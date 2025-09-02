Brasil
Todos os réus colaboraram para que golpe se materializasse, afirma Gonet
Procurador-geral da República realiza sua sustenção da parte acusatória no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus
O procurador-geral da República, Paulo Gonet afirmou nesta terça-feira (2) que todos os réus da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado colaboraram para que um golpe de estado “ganhasse realidade”.
A declaração de Gonet ocorreu durante a fase de sustentação oral da PGR no primeiro dia de julgamento do núcleo 1 no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A ação penal pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado.
“Ainda que nem todos os denunciados tenham atuado ativamente em todos os acontecimentos relevantes na sequência de quadros em que se desdobraram as ações contra as instituições democráticas, todos colaboraram na parte em que eles foram, em cada etapa do processo de golpe, para que o conjunto dos acontecimentos criminosos ganhasse realidade”, declarou Gonet.
Durante sua fala no STF, o procurador-geral ainda denominou “responsáveis” todos os envolvidos no processo da trama golpista. “O grau de atuação de cada qual no conjunto dos episódios da trama é questão de mensuração da culpa e da pena, mas não da responsabilidade em si pelos acontecimentos”.
A argumentação do PGR começou após o término da leitura do relatório do processo, realizado em cerca de 1h40 pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.
Gonet tem até duas horas para realizar a sustentação e defender a condenação dos réus. Em seguida, iniciam-se as argumentações das defesas dos oito acusados.
Quem são os réus do núcleo 1?
Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o núcleo crucial do plano de golpe conta com outros sete réus:
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro; e
- Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022.
Por quais crimes os réus estão sendo acusados?
Bolsonaro e o outros réus respondem na Suprema Corte a cinco crimes. São eles:
- Organização criminosa armada;
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Golpe de Estado;
- Dano qualificado pela violência e ameaça grave;
- Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção fica por conta de Ramagem. No início de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um pedido de suspensão a ação penal contra o parlamentar. Com isso, ele responde somente aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
Cronograma do julgamento
Foram reservadas pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, cinco datas para o julgamento do núcleo crucial do plano de golpe. Veja:
- 2 de setembro, terça-feira: 9h às 12h (Extraordinária) e 14h às 19h (Ordinária)
- 3 de setembro, quarta-feira: 9h às 12h (Extraordinária)
- 9 de setembro, terça-feira: 9h às 12h (Extraordinária) e 14h às 19h (Ordinária)
- 10 de setembro, quarta-feira, 9h às 12h (Extraordinária)
- 12 de setembro, sexta-feira, 9h às 12h (Extraordinária) e 14h às 19h (Extraordinária)
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 14 milhões
As seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 14 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Comentários
Brasil
PF e Receita apreendem 30 kg de cocaína escondidos em carga de açaí no Pará
Droga seria enviada para a Austrália; investigação busca identificar responsáveis pelo esquema
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 30 quilos de cocaína neste domingo (31), no porto de Vila do Conde, em Barcarena, região metropolitana de Belém.
A droga foi localizada durante inspeção com o apoio da cadela farejadora K9 Isa. Segundo os agentes, o entorpecente estava escondido em um alojamento externo de um contêiner que transportava carga de açaí, com destino final à cidade de Sydney, na Austrália.
No total, foram encontrados 30 tabletes de cocaína, cada um pesando cerca de 1 quilo. O material foi apreendido e a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar a origem da droga e identificar os envolvidos no esquema de tráfico internacional.
Comentários
Brasil
Afeganistão: mapas mostram impacto do terremoto que matou mil pessoas
O Afeganistão foi atingido por um forte terremoto, de magnitude 6,0, na noite do último domingo (31/8). Os tremores mataram ao menos mil pessoas em uma região montanhosa e de difícil acesso no leste afegão, próximo à fronteira com o Paquistão. O abalo sísmico foi o que mais causou mortes no país desde junho de 2022.
Mapas de diferentes entidades mostram a proporção do impacto, revelando a intensidade dos tremores em diferentes regiões. Um deles, elaborado pela iniciativa de ciência cidadã Earthquake Network, mostra que o epicentro do tremor foi a cerca de 25 km da cidade afegã Asadabad, registrado às 19h17 no horário local (16h17, no horário de Brasília). A entidade trabalha com a implementação de um sistema de alerta antecipado de terremotos colaborativo, baseado em redes de smartphones.
Nas redes sociais, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) também compartilhou um mapa, informando “abalos sísmicos a 30 km a leste de Jalālābād, cidade no Afeganistão, ocorridos 0h08 no horário local (21h08 no horário de Brasília)”.
Uma representação realizada pelo Serviço Nacional de Sismologia da Índia revelou que o fenômeno também afetou o país. De acordo com o mapa, um tremor de magnitude 2,6 ocorreu nesta segunda-feira (1/9) na região de Karbi Anglong, no nordeste indiano. O terremoto ocorreu às 15h56 do horário local, correspondente às 7h26 em Brasília.
Grande número de feridos em terremoto no Afeganistão
Além do alto número de mortos, as equipes de primeiros socorros registraram mais de 3,2 mil feridos. Segundo o Talibã, que governa o país desde 2021, o terremoto atingiu várias vilas na província de Kunar. Ao menos cinco tremores ocorreram na região depois do primeiro e mais forte abalo.
Como está localizado em um local cercado por falhas geológicas, onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se chocam, o Afeganistão é frequentemente afetado por terremotos.
Com poucos recursos e grande parte das estradas da região danificadas, o Talibã solicitou ajuda à comunidade internacional para o resgate das vítimas. A Organização das Nações Unidas (ONU) no país afirmou estar prestando assistência emergencial aos afegãos.
Fonte: Metrópoles
Você precisa fazer login para comentar.