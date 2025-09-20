Trabalhador baleado dentro de salão em Brasiléia é transferido em estado gravíssimo para Rio Branco

Encontro foi promovido pelo Sebrae, Seplan, Aleac e Amac

O Sebrae, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento do Estado (Seplan), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a Associação de Municípios do Acre (AMAC), promoveu, nesta sexta-feira (19), a Reunião Inicial de Secretariado do Município de Rio Branco, que integra a agenda de ações do programa Cidade Empreendedora.

O encontro teve o objetivo de tornar pública a adesão do município ao programa, diante dos gestores municipais, graças ao convênio firmado entre Sebrae, Governo e Aleac.

De acordo com o prefeito de Rio Branco e presidente da AMAC, Tião Bocalom, o programa será essencial para que cada município pense no seu modelo de desenvolvimento. “Tenho certeza de que, ao final do programa, teremos os municípios, seus gestores e líderes muito mais capacitados para que possamos, assim, ter um estado mais bem desenvolvido”, disse.

O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, reforçou o compromisso da instituição com o fortalecimento dos municípios por meio dos pequenos negócios. “O Sebrae é preocupado com o desenvolvimento do nosso estado. Trabalhamos essas parcerias para que a gente consiga melhorar e trazer qualidade de vida para as pessoas”, declarou.

Atuando em uma série de soluções, o Cidade Empreendedora é construído em 10 eixos que vão desde a melhoria da gestão e das políticas públicas, passando pela simplificação de abertura de empresas, inovação e outros, para auxiliar os municípios.

“Acredito que, com esse trabalho, vamos atingir grandes marcas e grandes feitos. Agradecemos essa parceria que nos permite seguir em frente, fazendo a mudança que a nossa sociedade acreana precisa”, afirmou a representante da Aleac, Michelle Silva.

O chefe de Relações Interinstitucionais da Seplan, Francimar Cavalcante, destacou que o convênio firmado vai ao encontro do trabalho desenvolvido pelo Estado. “Temos uma série de ações que colocam o Acre como um corredor de exportação e empoderamento dos municípios. O Cidade Empreendedora certamente vai favorecer o nosso plano de trabalho.”

Para conhecer o programa, acesse: https://sebrae.com.br/ cidadeempreendedora

