Trabalhador baleado dentro de salão em Brasiléia é transferido em estado gravíssimo para Rio Branco
Diplanir da Silva Pereira, de 35 anos, foi atingido por quatro disparos; tiros perfuraram fígado e intestino. Polícia investiga autoria do crime.
O trabalhador Diplanir da Silva Pereira, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia, interior do Acre.
Segundo informações preliminares, um homem armado invadiu o salão de cabeleireiro onde Diplanir prestava serviços e efetuou vários disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu sem ser identificado.
Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi levada ao Hospital Regional do Alto Acre. De acordo com o médico plantonista, Diplanir foi atingido por quatro tiros: um no cotovelo esquerdo, um no joelho direito e dois nas costas, que transfixaram o corpo e atingiram órgãos vitais, como fígado e alças intestinais.
O trabalhador passou por cirurgia de emergência, foi entubado e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na madrugada deste sábado (20).
A motivação do crime ainda é desconhecida, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Reunião marca início do Programa Cidade Empreendedora em Rio Branco
Encontro foi promovido pelo Sebrae, Seplan, Aleac e Amac
O Sebrae, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento do Estado (Seplan), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a Associação de Municípios do Acre (AMAC), promoveu, nesta sexta-feira (19), a Reunião Inicial de Secretariado do Município de Rio Branco, que integra a agenda de ações do programa Cidade Empreendedora.
O encontro teve o objetivo de tornar pública a adesão do município ao programa, diante dos gestores municipais, graças ao convênio firmado entre Sebrae, Governo e Aleac.
De acordo com o prefeito de Rio Branco e presidente da AMAC, Tião Bocalom, o programa será essencial para que cada município pense no seu modelo de desenvolvimento. “Tenho certeza de que, ao final do programa, teremos os municípios, seus gestores e líderes muito mais capacitados para que possamos, assim, ter um estado mais bem desenvolvido”, disse.
O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, reforçou o compromisso da instituição com o fortalecimento dos municípios por meio dos pequenos negócios. “O Sebrae é preocupado com o desenvolvimento do nosso estado. Trabalhamos essas parcerias para que a gente consiga melhorar e trazer qualidade de vida para as pessoas”, declarou.
Atuando em uma série de soluções, o Cidade Empreendedora é construído em 10 eixos que vão desde a melhoria da gestão e das políticas públicas, passando pela simplificação de abertura de empresas, inovação e outros, para auxiliar os municípios.
“Acredito que, com esse trabalho, vamos atingir grandes marcas e grandes feitos. Agradecemos essa parceria que nos permite seguir em frente, fazendo a mudança que a nossa sociedade acreana precisa”, afirmou a representante da Aleac, Michelle Silva.
O chefe de Relações Interinstitucionais da Seplan, Francimar Cavalcante, destacou que o convênio firmado vai ao encontro do trabalho desenvolvido pelo Estado. “Temos uma série de ações que colocam o Acre como um corredor de exportação e empoderamento dos municípios. O Cidade Empreendedora certamente vai favorecer o nosso plano de trabalho.”
Para conhecer o programa, acesse: https://sebrae.com.br/
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
Na noite desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, promoveu a 4ª edição da Festa da Inclusão – Setembro Verde e Amarelo. O evento reuniu autoridades, gestores escolares, educadores, famílias e a comunidade, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sem barreiras.
Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde Sérgio Mesquita, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a coordenadora municipal de Ensino Nilcele Eduino, a coordenadora do Programa de Inclusão Sandra Saraiva e o vereador Cleomar Portela, representando o Legislativo e Moizes Diniz Presidente da FAPAC e Coordenador da Associação “Mentes Azuis”.
O significado do Setembro Verde
O Setembro Verde é uma campanha nacional que destaca a importância da inclusão das pessoas com deficiência. A proposta é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de políticas públicas que garantam acessibilidade, respeito, oportunidades e o combate ao capacitismo.
Discursos que marcaram o evento
Vice-prefeito Sérgio Mesquita destacou a importância da integração entre as secretarias e lembrou que saúde, educação e demais áreas da gestão trabalham de forma unida:
“A Secretaria de Saúde é parceira de todas as secretarias. Estamos aqui para valorizar esse momento e reforçar que cuidar das pessoas deve ser prioridade, seja na saúde, na educação ou em qualquer área.”
Prefeito Sérgio Lopes ressaltou o compromisso da gestão com a educação especial e o apoio às famílias:
“Fazer educação já é um grande desafio. Fazer educação inclusiva exige ainda mais dedicação, cuidado e amor. Nossa gestão tem sido referência no Acre e queremos ampliar ainda mais os serviços, fortalecendo também o atendimento às famílias, porque os pais e mães também precisam de acolhimento.”
Sandra Saraiva, coordenadora do Programa de Inclusão, agradeceu o apoio da Prefeitura e reforçou a relevância do projeto:
“Esse trabalho só é possível porque existe um compromisso real da gestão com a inclusão. É um orgulho ver o quanto avançamos.”
Moisés Diniz, presidente da FAPAC e coordenador da Associação Mentes Azuis, emocionou o público ao destacar o pioneirismo de Epitaciolândia:
“Este é o primeiro município do Acre a realizar uma festa dessa dimensão voltada para a inclusão. Muitas mães atípicas deixam de trabalhar e estudar para cuidar dos filhos, porque o Estado brasileiro falhou em apoiá-las. Aqui vemos um exemplo de gestão que faz a inclusão ser real, com ações concretas e não apenas discursos.”
Um marco para Epitaciolândia
A Festa da Inclusão se consolida como uma das principais ações do calendário municipal voltadas para conscientização e valorização da diversidade. O evento contou com apresentações culturais, homenagens e momentos de reflexão sobre a importância da participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade.
Prefeito Jerry Correia recebe deputado estadual Pedro Longo em Assis Brasil
Hoje, sexta-feira(19), o município de Assis Brasil recebeu com entusiasmo o deputado estadual Pedro Longo em uma reunião realizada no auditório da Câmara de Vereadores. O encontro foi mobilizado pelo diretor da Cooperacre e da Coopaeb, José de Araújo, e contou com a presença de importantes representantes, como Valdemiro, presidente da OCB, e um representante do MAPA Acre. O objetivo do encontro foi fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento da cidade e à valorização das cooperativas locais.
Durante a visita, o prefeito Jerry Correia agradeceu ao deputado pelas emendas destinadas ao município e destacou a importância do ativismo sociativista no fortalecimento da economia local. “Ficamos muito felizes com sua presença e com as palavras de incentivo. Esperamos consolidar ainda mais essa parceria em benefício de Assis Brasil e de toda nossa população”, afirmou o prefeito.
O deputado Pedro Longo parabenizou a gestão de Jerry Correia pelo vínculo próximo com a população e reforçou o compromisso de colaborar com o desenvolvimento do município. “Assis Brasil está avançando graças às oportunidades geradas pelas cooperativas, e nosso objetivo é continuar apoiando iniciativas que fortaleçam os produtores da zona rural”, disse.
Na ocasião, o deputado veio para realizar simbolicamente o lançamento da pedra fundamental para a construção de uma agroindústria voltada ao processamento de polpas de frutas, que será administrada pela Coopaeb. O projeto representa um passo importante para o crescimento econômico do município e para a geração de novas oportunidades para os produtores locais.
Assis Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das cooperativas, pilares essenciais para a construção de uma cidade mais próspera e inclusiva.
