TJAC regulamenta acúmulo de condições especiais de trabalho para servidores
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou nesta segunda-feira, 25, a Resolução nº 103, que altera a Resolução nº 48/2020 do Conselho da Justiça Estadual e regulamenta a possibilidade de acumulação de condições especiais de trabalho para servidores(as). A medida foi oficializada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (25).
A nova norma atende servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, além daqueles que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessas mesmas condições. A resolução disciplina especificamente a compatibilização entre a jornada reduzida de trabalho e o regime de teletrabalho, modalidades já previstas anteriormente, mas que careciam de regulamentação conjunta.
Entre os pontos estabelecidos, o texto determina que a decisão que autorizar a acumulação deverá fixar de forma expressa a carga horária reduzida. Além disso, a redução da jornada refletirá proporcionalmente nas metas atribuídas ao servidor em regime remoto, garantindo equilíbrio entre tempo de trabalho e volume de tarefas. O plano de atividades, por sua vez, deverá detalhar a redução de carga conforme a diminuição da jornada.
PRF cumpre três mandados de prisão em fiscalizações no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu três mandados de prisão em diferentes abordagens realizadas no Acre entre os dias 22 e 24 de agosto. As ações ocorreram em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante fiscalizações de rotina na BR-364 e em comandos de trânsito.
No dia 22, em Rio Branco, a PRF abordou um veículo parado no acostamento da rodovia. Durante a verificação, os policiais identificaram que um dos ocupantes tinha mandado de prisão expedido pela 8ª Vara de Família de Manaus (AM). O homem foi detido e levado à Delegacia de Flagrantes da capital.
Ainda no mesmo dia, outro caso foi registrado também na BR-364. Um veículo estava parado sobre a via e, ao ser abordado, o motorista foi identificado como alvo de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO). Ele também foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.
Já em Cruzeiro do Sul, no dia 24, uma mulher foi detida durante fiscalização de trânsito. A consulta ao sistema policial confirmou um mandado de prisão em aberto contra ela. A acusada foi informada da ordem judicial e conduzida à Delegacia de Polícia Civil do município.
PM prende quadrilha que furtava fios e cobrava por religação de energia no Segundo Distrito
Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar do Acre (PMAC) no momento em que tentava furtar fios e aplicar golpes a moradores dos arredores do Parque de Exposições, na tarde deste domingo, 24. A prisão aconteceu na travessa Monte das Oliveiras, bairro Santa Helena.
Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão foi acionada pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de furto. Chegando ao local, os militares se deparam com um indivíduo detido por populares, após cair do alto de um poste de energia, ao tentar furtar fios.
Segundo testemunhas, seria a quarta vez que aconteceria esse tipo de golpe, em que, após os fios serem furtados, costumava aparecer outros indivíduos em um Renault Kwid de cor cinza, oferecendo seus serviços para a restauração da energia, chegando a cobrar até mil reais para tal.
No momento do atendimento da ocorrência, o veículo suspeito apareceu e foi, imediatamente, abordado pelos policiais militares. Os quatro ocupantes logo foram reconhecidos como sendo os que ofereciam e cobravam pelo serviço de religação.
O primeiro indivíduo recebeu atendimento médico, por ter sofrido um corte no couro cabeludo após a queda do poste. Todos os cinco homens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fossem adotadas as medidas cabíveis.
MPF cobra cumprimento de sentenças que determinaram reparos em rodovias no Acre
O Ministério Público Federal (MPF) acompanha as condições de conservação e trafegabilidade das rodovias federais no Acre por meio de diversos procedimentos. Dentre eles, duas ações já estão em fase de cumprimento de decisões judiciais.
Na ação sobre a BR-364, o MPF atuou recentemente para que fosse cumprida a sentença judicial que condenou a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a realizar reparos na ponte sobre o Rio Tarauacá e a recuperar os trechos entre os municípios de Sena Madureira e Tarauacá.
A decisão também estabeleceu que os réus devem reativar o funcionamento das balanças de pesagem situadas na rodovia e apresentar um plano de rotina de fiscalização de transporte terrestre com excesso de peso. Além disso, foi determinada a realização de um estudo técnico para dimensionar a quantidade necessária de balanças de pesagem na extensão da rodovia, considerando as peculiaridades do solo da região.
A Justiça Federal determinou, em meados de julho, que o Dnit se pronunciasse quanto à realização de um reparo definitivo na ponte que faz a transposição do Rio Tarauacá. A decisão também impôs ao Dnit e à União a obrigação de prestar esclarecimentos adicionais sobre o atual estágio de cumprimento da decisão liminar que fixou prazos específicos para cada item requerido na ação.
Entre os itens fixados pela decisão, estão: a recuperação definitiva dos trechos compreendidos entre os municípios de Sena Madureira e Tarauacá (que abrange o segmento entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó); a reativação das balanças de pesagem situadas na BR-364; um plano de rotina de fiscalização permanente no uso das balanças; e o estudo técnico para dimensionar a quantidade necessária de balanças na extensão da rodovia federal.
Já na ação sobre a BR-317, a Justiça Federal proferiu sentença determinando que o Dnit confirme as dotações orçamentárias noticiadas e apresente, em 90 dias, um plano de execução das metas pleiteadas pelo MPF.
Na decisão, também ficou estabelecido que, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença, os pedidos do MPF concedidos em decisão liminar pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) devem continuar a ser cumpridos.
Assim, cabe à União e ao Dnit continuar os reparos necessários dos trechos mais críticos da BR-317, com um plano de ação destinado à sua recuperação, manutenção, conservação e execução de obras emergenciais. Também deve ser apresentado um plano de fiscalização dos serviços prestados pelas empresas concessionárias, com a reativação das balanças de pesagem, um plano de rotina de fiscalização permanente e um estudo técnico para dimensionar a quantidade necessária de balanças na extensão da rodovia federal.
De acordo com o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, autor das ações propostas pelo MPF, o prazo para o cumprimento das decisões está em andamento e o MPF cobra a implementação imediata das medidas.
