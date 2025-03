TJAC realiza oitava convocação de acadêmicas e acadêmicos para estágio em Rio Branco

Colisão ocorreu em esquina sinalizada após motociclista avançar o sinal vermelho; equipes de socorro prestaram atendimento imediato

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma motocicleta foi registrado na manhã deste domingo, 2, próximo ao Posto do Agricultor, no bairro do Alumínio, em Cruzeiro do Sul. O choque ocorreu em uma esquina com semáforo, onde a viatura do Samu seguia para atender uma ocorrência com o sinal verde aberto.

De acordo com Mateus Cameli, integrante do Samu de Cruzeiro do Sul, o motociclista avançou o sinal vermelho e colidiu na lateral da viatura. “Nossa equipe estava a caminho de uma ocorrência quando o acidente aconteceu. O rapaz da motocicleta não respeitou o sinal e acabou atingindo o veículo”, explicou.

Após o ocorrido, uma segunda viatura do Samu foi acionada para prestar os primeiros socorros ao motociclista, que foi atendido no local. A perícia também foi chamada para investigar as circunstâncias do acidente.

O caso reforça a importância da atenção às sinalizações de trânsito, principalmente em áreas movimentadas, para evitar colisões e garantir a segurança de condutores e pedestres.

