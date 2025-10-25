TJAC realiza 3ª edição da Corrida da Justiça em Rio Branco

A manhã deste sábado, 25, começou com disposição e espírito esportivo entre os amantes de corridas, servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A terceira edição da Corrida da Justiça reuniu dezenas de participantes no Sesc Bosque, em Rio Branco, com largada às 7 horas.

O evento, que já se tornou uma tradição, celebrou o Dia do Servidor Público, promovendo integração, saúde e lazer entre os trabalhadores do Judiciário. O repórter, David Medeiros, acompanhou o evento.

Entre os participantes estava Everton Albuquerque, que mesmo enfrentando limitações físicas não deixou de marcar presença. “Com certeza, ajudando aí o Tribunal, independentemente das circunstâncias. O meu objetivo é tentar fazer pelo menos 2 metros”, afirmou.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Laudivon Nogueira, também participou do evento e destacou o significado da atividade para o Judiciário acreano. “Essa é uma oportunidade de integração, de qualidade de vida, de celebrar o Dia do Servidor. E a melhor forma de celebrar é estar no ambiente. É a Corrida da Justiça, é a Liga da Justiça que nós estamos aqui participando. O dia de celebração, um dia de união”, declarou.

Questionado sobre o percurso, o presidente respondeu de forma descontraída. “A intenção é. Vamos ver se chega lá”, disse, sobre completar os cinco quilômetros.

