serviço de ultrassonografia, o atendimento era realizado na unidades de saúde Doutor Tufic Mizael Saad filho;

4 Que a Secretaria de Obra, realize um trabalho de recuperação nos trechos críticos do ramal, que chama-se Travessa Santa Cruz, que está ali entre o Zé Coelho e o Adriano, no ramal do KM 19.

VEREADORA IZABELE ARAÚJO (REPUBLICANOS), “Inicio a nossa nona sessão fazendo algumas indicações de grande relevância para o município”;

Apresentou as seguintes indicações:

1° Que a Prefeitura de Brasiléia realize a construção do muro de proteção da creche Romilda Roma.

2º Que a Prefeitura de Brasiléia busque soluções para a expansão do atendimento das crianças com transtorno do espectro autista.

3º Que a Prefeitura de Brasiléia Marcos Galvão, realize manutenção na rede de iluminação pública no bairro Marcos Galvão;

4º Que a Prefeitura de Brasiléia realize a limpeza no acostamento do ramal do KM 13;

5º Que o Detran instale placas de sinalização e construa quebra molas, nas Rua Kairala, Praia Linda, Rua Rubrunegro e Manoel Ribeiro.

VEREADOR JORGE DA LAURA (UB), “Mais uma vez, bom dia senhor presidente, bom dia nobre colegas vereadores, bom dia aos servidores da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez meu bom dia, meu bom dia a todos que se encontram na plenária desta casa, quero aqui cumprimentar meu amigo Renilson, meu amigo Zico, Grande Thiago, do União Brasil, Fábio, Nilce, irmã do nosso vereador Beto, seja cumprimentada, Fernando Oliveira, meu amigo Guerra, da comunicação, sintam-se todos cumprimentados. Clebson, gerente de esporte, Clebson, parabéns, meu amigo, pelo ótimo trabalho que você vem fazendo, à frente da Gerencia de Esporte. Parabéns mesmo, você é um cara competente, que merece os nossos cumprimentos, os nossos elogios e o nosso respeito”.

Hoje, as pesquisas, os dados apontam que de cada 100 crianças, 29 tem tendência a nascer com problemas de grau de autismo, então, é uma situação muito complexa, além da questão da demanda de profissionais.

Tem profissional trabalhando aqui no meu mundo, que vem de Porto Velho.

Hoje, o meu mundo, ele está atendendo 115 crianças. das 7 da manhã, com intervalo de meio dia para o almoço, até as 18 horas.

E tem aí em torno de 60 crianças na fila de espera. E hoje a Prefeitura de Brasileia, com todo esforço, Ele oferece quatro terapias. São poucos municípios do estado do Acre que oferecem quatro terapias para criança com autismo, o município está trabalhando apenas com o recurso próprio, com o RP, e com um pouco de dinheiro da saúde. Precisamos ver o que vamos fazer, o que o Poder Executivo pode fazer para podermos estar atendendo essas 60 pessoas. A gente tem aqui uma sugestão para o prefeito Carlinhos, questão de espaço, Necessita de espaço e de recurso. Sabemos que só com recurso próprio não tem condição de manter, então precisamos que os nossos Deputados Estaduais, Federais e Senadores, enviem emendas para que possamos dar continuidade e ampliar o sistema de atendimento ao autismo. Hoje são dois fonoaudiólogos que atendem, dois psicólogos, dois fisioterapeutas e um que é o mais difícil, que é o terapeuta ocupacional. Esse terapeuta ocupacional, ele vem de Porto Velho e atende em Rio Branco, atende em outros municípios do estado do Acre. Hoje, para manter esse centrinho, o município está gastando em torno de 140 mil reais.

Apresentou a seguinte indicação:

1° Que a Secretaria de Saúde possa disponibilizar transporte para o pacientes de fazem tratamento de câncer em Porto Velho, hoje nós temos 18 pessoas que fazem tratamento de câncer no hospital de Porto Velho, O município de Epitaciolândia tem esse serviço de transporte, com dois carros, Só que ele está atendendo pessoas de Brasileia, pacientes de Brasileia, paciente de Xapuri, paciente de Assis Brasil, paciente da própria cidade de Epitaciolândia e até de Cobija.

VEREADOR CARECA GADELHA (PSD), “Presidente, e mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, ao público presente, aos servidores dessa casa.

