TJAC oferece oportunidades de estágio para universitários de todo o estado

A iniciativa visa a oportunidade de formação prática para universitários em diversas áreas no Judiciário acreano

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) torna pública a abertura do processo seletivo virtual simplificado, destinado à formação de cadastro de reserva para estágio remunerado de estudantes de graduação. A iniciativa contempla diversas áreas de formação e está aberta a candidatas e candidatos de todos os municípios do estado.

As inscrições poderão ser realizadas das 8 horas do dia 16 de outubro de 2025 até as 18 horas do dia 31 de outubro de 2025 (horário do Acre), no endereço: https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25.

O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o TJAC, incluindo universidades, centros universitários e faculdades públicas ou privadas que atuam no estado e em âmbito nacional, nas modalidades presencial ou a distância.

Poderão participar do processo seletivo estudantes de graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Não poderão participar estudantes que sejam policiais civis ou militares; que possuam mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; que estejam vinculados a outro estágio, exceto nos casos de estágio obrigatório (curricular); ou que integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre.

O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As candidatas e os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente, conforme o coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), que deverá ser superior a dois, levando-se em consideração a seguinte tabela de pontuação:

*Serão aceitos até 1 (um) certificado de 30 horas, com pontuação individual de 1,0 ponto, conforme item 7.2.3.

**Serão aceitos até 2 (dois) certificados de 20 horas, com pontuação individual de 0,5 ponto para cada certificado, conforme item 7.2.3.

***Serão aceitos até 4 (quatro) certificados, com pontuação individual de 0,25 ponto para cada certificado.

O Índice de Rendimento ou Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) será pontuado da seguinte forma:

O estágio será realizado na modalidade presencial, com jornada de cinco horas diárias, conforme a necessidade do setor de lotação, totalizando 25 horas semanais. A bolsa-auxílio será de R$ 1.518,00, acrescida de auxílio-transporte.

Para mais informações, entre em contato com a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (Suged), por meio do e-mail: [email protected].

