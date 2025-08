Tocantins confirma 15 casos de sarampo, todos em Campos Lindos

Criança foi encontrada ferida e levada ao hospital; mãe responderá por abandono de incapaz

Uma mulher de 23 anos foi presa neste sábado (2) em Borba, município localizado no interior do Amazonas, após abandonar a própria filha, uma bebê de apenas dois meses, em via pública. A criança foi encontrada com um ferimento no olho e socorrida ao hospital, onde recebeu atendimento médico e foi medicada.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a mulher foi localizada após diligências realizadas pela Polícia Civil em conjunto com o Conselho Tutelar. Ela se apresentou voluntariamente na delegacia. Conforme as autoridades, a mãe já possui um histórico de negligência e havia perdido a guarda de um dos quatro filhos por decisão judicial.

“A bebê foi encontrada sozinha na rua, com um ferimento no rosto. Após ser atendida, conseguimos, com o apoio da rede de proteção, localizar um parente que acolheu temporariamente a criança. Em seguida, ela será encaminhada para os cuidados da avó materna”, explicou o delegado.

A mulher foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz e responderá ao processo em liberdade. Ela permanece à disposição da Justiça.

