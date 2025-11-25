Flash
Torcedores do Flamengo e do Palmeiras dividem poltronas de ônibus leito para ver final da Libertadores da América em Lima, no Peru.
O embarque no Rio de Janeiro, de torcedores do Flamengo neste domingo (23) rumo à final da Copa Libertadores da América em Lima, no Peru, chamou a atenção da imprensa nacional. A equipe do programa Profissão Repórter, liderada pelo premiado jornalista Caco Barcelos, da Rede Globo, acompanhou de perto o embarque e gravou entrevistas com os torcedores sobre a expectativa da viagem.
Em São Paulo, além os torcedores do Palmeiras, outra equipe de jornalistas se juntou aos viajantes: o time do Portal UOL, que seguirá a bordo até Lima, documentando cada passo, cada história e cada emoção dessa travessia pela maior linha de ônibus do mundo. Novos torcedores ainda eram aguardados para embarque em Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.
A comitiva viaja sob a coordenação do proprietário da empresa, Fernando Lourenço. Dentro do ônibus, o clima não poderia ser melhor. Passageiros interagindo, risadas, novas amizades e até roda de jogo de cartas animaram o trajeto. Um verdadeiro aquecimento para a grande final! A previsão de chegada em Lima está para o final da sexta-feira (28) e madrugada de sábado (29), já na vibração do dia do jogo. A caravana de torcedores foi idealizada pela Trans Acreana para atender à corrida dos brasileiros rumo à disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título da Copa Libertadores da América em Lima.
A empresa Trans Acreana está apostando em seus cinco anos de experiência na linha regular de ônibus ligando o Rio de Janeiro à capital peruana. A companhia lançou um pacote especial de viagem “bate-volta” em ônibus-leito equipados com internet via satélite, Wi-Fi e ar-condicionado, um conforto comparável ao de ponte aérea sobre rodas. O investimento, de R$ 2,6 mil, pode ser parcelado em até seis vezes.
A caravana partiu do Rio de Janeiro às 13h do dia 23 de novembro, com paradas programadas para embarque de passageiros em São Paulo, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), última capital antes da fronteira com o Peru.
Em seguida a caravana segue para Porto Maldonado e começa a subida das Cordilheiras dos Andes. A chegada ao Estádio Nacional, em Lima, está prevista para o dia 28, véspera da grande decisão, depois de cinco dias de estrada e mais de seis mil quilômetros percorridos. O retorno será no dia 30, às 13h, deixando aos passageiros tempo suficiente para celebrar o título ou afogar as mágoas na boemia limeña.
Mais do que uma viagem para ver futebol, o trajeto oferece um recorte impressionante da geografia sul-americana. Dos campos do cerrado e das planícies do Pantanal mato-grossense às florestas amazônicas, antes da subida aos altiplanos andinos e da descida vertiginosa até as escarpas que margeiam o Pacífico. É uma travessia por seis biomas e por uma diversidade cultural e ambiental única no planeta.
A Trans Acreana mantém, desde 2020, as linhas regulares Rio Branco–Puerto Maldonado–Lima e Rio de Janeiro–Lima. Esta última, com mais de 6.300 quilômetros de extensão, figura no Guinness Book como a viagem de ônibus mais longa do mundo, uma proeza logística que agora se soma ao fervor do futebol continental.
Com o motor em marcha e o coração na Libertadores, os torcedores que embarcarem nessa jornada terão não apenas uma final para recordar, mas também uma epopeia rodoviária pela espinha dorsal da América do Sul.
Dora Monteiro, da Assessoria de Imprensa
Comentários
Flash
Governo anuncia pagamento dos servidores para o dia 27 de novembro
O governo do Acre anunciou a data do pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas. Ao todo, 56.262 servidores serão beneficiados com a medida, que deve injetar R$ 425,5 milhões na economia acreana.
De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o pagamento de todos os servidores — ativos, aposentados e pensionistas — será creditado na quinta-feira, 27 de novembro.
“Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. A medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirma o governador Gladson Camelí.
Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.
Comentários
Flash
Prefeito de Brasiléia recebe Dona Beth Cameli, mas encontro ocorre sem divulgação oficial da gestão
Visita marca entrega do livro sobre a trajetória do ex-governador Orleir Cameli, obra que foi lançada nesta quarta-feira (24)
Mesmo sem constar na agenda oficial da Prefeitura de Brasiléia e divulgado apenas de forma limitada nas redes sociais, o prefeito Carlinhos do Pelado recebeu, nesta segunda-feira (24), em seu gabinete, a senhora Beatriz Cameli — conhecida como Dona Beth —, viúva do ex-governador do Acre, Orleir Cameli.
Durante a visita, Dona Beth presenteou o gestor municipal com um exemplar do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do nosso tempo”, que foi lançado em Brasiléia nesta segunda-feira, dia 24 de novembro. A obra resgata a trajetória do empresário e político, considerado um dos grandes nomes da região do Juruá, narrando sua atuação no setor empresarial e sua ascensão à chefia do Executivo estadual.
Apesar da ausência de uma divulgação institucional mais ampla, o encontro teve tom de relevância histórica. O prefeito agradeceu a visita e destacou a importância do livro para a memória política e social do Acre.
“É uma alegria receber Dona Beth e ter em mãos uma obra que registra parte essencial da nossa história. Orleir foi um homem de grande visão e este livro certamente contribui para preservar esse legado”, afirmou Carlinhos.
O lançamento do livro deve reunir familiares, autoridades e admiradores da trajetória de Orleir Cameli, considerado por muitos como uma figura decisiva para o desenvolvimento do interior acreano.
Comentários
Flash
Márcio Bittar chama prisão de Bolsonaro de “injustiça” e critica Jorge Viana durante inauguração da ponte da Sibéria
O senador Márcio Bittar (PL-AC) voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração da ponte da Sibéria, em Xapuri, na manhã deste domingo (23). Em entrevista coletiva, o parlamentar classificou a prisão do ex-chefe do Executivo — detido após violar a tornozeleira eletrônica — como “uma injustiça” e fez críticas diretas ao ex-senador e ex-governador Jorge Viana, a quem chamou de “ex-rei do Acre”.
Bittar afirmou que sua relação com Bolsonaro vai além da política. “Há muito tempo deixei de ter apenas uma relação política com o Bolsonaro. Eu tenho uma relação de amizade, eu gosto dele”, disse. Segundo o senador, a gratidão é o que o mantém ao lado do ex-presidente. “Se eu fosse ingrato, se virasse as costas pra ele, eu não mereceria a confiança e nem o voto de ninguém.”
O parlamentar ainda citou obras estruturantes realizadas no Acre durante o governo Bolsonaro. “Esse dinheiro que está aqui, que já virou obra, que está virando obra, que ainda está por vir, é fruto do trabalho que fizemos juntos. Sou grato a ele e muito grato ao Gladson também”, afirmou ao lado do governador Gladson Cameli.
Bittar minimiza episódio da tornozeleira
Ao comentar o motivo que levou à prisão de Bolsonaro, Bittar disse que a repercussão sobre a violação da tornozeleira foi “uma bobagem”. “A população brasileira tem bom senso e o bom senso diz que nunca houve golpe de Estado no Brasil. A partir disso, tudo é uma injustiça”, declarou.
Ele também atacou grupos que celebraram a prisão. “Quem está feliz com a prisão do Bolsonaro são as facções criminosas, o MST, a CONTAG, os ratos do Brasil que roubavam as Petrobras da vida e voltaram a roubar”, afirmou.
Bittar ainda negou relatos de que Bolsonaro teria apresentado um surto no momento da violação do equipamento. “Ele está preso por um crime que não cometeu. A maior fake news do Brasil é acreditar que houve golpe. Ele é um injustiçado.”
Resposta a Jorge Viana
O senador também reagiu a uma publicação recente de Jorge Viana, atual presidente da ApexBrasil, que relembrou nas redes sociais o episódio em que Bolsonaro simulou um fuzilamento em Rio Branco, em 2018.
“O ex-mandante, ex-rei do Acre, disse que nada é melhor do que um dia após o outro. Pois eu digo isso para ele também. A história não acabou. Nós teremos o amanhã. E nós nos encontraremos no amanhã”, disse Bittar, elevando o tom contra o petista.
Você precisa fazer login para comentar.