TJAC participou de Seminário de Apresentação e Discussão da Nova Política Nacional de Segurança

Pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), participou o desembargador Samoel Evangelista, que estava acompanhado do juiz de Direito Alesson Braz, que participou pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC)

Magistrados, gestores, analistas e operadores de inteligência participaram da abertura do Seminário de Apresentação e Discussão da Nova Política Nacional de Segurança Institucional do Poder Judiciário. O evento, que se encerrou nesta sexta-feira, 21, acontece no auditório desembargador Nelson Ribeiro Alves, na Lâmina II do Fórum Central do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), participou o desembargador Samoel Evangelista, que estava acompanhado do juiz de Direito Alesson Braz, que participou pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC).

O subsecretário de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Uirá do Nascimento Ferreira, abriu o seminário, ministrando a palestra “Panorama do crime Organizado do Rio de Janeiro com reflexos no Brasil”. Ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o tenente-coronel apresentou um panorama do crime organizado no estado, discorrendo sobre as áreas de atuação das diversas facções criminosas no Rio de Janeiro e sua expansão em todo o país.

Ele apresentou, ainda, números dos confrontos armados, índice de eleitores residentes em localizações sob a influências dos grupos criminosos, atuação das milícias, controle territorial das facções sobre os serviços oferecidos aos moradores, como internet e assinaturas de TV. Para ele, todas essas questões refletem, diretamente, no cuidado ainda maior a ser tomado, para garantir a segurança, não apenas dos magistrados, servidores e familiares do Poder Judiciário, mas também da população do estado.

A programação do segundo dia do seminário teve o secretário de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF), que apresentou a proposta de reformulação da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário (PNSPJ). Teve ainda o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Gangoni, que encerrou com o seminário, ministrando a palestra “Milícias – 25 anos – Rio de Janeiro para o Brasil”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários