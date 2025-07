TPI emite mandados de prisão contra líderes do Talibã

Quase 170 bombeiros foram mobilizados para combater chamas em Les Pennes-Mirabeau

Um incêndio florestal no sul da França, alimentado por ventos de até 70 quilômetros por hora, levou ao fechamento do aeroporto de Marselha-Provença na terça-feira (8), disse um porta-voz, afetando as viagens no momento em que o período de férias de verão começa.