Conecte-se conosco

Cotidiano

TJAC oferece 100 vagas para casamento coletivo em Marechal Thaumaturgo

Publicado

1 hora atrás

em

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão, abriu nesta quarta-feira, 15, as inscrições para o casamento coletivo em Marechal Thaumaturgo. Estão sendo ofertadas 100 vagas. Para participar, é necessário buscar o cartório do município, localizado na rua Luiz Martins, n.º 296, bairro Centro, até o dia 31 de outubro, das 8h às 16h.

A cerimônia está prevista para o dia 6 de novembro, às 10h, na Escola Elvira Ferreira Gomes, situada na rua Mário Lobão, s/n, bairro Centro. Todos os atos do casamento, desde a habilitação até a celebração, serão custeados pelo Judiciário acreano. O objetivo é oficializar a união e emitir a certidão de casamento para casais que não dispõem de recursos financeiros para arcar com os valores do casório.

Confira a documentação exigida:

Noivos solteiros: Certidão de nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos divorciados: Certidão de casamento original com averbação do divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos menores de idade (entre 16 e 18 anos incompletos): Certidão de nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar certidão de óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

É importante que as certidões estejam atualizadas há 6 meses.

Fonte: TJAC

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual

Publicado

32 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Botafogo realizaram um confronto de muita rivalidadePaulo Henrique 14 de outubro de 2025 DestaquePHd Navegação de Post Anterior

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Botafogo realizaram um confronto de muita rivalidade

Acre Esporte e Santa Cruz são finalistas do Campeonato Estadual Sub-11. Nos duelos semifinais disputados nesta terça, 14, na Arena da Floresta, o Acre Esporte bateu a Escola do Galvez por 3 a 1 e o Santa Cruz derrotou o Botafogo por 3 a 0.

Final na sexta

Acre Esporte e Santa Cruz decidem o título do Sub-11 na sexta, 17, às 16 horas, na Arena da Floresta. Os dois times entram para decisão sem vantagem e se a partida terminar empatada no tempo normal, o campeão vai ser definido nas penalidades.

“Vai ser mais uma partida difícil. Vamos trabalhar com os garotos e realizar os ajustes necessários”, declarou o técnico do Santa Cruz, Wemerson Rambinho.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Xavier Maia e Escola do Galvez vencem no Campeonato Estadual

Publicado

35 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Competição entra na reta final e jogos passam a ser decisivos

Xavier Maia e Escola do Galvez conquistaram vitórias nesta terça, 14, no CT do Cupuaçu, e seguem com chances de conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15.

O Xavier Maia derrotou o Estrelinha por 2 a 1 e a Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 6 a 0.

Pelo grupo 1

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quarta, 15, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 1. São Francisco e Flamenguinho abrem a programação e Jovens Promessas e Chapecoense disputam a segunda partida.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Plácido de Castro fecha 1ª fase do Estadual com vitória diante da Assermurb

Publicado

36 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O meia Mussarela (bola), do Plácido de Castro, é um dos destaques do Estadual

A equipe do Plácido de Castro venceu a Assermurb por 4 a 1 na última partida da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Tigre do Abunã chegou aos 15 pontos na 6ª colocação e a Assemurb é o 8º com 11.

Duelo definido

O primeiro confronto da fase de quartas de final do Estadual Sub-17 está definido. O Santa Cruz, 1º colocado, vai jogar contra a Assermurb.

Rio Branco x Sena

Rio Branco e Sena Madureira, ambos classificados para as quartas, se enfrentam nesta quarta, 15, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase.

Comentários

Continue lendo