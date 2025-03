Tocantins tem quase nove vezes mais bovinos que habitantes

O Tocantins atualmente registra quase nove vezes mais bovinos que o número de ambientes, segundo dados do governo do Tocantins. Além disso, agora ocupa a 9ª posição no ranking de maior produção de carne bovina do país.

Cinco municípios concentram de 20% a 30% do rebanho do Tocantins, além de terem os maiores frigoríficos do estado.

Em 2023, o Tocantins conseguiu alcançar11.313.309 cabeças. Atualmente, segundo os dados, o rebanho aumentou e estado possui de oito a nove cabeças de gado por pessoa.

De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), divulgados pelo governo do Tocantins, o aumento da produção foi acompanhado das exportações com recordes de carne bovina, totalizando cerca de 102 mil toneladas em 2024.

Além de registrar o novo recorde no tamanho do rebanho, o Tocantins ocupa a 11ª posição no ranking nacional de abate de bovinos. Em relação à região Norte, é o terceiro maior.

