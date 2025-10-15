Cotidiano
TJAC oferece 100 vagas para casamento coletivo em Marechal Thaumaturgo
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão, abriu nesta quarta-feira, 15, as inscrições para o casamento coletivo em Marechal Thaumaturgo. Estão sendo ofertadas 100 vagas. Para participar, é necessário buscar o cartório do município, localizado na rua Luiz Martins, n.º 296, bairro Centro, até o dia 31 de outubro, das 8h às 16h.
A cerimônia está prevista para o dia 6 de novembro, às 10h, na Escola Elvira Ferreira Gomes, situada na rua Mário Lobão, s/n, bairro Centro. Todos os atos do casamento, desde a habilitação até a celebração, serão custeados pelo Judiciário acreano. O objetivo é oficializar a união e emitir a certidão de casamento para casais que não dispõem de recursos financeiros para arcar com os valores do casório.
Confira a documentação exigida:
Noivos solteiros: Certidão de nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).
Noivos divorciados: Certidão de casamento original com averbação do divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).
Noivos menores de idade (entre 16 e 18 anos incompletos): Certidão de nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar certidão de óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.
É importante que as certidões estejam atualizadas há 6 meses.
Fonte: TJAC
Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual
Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual Sub-11. Nos duelos semifinais disputados nesta terça, 14, na Arena da Floresta, o Acre Esporte bateu a Escola do Galvez por 3 a 1 e o Santa Cruz derrotou o Botafogo por 3 a 0.
Final na sexta
Acre Esporte e Santa Cruz decidem o título do Sub-11 na sexta, 17, às 16 horas, na Arena da Floresta. Os dois times entram para decisão sem vantagem e se a partida terminar empatada no tempo normal, o campeão vai ser definido nas penalidades.
“Vai ser mais uma partida difícil. Vamos trabalhar com os garotos e realizar os ajustes necessários”, declarou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.
Xavier Maia e Escola do Galvez vencem no Campeonato Estadual
Xavier Maia e Escola do Galvez conquistaram vitórias nesta terça, 14, no CT do Cupuaçu, e seguem com chances de conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15.
O Xavier Maia derrotou o Estrelinha por 2 a 1 e a Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 6 a 0.
Pelo grupo 1
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quarta, 15, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 1. São Francisco e Flamenguinho abrem a programação e Jovens Promessas e Chapecoense disputam a segunda partida.
Plácido de Castro fecha 1ª fase do Estadual com vitória diante da Assermurb
A equipe do Plácido de Castro venceu a Assermurb por 4 a 1 na última partida da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Tigre do Abunã chegou aos 15 pontos na 6ª colocação e a Assemurb é o 8º com 11.
Duelo definido
O primeiro confronto da fase de quartas de final do Estadual Sub-17 está definido. O Santa Cruz, 1º colocado, vai jogar contra a Assermurb.
Rio Branco x Sena
Rio Branco e Sena Madureira, ambos classificados para as quartas, se enfrentam nesta quarta, 15, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase.