Presidente, o que me traz aqui são alguns reconhecimentos e agradecimentos. Parabenizar ao nosso prefeito Carlinhos do Pelado, em 90 dias de mandato, já está fazendo muitas coisas, muitos atendimentos que estavam acontecendo no nosso município. Por exemplo, essa nova modalidade que está começando hoje, o atendimento noturno, que é de grande importância. Também a farmácia municipal, que vai funcionar até às 22 horas. Não poderia deixar de parabenizar a implantação da internet na feira.

Não pude estar lá no domingo pela manhã, mas no sábado à noite, a gente já via a felicidade das pessoas ali com a internet.

Quero parabenizar a gerência de esporte, pelas atividades, o esporte na comunidade.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que a Prefeitura de Brasiléia possa disponibilizar essa internet no mercado municipal, ali onde centenas de pessoas frequentam diariamente, e também no ginásio de esporte, onde também tem uma praça de alimentação bastante movimentada e que já necessita de um ponto de internet também para atender aos feirantes, aos expositores lá.

2º Que Secretaria de Obras, melhorias ali no ramal do KM 74, no ramal do seu Adão, que está intrafegável;

3º Sugerir aqui ao nosso Prefeito Carlinho do Pelado, que transforme a gerência de esporte em secretaria de esporte, uma vez secretaria de esporte, teria até como conseguir mais recurso pelo governo federal nas leis de incentivo;

4° Que seja encaminhado um ofício ao presidente do IMAC, o Sr. André Hassen, solicitando mais técnico para o município.

VEREADORA LUCÉLIA BORGES (PSD), “Senhor presidente, mais uma vez, bom dia, os colegas vereadores, os que ainda se encontram aqui na nossa plateia, já tinha cumprimentado alguns no início, mas queria também aqui cumprimentar a minha colega de partido, Nisse Soares, ao nosso ex-secretário de meio ambiente, nosso amigo Zico, Aqui está o Lúcio, lá do bairro José Braúna. O nosso amigo Fernando, Aqui a Chiquinha, esposa do nosso amigo vereador Almir Andrade. Todos se sintam cumprimentados”.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Solicito que casa envie ao comando da Polícia Militar um oficio solicitando o reforço da segurança, ou seja, que seja intensificada a patrulha da nossa Polícia Militar lá no loteamento Francisco Peixoto, para que assim a população se sinta mais segura, tenha realmente esse policiamento mais presente lá dentro do loteamento.

2º Que a Secretaria de Obras realize a substituição das lâmpadas queimadas loteamento Francisco Peixoto;

3° Que a Saneacre, realize uma manutenção da rede de abastecimento de agua no loteamento Francisco Peixoto;

4° Que a Secretaria de Obras realize melhorias nas ruas da comunidade nova Esperança; por falta de trafegabilidade, o transporte escolar não pode chegar até a comunidade.

5° Que a Secretaria de Obras, que faça o recapeamento ali na rua Ernestino do Amaral, no bairro José Moreira;

6 Que a Secretaria de Saúde do Município, através da SESACRE, possa disponibilizar um especialista neuropediatra.

VEREADOR REINALDO GADELHA (MDB), “Bom dia, mais uma vez, Presidente Marquinho, bom dia ao público que nos acompanha de casa, pelas redes sociais, as pessoas presentes aqui na nossa galeria, Anísio, Seu Milton, esposa do vereador Zemar, meu amigo Lúcio aí presente também, o ex-secretário Zico Rocha, Fernando Oliveira aí representando a mídia, a imprensa, a comunicação. Sejam todos bem-vindos.

1° Que a Secretaria de Obras, a reforma da ponte do Rio Xapuri no Santa Luzia, KM 84, são três pontos, é o baixo do Nego Rocha, O baixo do Rio Xapuri, que é um baixo extenso e ponto crítico e o baixo do Rio do Ouro.

2º Que a Secretaria de Obras informe essa casa, quando vai ser iniciado os trabalhos no KM 84, e quando vai ser feito o melhoramento lá no 59, no ramal pega-fogo, no ramal paraíso.

3° Que a Secretaria de Agricultura, verifique a possibilidade da retomada do Programa Horta Familiar.

4º Que a Secretaria de Educação possa resolver a falta de transporte escolar nos ramais que não tem ônibus.

