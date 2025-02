Trabalhador morre ao ser esmagado por trator durante manutenção em fazenda de ex-vereador em Tarauacá

Populares tentaram prestar socorro, mas Abraão já não apresentava sinais vitais quando foi encontrado

Um trabalhador identificado como Abraão morreu na tarde desta quinta-feira (30) após ser atingido por um trator enquanto realizava a manutenção do veículo na zona rural de Tarauacá.

O acidente aconteceu na fazenda do ex-vereador Ezi Aragão, na Comunidade Lago Novo, próximo ao Rio Muru. No momento do ocorrido, Abraão trabalhava ao lado do pai, Sr. Adalto, na construção de um açude e de uma barragem.

Segundo relatos, o trator escorregou da base onde estava apoiado e tombou sobre a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Populares tentaram prestar socorro, mas Abraão já não apresentava sinais vitais quando foi encontrado.

