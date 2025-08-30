Brasil
TJAC mantém prisão preventiva de filha de Mr. Catra acusada de integrar quadrilha de estelionatários
Júlia Garcia Domingues é apontada como participante de esquema que aplicou golpes milionários em idosos e pessoas vulneráveis
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa e manteve a prisão preventiva de Júlia Garcia Domingues, de 28 anos, filha do falecido funkeiro Mr. Catra. Ela responde por crimes de associação criminosa, estelionato eletrônico, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, Júlia integrava uma quadrilha com base em Rio Branco, mas com ramificações em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O grupo falsificava documentos, praticava estelionato e movimentava recursos ilícitos em contas bancárias cedidas por membros da organização. Além disso, a acusada participava das decisões internas da facção.
O golpe mais lucrativo da quadrilha envolvia falsas negociações de dívidas bancárias, com foco em idosos e pessoas vulneráveis. Os criminosos prometiam descontos superiores a 50% para “quitar” débitos, mas na prática contratavam novos financiamentos em nome da vítima e se apropriavam do dinheiro, deixando-a apenas com uma nova dívida.
As fraudes ultrapassaram R$ 15 milhões. Durante esse período, Júlia exibia uma vida de luxo nas redes sociais, compartilhando viagens, ensaios fotográficos e momentos de sofisticação.
No dia 9 de julho de 2025, uma operação conjunta das polícias civis do Acre, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais — batizada de Falsa Portabilidade — cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e 14 de sequestro de bens, resultando na prisão de sete pessoas, entre elas Júlia, no Rio de Janeiro.
Na decisão que manteve a prisão, o relator destacou:
“Verificando-se a comprovação da materialidade do crime, havendo indícios suficientes da autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da prisão preventiva, não há o que se falar em constrangimento ilegal.”
Comentários
Brasil
Venezuela adverte EUA que ataque militar seria ‘calamidade’ para Washington
Nicolás Maduro enviou carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, classificando a mobilização norte-americana como “ameaça sem precedentes”
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou neste sábado (30) que uma ofensiva dos Estados Unidos contra Caracas seria um erro com efeitos regionais e uma “calamidade” para Washington.
Em vídeo publicado nas redes sociais, durante ato de alistamento militar na refinaria El Palito, no Estado de Carabobo (costa centro-norte do país), ela declarou: “Senhores falcões dos Estados Unidos, acalmem-se, tranquilizem-se, porque vão causar um grande dano ao seu próprio país. A Venezuela estará pronta e preparada. O povo venezuelano está pronto e preparado.”
A fala responde ao envio de navios de guerra dos EUA ao mar do Caribe, área que banha a costa venezuelana, sob o argumento de reforçar operações contra o narcotráfico. O movimento elevou o tom do confronto retórico entre Caracas e o governo de Donald Trump.
No plano diplomático, Nicolás Maduro enviou carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, classificando a mobilização norte-americana como “ameaça sem precedentes” à paz regional e alegando violações de tratados internacionais. Em paralelo, o presidente venezuelano ordenou o alistamento de milicianos e apareceu de farda em visitas a tropas, dizendo defender “a paz e a soberania nacional”.
A escalada verbal ocorre após Washington classificar o grupo venezuelano Tren de Aragua e o cartel mexicano de Sinaloa como “organizações terroristas globais”. O Departamento de Estado mantém recompensa de US$ 50 milhões por informações sobre autoridades venezuelanas acusadas de narcotráfico, incluindo o próprio Maduro.
Rodríguez afirmou que a Venezuela enfrenta “guerra psicológica, financeira e comunicacional” e acusou as sanções americanas de causar prejuízos bilionários ao setor petroleiro nacional. “Quem promove a guerra desde o norte deve entender que a Venezuela não é uma ameaça, mas uma esperança”, declarou a vice-presidente, classificando a defesa do país como “legítima, pacífica, mas decidida”.
Comentários
Brasil
Orçamento de 2026 reserva R$ 40,8 bi para emendas parlamentares
A proposta de Orçamento para 2026, enviada nesta sexta-feira (29) ao Congresso, destina R$ 40,8 bilhões a emendas parlamentares impositivas. O valor, no entanto, só inclui as emendas individuais e de bancadas estaduais. Com a inclusão das emendas de comissão, o valor pode crescer para R$ 52,9 bilhões.
Segundo o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, a equipe econômica estima R$ 11,5 bilhões em emendas de comissão, com o valor chegando R$ 12,1 bilhões com correção pela inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo Guimarães, o governo optou por não incluir a estimativa com as emendas de comissão no projeto enviado ao Congresso porque a legislação permite que o governo decida se deixa o valor reservado no projeto de lei ou aguarda o fim da tramitação do Orçamento. Para destinar o valor às emendas de comissão, no entanto, o governo precisa cortar outras despesas.
A primeira versão do Orçamento de 2025 previa R$ 38,9 bilhões para as emendas impositivas, cuja execução é obrigatória. Com a inclusão das emendas de comissão, o valor final aprovado pelo Congresso chegou a R$ 50,4 bilhões.
Pelo acordo entre Executivo e Congresso, mediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e formalizado em lei complementar, as emendas de comissão têm limite de até R$ 11,5 bilhões em 2025, valor que deve ser corrigido pela inflação nos anos seguintes. Esses recursos, no entanto, não foram incluídos no projeto de lei do Orçamento e só poderão ser viabilizados por meio de cortes em outras despesas.
O governo estuda, para o próximo ano, usar uma folga de R$ 13,4 bilhões no teto de gastos de 2026 para acomodar parte dessas emendas, caso seja aprovada a nova proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que flexibiliza o pagamento de dívidas judiciais e amplia a margem orçamentária.
A proposta orçamentária também prevê R$ 1 bilhão para o financiamento de campanhas eleitorais.
Atualmente, a Constituição assegura 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano anterior ao Projeto de Lei de Orçamentária Anual (PLOA) para emendas individuais — dos quais 1,55 ponto percentual para deputados e 0,45 ponto para senadores. As emendas de bancada têm limite de até 1% da RCL, enquanto as de comissão não contam com reserva fixa, dependendo de negociação política e espaço fiscal.
Comentários
Brasil
PF deflagra Operação Espião contra fraude em documentos para legalizar madeira ilegal
Ação cumpre mandados em Rondônia e Mato Grosso; armas, veículos e celulares foram apreendidos
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (29) a Operação Espião, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de falsificar documentos públicos para dar aparência de legalidade à madeira extraída de forma ilícita. A ação foi autorizada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho (RO), Cujubim (RO) e Rondonópolis (MT). Durante a operação, os policiais apreenderam quatro veículos, celulares e uma arma de fogo de uso restrito. O responsável pela arma foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da PF em Porto Velho.
As investigações tiveram início em 2021, após fiscalização do Ibama, que identificou a inserção de dados falsos no Sistema DOF (Documento de Origem Florestal) por madeireiras sem licença ambiental. Há indícios de que parte da madeira comercializada tenha sido retirada da Terra Indígena Kaxarari.
O material apreendido será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Você precisa fazer login para comentar.