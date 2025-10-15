TJAC oferece 100 vagas para casamento coletivo em Marechal Thaumaturgo

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão, abriu nesta quarta-feira, 15, as inscrições para o casamento coletivo em Marechal Thaumaturgo. Estão sendo ofertadas 100 vagas. Para participar, é necessário buscar o cartório do município, localizado na rua Luiz Martins, n.º 296, bairro Centro, até o dia 31 de outubro, das 8h às 16h.

A cerimônia está prevista para o dia 6 de novembro, às 10h, na Escola Elvira Ferreira Gomes, situada na rua Mário Lobão, s/n, bairro Centro. Todos os atos do casamento, desde a habilitação até a celebração, serão custeados pelo Judiciário acreano. O objetivo é oficializar a união e emitir a certidão de casamento para casais que não dispõem de recursos financeiros para arcar com os valores do casório.

Confira a documentação exigida:

Noivos solteiros: Certidão de nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos divorciados: Certidão de casamento original com averbação do divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos menores de idade (entre 16 e 18 anos incompletos): Certidão de nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar certidão de óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

É importante que as certidões estejam atualizadas há 6 meses.

Fonte: TJAC

Relacionado

Comentários