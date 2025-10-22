Acre
TJAC suspende aumento salarial de vereadores e prefeito de Xapuri
Decisão unânime do Tribunal atendeu a pedido do MPAC e considerou ilegal reajuste aprovado no mesmo mandato; caso segue entendimento do STF
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) suspendeu a lei que autorizava o aumento salarial dos vereadores de Xapuri e do prefeito Maxsuel Maia (PP) até que o caso seja julgado de forma definitiva. A decisão, publicada nesta quarta-feira (21), atendeu à medida cautelar solicitada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), que argumentou que a norma aprovada pelo parlamento local fere princípios constitucionais como a moralidade administrativa e o respeito ao ciclo legislativo.
O pedido foi relatado pelo desembargador Elcio Mendes e aprovado por unanimidade pelo Tribunal Pleno do TJAC. A decisão segue o entendimento preliminar do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, que considera ilegal reajustar a remuneração de agentes políticos durante o mesmo mandato para o qual foram eleitos.
A ação judicial envolve o Executivo de Xapuri, a Câmara Municipal e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC), e deverá ser analisada em definitivo pelo TJAC nos próximos meses. A medida impede que os aumentos sejam implementados até que se tenha uma decisão final sobre a legalidade do reajuste aprovado pela Câmara Municipal de Xapuri.
Acre
Fumaça de incêndio em terreno baldio causa pânico e evacuação na Escola Marina Vicente Gomes, em Rio Branco
Alunos da Escola Marina Vicente Gomes, localizada na Rua 16 de Junho, bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, viveram momentos de pânico na tarde desta quarta-feira (21) após uma densa nuvem de fumaça invadir a unidade escolar.
De acordo com testemunhas, o fogo teria se originado em um terreno baldio ao lado da escola, onde, segundo moradores, incêndios são registrados com frequência, geralmente atribuídos a ações criminosas. O vento espalhou a fumaça pelas salas de aula, causando falta de ar, irritação nos olhos e crises respiratórias em diversos estudantes.
Durante a evacuação, alunos correram em desespero, deixando materiais escolares espalhados na rua. Estudantes da educação especial precisaram permanecer abrigados na secretaria enquanto aguardavam a chegada dos pais.
Uma aluna de 11 anos passou mal após inalar fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma motolância foi enviada ao local, e a criança recebeu atendimento ainda dentro da escola. Após estabilização, ela foi liberada para retornar à casa.
Funcionários também relataram ardência nos olhos e irritação na garganta. A equipe gestora acionou os órgãos responsáveis, entre eles a Secretaria de Estado de Educação (SEE), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para avaliar a situação e adotar as medidas cabíveis.
O diretor da escola, que estava de férias, compareceu à unidade após ser informado do incidente e afirmou que as providências necessárias estão sendo tomadas.
Moradores da região voltaram a cobrar fiscalização e limpeza do terreno, além de ações preventivas contra queimadas, que se repetem todos os anos e colocam em risco a segurança e a saúde de alunos e servidores.
Acre
Acre sedia Encontro Trinacional para enfrentar o tráfico de pessoas na fronteira com Bolívia e Peru
O Acre sediou nesta quarta-feira, 22, em Rio Branco, o 1º Encontro Trinacional Brasil–Bolívia–Peru de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, reunindo representantes de governos, organismos internacionais e sociedade civil. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), contou com a presença de autoridades como o cônsul do Peru no Acre, Pedro Haraud, e representantes da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU.
Durante sua fala, o cônsul peruano Pedro Haraud destacou a gravidade da situação na fronteira entre o Acre e o departamento de Madre de Dios, no Peru. “A situação do tráfico de pessoas na fronteira de Madre de Dios com o Acre, sabemos que existe. Está dominado por organizações dedicadas ao narcotráfico e à mineração ilegal. Têm muito poder, têm muito dinheiro e têm muita presença na zona. O problema é que os Estados não têm muita presença nessa zona por dificuldade do terreno”, afirmou.
O diplomata ressaltou o papel de comunidades e instituições locais na denúncia e monitoramento dos casos. “O que temos são organizações religiosas, comunidades indígenas que ajudam a dar essa informação. Sabemos que o abuso é grande, mas não podemos dar uma cifra exata de casos de tráfico de pessoas. Que deve existir, deve existir”, disse.
Haraud lembrou que o Peru vem aprimorando sua legislação e ampliando recursos para combater o tráfico de pessoas nas fronteiras. “O governo está priorizando essa temática pela gravidade que tem em todas as fronteiras. Tanto na fronteira com Tabatinga, no Brasil, e na fronteira aqui com Assis e com Iñapari, há novas legislações de proteção. Há mais recursos dedicados à luta contra o tráfico de pessoas. O Peru está muito interessado”, completou o cônsul.
A secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, reforçou a importância da articulação trinacional para enfrentar o tráfico de pessoas e fortalecer a proteção a migrantes. “É extremamente muito importante essa união de força entre os países considerando que geograficamente a gente fica numa região de grande fluxo, a nossa fronteira tem muito essa entrada e saída de pessoas, então é mais que essencial essa parceria junto aos outros países, para que a gente consiga identificar a maneira como eles trabalham esse fluxo, a maneira como trabalham com o tráfico de pessoas, que é o foco principal aqui do nosso encontro hoje”, explicou.
Segundo Amanda, a cooperação precisa ser formalizada e sustentada por informações e dados integrados. “O Brasil tem representantes do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente consiga formalizar e trazer de maneira mais precisa essa parceria que já existe. É uma parceria que o governo do Estado atua ali diretamente com os outros países, mas agora a gente quer trazer isso de maneira mais ampla, com mais informações, mais dados, para que a gente consiga construir uma política pública mais precisa e voltada para aquilo que a gente realmente precisa, que é a coibição do tráfico de pessoas”, reforçou.
A coordenadora sênior de projetos da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Acre, Yamara Andrade, destacou que o tráfico de pessoas é uma das principais violações enfrentadas por migrantes que cruzam as fronteiras amazônicas. “Um dos nossos princípios é a migração segura e ordenada, e para isso é muito importante que as pessoas tenham a possibilidade de migrar de forma segura. Nós sabemos que, muitas vezes, nesse trajeto, ocorrem situações como o tráfico de pessoas. É muito importante tantos atores estarem trabalhando junto, organizações não governamentais, sociedade civil, governo e agências da ONU, porque é muito importante essa junção de forças para que esse crime seja combatido”, afirmou.
Yamara explicou que a OIM atua com capacitação técnica e apoio a governos locais no atendimento às vítimas e na prevenção de crimes.“Trabalhamos com fortalecimento de capacidades junto aos governos estaduais, municipais e federais, na prevenção desse crime. Também damos suporte na assistência e no atendimento às vítimas, porque sabemos que as pessoas que sofrem desse crime precisam de atendimento psicológico e social, que deve ser muito bem feito”, disse.
A coordenadora também abordou o trabalho de regularização documental de migrantes na chegada ao Acre.“A partir do momento em que a pessoa entra no país e já é documentada, nós trabalhamos com o princípio de que ninguém é imigrante irregular as pessoas estão apenas indocumentadas em algum momento. Assim que chegam aqui, elas têm esse atendimento para que tenham acesso a todos os direitos que o Brasil garante aos migrantes”, explicou.
Ela ressaltou que a documentação regular reduz a vulnerabilidade dessas pessoas a redes criminosas.“Uma pessoa documentada tem acesso aos direitos e é muito mais difícil se tornar vítima de tráfico de pessoas ou exploração de trabalho. Por isso, fortalecemos as casas de passagem e os centros de acolhimento com capacitações e treinamentos, garantindo que a acolhida seja segura”, completou.“É muito importante que os governos vizinhos estejam aqui, porque nós fazemos diálogos com os congêneres nos outros países. Como é tratado aqui? Como é tratado lá? Como podemos colaborar para que essas pessoas estejam fazendo essa travessia de forma segura, evitando cair novamente nas redes de tráfico?”, questionou.
A representante da OIM também destacou que o problema não atinge apenas estrangeiros.“Nós sabemos que não são só os migrantes que chegam que podem ser vítimas de tráfico de pessoas, mas também brasileiros, em território nacional e em outros países. Então, a OIM trabalha em todo esse sentido”, concluiu.
Acre
Rede de água é trocada por ferro fundido para evitar vandalismo no Canal da Maternidade
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), está substituindo 12 metros de tubulação de 110 milímetros na Rua José de Mello, no bairro Bosque, na travessa do Canal da Maternidade.
O local possui histórico de vandalismo nas redes de PVC, que são frequentemente perfuradas para acesso indevido à água. Por esse motivo, a autarquia está investindo na troca do material, utilizando tubulação de ferro fundido, mais resistente e capaz de dificultar esse tipo de ação.
Segundo o gerente de mecânica e manutenção, Éder Franco, a autarquia tem realizado um trabalho constante para evitar vazamentos e casos de vandalismo.
“As pessoas em situação de rua quebram a tubulação para furtar corrente, colarinho e partes do PVC. Além disso, utilizam a água para banho, o que acaba gerando transtornos à população e ao Saerb”, explica Franco
O objetivo do trabalho é prevenir rompimentos constantes e garantir maior durabilidade à rede. A substituição será realizada em quatro pontos ao longo do canal, cada um com cerca de 12 metros de tubulação, sendo esta a primeira intervenção no trecho da Rua José de Mello, esquina com o Canal da Maternidade, sob a galeria. As próximas etapas estão previstas para a Rua Pernambuco, Rua João Donato e Avenida Getúlio Vargas.
A execução do serviço é considerada complexa, pois a equipe atua em uma área com presença frequente de pessoas que vivem próximas ao canal.
Com informações da Prefeitura de Rio Branco
