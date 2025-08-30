TJAC mantém prisão preventiva de filha de Mr. Catra acusada de integrar quadrilha de estelionatários

Júlia Garcia Domingues é apontada como participante de esquema que aplicou golpes milionários em idosos e pessoas vulneráveis

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa e manteve a prisão preventiva de Júlia Garcia Domingues, de 28 anos, filha do falecido funkeiro Mr. Catra. Ela responde por crimes de associação criminosa, estelionato eletrônico, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, Júlia integrava uma quadrilha com base em Rio Branco, mas com ramificações em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O grupo falsificava documentos, praticava estelionato e movimentava recursos ilícitos em contas bancárias cedidas por membros da organização. Além disso, a acusada participava das decisões internas da facção.

O golpe mais lucrativo da quadrilha envolvia falsas negociações de dívidas bancárias, com foco em idosos e pessoas vulneráveis. Os criminosos prometiam descontos superiores a 50% para “quitar” débitos, mas na prática contratavam novos financiamentos em nome da vítima e se apropriavam do dinheiro, deixando-a apenas com uma nova dívida.

As fraudes ultrapassaram R$ 15 milhões. Durante esse período, Júlia exibia uma vida de luxo nas redes sociais, compartilhando viagens, ensaios fotográficos e momentos de sofisticação.

No dia 9 de julho de 2025, uma operação conjunta das polícias civis do Acre, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais — batizada de Falsa Portabilidade — cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e 14 de sequestro de bens, resultando na prisão de sete pessoas, entre elas Júlia, no Rio de Janeiro.

Na decisão que manteve a prisão, o relator destacou:

“Verificando-se a comprovação da materialidade do crime, havendo indícios suficientes da autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da prisão preventiva, não há o que se falar em constrangimento ilegal.”

