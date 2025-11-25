Torcedores do Flamengo e do Palmeiras dividem poltronas de ônibus leito para ver final da Libertadores da América em Lima, no Peru.

O embarque no Rio de Janeiro, de torcedores do Flamengo neste domingo (23) rumo à final da Copa Libertadores da América em Lima, no Peru, chamou a atenção da imprensa nacional. A equipe do programa Profissão Repórter, liderada pelo premiado jornalista Caco Barcelos, da Rede Globo, acompanhou de perto o embarque e gravou entrevistas com os torcedores sobre a expectativa da viagem.

Em São Paulo, além os torcedores do Palmeiras, outra equipe de jornalistas se juntou aos viajantes: o time do Portal UOL, que seguirá a bordo até Lima, documentando cada passo, cada história e cada emoção dessa travessia pela maior linha de ônibus do mundo. Novos torcedores ainda eram aguardados para embarque em Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.

A comitiva viaja sob a coordenação do proprietário da empresa, Fernando Lourenço. Dentro do ônibus, o clima não poderia ser melhor. Passageiros interagindo, risadas, novas amizades e até roda de jogo de cartas animaram o trajeto. Um verdadeiro aquecimento para a grande final! A previsão de chegada em Lima está para o final da sexta-feira (28) e madrugada de sábado (29), já na vibração do dia do jogo. A caravana de torcedores foi idealizada pela Trans Acreana para atender à corrida dos brasileiros rumo à disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título da Copa Libertadores da América em Lima.

A empresa Trans Acreana está apostando em seus cinco anos de experiência na linha regular de ônibus ligando o Rio de Janeiro à capital peruana. A companhia lançou um pacote especial de viagem “bate-volta” em ônibus-leito equipados com internet via satélite, Wi-Fi e ar-condicionado, um conforto comparável ao de ponte aérea sobre rodas. O investimento, de R$ 2,6 mil, pode ser parcelado em até seis vezes.

A caravana partiu do Rio de Janeiro às 13h do dia 23 de novembro, com paradas programadas para embarque de passageiros em São Paulo, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), última capital antes da fronteira com o Peru.

Em seguida a caravana segue para Porto Maldonado e começa a subida das Cordilheiras dos Andes. A chegada ao Estádio Nacional, em Lima, está prevista para o dia 28, véspera da grande decisão, depois de cinco dias de estrada e mais de seis mil quilômetros percorridos. O retorno será no dia 30, às 13h, deixando aos passageiros tempo suficiente para celebrar o título ou afogar as mágoas na boemia limeña.

Mais do que uma viagem para ver futebol, o trajeto oferece um recorte impressionante da geografia sul-americana. Dos campos do cerrado e das planícies do Pantanal mato-grossense às florestas amazônicas, antes da subida aos altiplanos andinos e da descida vertiginosa até as escarpas que margeiam o Pacífico. É uma travessia por seis biomas e por uma diversidade cultural e ambiental única no planeta.

A Trans Acreana mantém, desde 2020, as linhas regulares Rio Branco–Puerto Maldonado–Lima e Rio de Janeiro–Lima. Esta última, com mais de 6.300 quilômetros de extensão, figura no Guinness Book como a viagem de ônibus mais longa do mundo, uma proeza logística que agora se soma ao fervor do futebol continental.

Com o motor em marcha e o coração na Libertadores, os torcedores que embarcarem nessa jornada terão não apenas uma final para recordar, mas também uma epopeia rodoviária pela espinha dorsal da América do Sul.

Dora Monteiro, da Assessoria de Imprensa

