TJAC realiza 3ª edição da Corrida da Justiça em Rio Branco
A manhã deste sábado, 25, começou com disposição e espírito esportivo entre os amantes de corridas, servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A terceira edição da Corrida da Justiça reuniu dezenas de participantes no Sesc Bosque, em Rio Branco, com largada às 7 horas.
O evento, que já se tornou uma tradição, celebrou o Dia do Servidor Público, promovendo integração, saúde e lazer entre os trabalhadores do Judiciário. O repórter, David Medeiros, acompanhou o evento.
Entre os participantes estava Everton Albuquerque, que mesmo enfrentando limitações físicas não deixou de marcar presença. “Com certeza, ajudando aí o Tribunal, independentemente das circunstâncias. O meu objetivo é tentar fazer pelo menos 2 metros”, afirmou.
O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Laudivon Nogueira, também participou do evento e destacou o significado da atividade para o Judiciário acreano. “Essa é uma oportunidade de integração, de qualidade de vida, de celebrar o Dia do Servidor. E a melhor forma de celebrar é estar no ambiente. É a Corrida da Justiça, é a Liga da Justiça que nós estamos aqui participando. O dia de celebração, um dia de união”, declarou.
Questionado sobre o percurso, o presidente respondeu de forma descontraída. “A intenção é. Vamos ver se chega lá”, disse, sobre completar os cinco quilômetros.
Acre derrota o Amapá e o Piauí e mantém chances de disputar semifinal do Brasileiro
Uma sexta, 24, de vitórias para o vôlei acreano Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, em Saquarema, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo do dia, as meninas acreanas venceram o Amapá por 2 sets a 1, com parciais de 25×21, 21×25 e 25×17. Na segunda partida, a Seleção Acreana bateu o Piauí por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×15 e 25×16.
Precisa vencer
A Seleção Acreana ocupa a 5ª colocação na chave única com 5 pontos. Uma vitória é necessária contra Sergipe neste sábado, 25, a partir das 6 horas (hora Acre) e ainda torcer por uma combinação de resultados para jogar a semifinal do torneio nacional.
Sena Madureira e São Francisco são semifinalistas do Campeonato Estadual
Sena Madureira e São Francisco estão nas semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Nos duelos de abertura da fase de quartas de final, nesta sexta, 24, no Tonicão, o Sena Madureira venceu o Rio Branco por 2 a 1 e o São Francisco derrotou o Vasco por 3 a 2.
Mais dois duelos
A fase de quartas de final do Estadual terá mais duas partidas neste sábado, 25, a partir das 16 horas, no Tonicão. Galvez e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Santa Cruz, invicto no torneio, joga contra a Assermurb.
Gramado aprovado
O novo gramado do Tonicão foi aprovado. O campo de jogo ganhou mais qualidade.
“Conseguimos realizar um trabalho dentro do planejado. Isso é muito importante para o nosso futebol”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.
Fluminense da Bahia e Sartore são finalistas da Copa Norte
Fluminense da Bahia e Sartore, do Amapá, são as equipes finalistas da Copa Norte de Futsal 2025. Nas semifinais disputadas nesta sexta, 24, no ginásio do Sesc, o Sartore goleou o Grêmio Parque 10, do Amazonas, por 7 a 1 e o Fluminense da Bahia venceu o Abílio Nery, do Amazonas, por 2 a 1.
“Sabíamos da qualidade do nosso adversário. Foi uma partida muito complicada, mas conseguimos o objetivo e, agora, é descansar e começar a pensar na decisão”, disse o técnico Ed Carlos
Bebezão foi o destaque
O pivô Bebezão foi o grande destaque do Fluminense da Bahia no confronto semifinal. Bebezão deu um belo passe para Vitor marcar o primeiro gol do time acreano e no segundo tempo quando o jogo estava empatado, Bebezão marcou o gol da classificação.
Grande decisão
Fluminense da Bahia e Sartore decidem o título da Copa Norte neste sábado, 25, a partir das 18 horas, no Sesc. O futsal acreano tem a possibilidade de voltar a ser campeão do torneio mais importante da região depois de 12 anos.
