TJAC participa da inauguração da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre

Judiciário acreano foi representado pelo juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) participou, na manhã desta sexta-feira, 26, da inauguração da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em Rio Branco. O Judiciário acreano foi representado pelo juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado.

O prédio está situado na avenida Paulo Lemos de Moura, bairro Portal da Amazônia, nas proximidades da Área de Preservação Permanente (APP) do TJAC. O local oferece às cidadãs e cidadãos um espaço moderno, acessível e confortável, propício para atender de maneira mais rápida.

Na solenidade de inauguração, o juiz Giordane Dourado, que no ato representou o presidente da Corte acreana, Laudivon Nogueira, ressaltou a parceria do governo do Estado com a Justiça acreana em prol de um meio ambiente mais adequado à comunidade.

O magistrado destacou o projeto Plantando o Futuro, iniciativa do TJAC que visa realizar, até 2030, o plantio progressivo e sustentável de 15 mil mudas de árvores, todas doadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

A entrega da sede contou também com a presença do governador do Acre, Gladson Camelí; o promotor de Justiça Gláucio Oshiro; subdefensora-geral de Gestão Administrativa, Simone Santiago; o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho; o presidente do Imac, André Hassem; além parlamentares, representantes de órgãos ambientais e da sociedade civil.

