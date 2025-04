Tomografia de Bolsonaro mostra que não há mais lesão ou obstrução intestinal

A tomografia a que Jair Bolsonaro foi submetido no início da noite desta quinta-feira apresentou um resultado positivo. Ou seja, não há lesão ou obstrução intestinal — o que, em princípio, descarta a necessidade de um novo procedimento. Bolsonaro já pode, por exemplo, evacuar normalmente.

Na manhã de hoje, Bolsonaro repetirá os exames clínicos feitos ontem e que detectaram uma piora do seu quadro, com a elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais do fígado, conforme o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star.

O agravamento do estado de saúde do ex-presidente nada teve a ver com um eventual estresse causado pelo oficial de Justiça que o intimou ontem no hospital DF Star, em Brasília. O quadro já vinha de alguns dias.

O exame clínico de ontem havia constatado uma discreta elevação das enzimas hepáticas, um indicativo de que as células do fígado estão inflamadas, o que resulta na liberação dessas enzimas na corrente sanguínea. A equipe médica avaliou que a causa desse quadro de elevação das enzimas pode ter relação com o jejum prolongado a que ele está submetido e às medicações que vem sendo ministradas. Nada tem a ver com ao episódio do oficial de justiça.

