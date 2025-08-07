Brasil
TJAM suspende lei que previa multa de até R$ 500 mil por críticas à religião cristã
Norma aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas foi considerada inconstitucional por violar a liberdade de expressão e o princípio do Estado laico
O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) suspendeu, por meio de decisão liminar, os efeitos da Lei Estadual n.º 6.541/2023, que previa aplicação de multas de até R$ 500 mil a autores de sátiras, críticas ou manifestações consideradas ofensivas à religião cristã. A decisão foi tomada no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo então procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.
A norma, de autoria da deputada Débora Menezes (PL), foi aprovada em julho de 2024 pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com 19 votos favoráveis. O deputado Sinésio Campos (PT) foi o único voto contrário, enquanto a deputada Alessandra Campêlo (Podemos) se absteve.
Segundo a Corte, a lei violava os princípios constitucionais da laicidade do Estado e da liberdade de expressão, ao conceder proteção exclusiva à religião cristã em detrimento de outras crenças e ao impor restrições genéricas e subjetivas que poderiam configurar censura prévia.
Ao analisar o caso, o TJAM destacou dois pontos centrais: se a norma feria o princípio do Estado laico ao privilegiar uma única religião, e se as restrições impostas representavam violação à liberdade de manifestação artística, cultural e religiosa.
Com a decisão liminar, a Lei nº 6.541/2023 está suspensa até o julgamento do mérito da ação. A medida é vista como um marco importante na defesa das garantias constitucionais e da pluralidade cultural e religiosa no estado do Amazonas.
Brasil
Superdotação: Especialista explica diagnóstico de Whindersson Nunes
Whindersson Nunes revelou ter sido diagnosticado com superdotação (altas habilidades). De acordo com o psiquiatra Eduardo Perin, isso acontece quando indivíduos demonstram desempenho acima da média em uma ou mais áreas de conhecimento. “Embora possa parecer um privilégio, traz vulnerabilidades emocionais importantes”, aponta o especialista.
Em entrevista ao Notícias da TV, o profissional dá mais detalhes sobre o quadro e explica como é possível reconhecer sinais que levam à identificação dessas pessoas.
“Superdotação é um diagnóstico reconhecido que se refere a indivíduos com desempenho significativamente acima da média em uma ou mais áreas de conhecimento, como raciocínio lógico, linguagem, criatividade, liderança ou habilidades artísticas. Esse potencial não se limita apenas a um QI elevado –embora um QI acima de 130 seja um dos critérios mais comuns–, mas também envolve características emocionais, sociais e criativas marcantes.”
O diagnóstico de superdotação é clínico e psicopedagógico e, geralmente, envolve uma avaliação multidisciplinar com psicólogo, pedagogo e, em alguns casos, psiquiatra.
“Os principais sinais que podem levantar suspeitas incluem desenvolvimento precoce –como fala, leitura ou raciocínio lógico mais avançados do que o esperado para a idade–, alta curiosidade e questionamento constante, memória incomum e facilidade de aprendizagem, hiperfoco em temas específicos, criatividade elevada, pensamento divergente e baixa tolerância à frustração, além de perfeccionismo ou dificuldades de socialização”, detalha.
De acordo com Perin, muitas vezes a superdotação é confundida com condições como TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) ou TEA (Transtorno do Espectro Autista), principalmente quando a criança apresenta comportamento desafiador, inquietude ou isolamento social.
O diagnóstico pode ser prejudicial para o indivíduo, especialmente se for mal compreendido ou negligenciado. Embora a superdotação possa parecer um privilégio, ela traz vulnerabilidades emocionais importantes, como sensibilidade emocional ampliada, perfeccionismo exacerbado, desconexão social, frustração escolar, tédio diante da rotina tradicional de ensino e risco aumentado para quadros como ansiedade, depressão ou isolamento.
“Sem o suporte adequado, a pessoa pode sofrer com esse ‘descompasso’ entre seu potencial cognitivo e sua maturidade emocional, o que pode gerar sofrimento psíquico significativo. A principal estratégia é acolher essa condição como parte da identidade, e não como um fardo ou rótulo”, continua.
O especialista destaca ainda que a superdotação é uma forma de neurodiversidade. “Como qualquer outra condição relacionada ao funcionamento do cérebro, ela precisa ser reconhecida, respeitada e acolhida com empatia. O desafio não é conter ou normalizar essas pessoas, mas ajudá-las a encontrar um espaço em que possam florescer com saúde emocional, autonomia e pertencimento”, completa ele.
Fonte: UOL
Brasil
Projeto “Casa da Mulher Flutuante” levará atendimento a vítimas de violência em áreas isoladas do Amazonas
Balsa equipada com tecnologia de ponta oferecerá serviços de Justiça, saúde e proteção a mulheres ribeirinhas, indígenas e de comunidades remotas
Um novo projeto intitulado Casa da Mulher Flutuante promete transformar o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica em regiões de difícil acesso no Amazonas. A iniciativa prevê a criação de uma unidade móvel instalada em uma balsa, com estrutura tecnológica de ponta, destinada a atender comunidades ribeirinhas, indígenas e áreas isoladas do estado.
Inspirada na Casa da Mulher Brasileira — presente em várias capitais brasileiras —, a versão flutuante reunirá, em um único espaço, serviços essenciais como o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Técnico-Científica, Instituto Médico Legal, além de atendimento médico, exames de corpo de delito e realização de audiências remotas via internet ou satélite.
A embarcação contará ainda com energia solar, sistema de captação e tratamento de água, e ferramentas de inteligência artificial voltadas à triagem de risco e análise de perfis de vítimas e agressores. O projeto também prevê ações de formação e programas de geração de renda, com foco na autonomia econômica das mulheres atendidas.
O desenvolvimento da Casa da Mulher Flutuante é resultado de uma parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Segundo Antônio Mesquita, diretor da Agência de Inovação da UEA, a proposta representa um avanço significativo no enfrentamento da violência de gênero no interior do estado. “A iniciativa pode mudar a realidade de milhares de mulheres que hoje não têm acesso a nenhum tipo de proteção ou justiça”, destacou.
Brasil
PRF apreende 40 kg de ouro em caminhonete na BR-230, no Pará
Ação faz parte do Plano Amazônia e eleva para 143 kg o total de ouro apreendido em rodovias da região em apenas 48 horas; carga está avaliada em mais de R$ 80 milhões
Durante uma fiscalização de rotina na BR-230, no município de Altamira (PA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (6), aproximadamente 40 quilos de ouro. O material estava escondido dentro de uma caminhonete ocupada por dois adultos, um adolescente e uma criança.
Os dois adultos foram encaminhados à Polícia Federal, enquanto os menores ficaram sob responsabilidade das autoridades competentes. A origem e o destino do ouro ainda estão sendo investigados.
A apreensão soma-se a outra realizada nas últimas 48 horas em rodovias da Amazônia Legal, totalizando 143 quilos de ouro retirados de circulação. Estima-se que as cargas estejam avaliadas em mais de R$ 80 milhões.
Segundo a PRF, o aumento nas apreensões está relacionado ao reforço de efetivo e estrutura nas regiões Norte e Centro-Oeste, dentro do Plano Amazônia: Segurança e Soberania — uma iniciativa do Ministério da Justiça voltada ao combate de crimes ambientais, como o garimpo ilegal e a invasão de terras indígenas. As operações têm se intensificado especialmente em áreas sensíveis, como a Terra Indígena Yanomami.
