TJAC mantém indenização a paciente que caiu após mesa cirúrgica quebrar
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu negar o recurso interposto por um ente público e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15 mil, a um paciente que sofreu um acidente após a quebra da mesa cirúrgica durante um procedimento médico.
Conforme os autos, o paciente foi submetido a uma cirurgia renal e, enquanto ainda estava sob efeito de anestesia geral, a mesa cirúrgica quebrou, provocando sua queda ao solo. O autor da ação relatou ter permanecido no chão até ser socorrido pela equipe médica, o que lhe causou constrangimento, angústia e risco de complicações médicas.
A decisão de primeira instância reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou os responsáveis ao pagamento de R$ 15 mil ao paciente, a título de reparação moral.
No recurso, o hospital público argumentou que a simples queda da mesa cirúrgica não geraria automaticamente o dever de indenizar por dano moral e que o valor fixado seria excessivo e desproporcional. A defesa solicitou, portanto, a redução da indenização para um montante mais compatível com os valores usualmente praticados em decisões judiciais semelhantes no país, sugerindo quantia entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.
Para o relator do processo, desembargador Luís Arruda, a segurança do paciente é uma obrigação essencial do serviço público de saúde. A quebra de um equipamento fundamental, como a mesa cirúrgica, durante o procedimento, caracteriza grave falha na prestação do serviço.
Diante disso, o colegiado entendeu que a situação violou a dignidade humana, justificando a condenação por dano moral. Reconheceu-se a falha na prestação do serviço de saúde, decorrente de negligência na manutenção do equipamento hospitalar, razão pela qual o pedido de redução da indenização não merece acolhimento.
(Ascom/TJAC)
Três suspeitos são detidos após roubo a clube na BR-364, em Rio Branco
Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente após rastrear celular roubado até apartamento no bairro Santa Inês
Uma operação da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente logo após um roubo ocorrido na madrugada desta quarta-feira (22), no clube do Brancrev, localizado na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com a PM, os suspeitos — identificados como Carlos Augusto, de 24 anos, e Jordan Luan, de 21 — utilizaram um alicate tesourão para arrombar o portão do estabelecimento. Durante a ação, uma pessoa foi rendida sob ameaça de arma de fogo, enquanto o grupo recolhia celulares, televisores, uma roçadeira e outros eletrônicos antes de fugir.
Com o auxílio do rastreamento via GPS de um dos celulares roubados, os policiais localizaram um apartamento na Rua Jerusalém, no bairro Santa Inês. No local, foi encontrada uma roçadeira do lado de fora e, pela janela, os militares visualizaram uma escopeta calibre .16 com seis cartuchos intactos.
A vítima reconheceu Jordan Luan como o principal autor do crime. Diante das evidências, os policiais prenderam os dois maiores e apreenderam o adolescente, conduzindo todos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).
Em depoimento, Carlos Augusto afirmou ser o proprietário da escopeta apreendida. A Polícia Militar segue investigando se o trio tem envolvimento em outros crimes semelhantes na capital.
Polícia Civil do Acre resgata cadela vítima de maus-tratos em Rodrigues Alves
Animal estava amarrado com corda que causava ferimentos, desnutrido e sem acesso a água ou comida; tutora idosa também estava em situação de vulnerabilidade
Uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC) resgatou na manhã desta quarta-feira (22) uma cadela que vivia em situação de maus-tratos no município de Rodrigues Alves. A operação, conduzida pela Delegacia Geral da cidade, foi deflagrada após uma denúncia detalhada de uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal que já acompanhava o caso e fornecia alimentação para o animal.
Ao chegarem ao local, o delegado Marcílio Laurentino e sua equipe encontraram a cadela amarrada por uma corda que causava ferimentos no pescoço, sem acesso a água ou comida, e com claros sinais de desnutrição e negligência. A situação era ainda mais complexa por envolver uma tutora idosa de 77 anos, deficiente física, que mora sozinha e também se encontra em situação de vulnerabilidade social.
“O animal foi resgatado e ficará sob os cuidados da ONG, que providenciará um lar adotivo responsável. Paralelamente, a Polícia Civil instaurará procedimento para apurar tanto o crime de maus-tratos ao animal quanto a situação de vulnerabilidade da idosa”, explicou o delegado Marcílio Laurentino.
O caso será investigado sob a perspectiva do crime de maus-tratos aos animais, previsto na Lei Federal 9.605/98, enquanto a condição social da idosa também receberá atenção das autoridades.
Duas Proteções em Uma Única Ação
A PCAC reforçou que maus-tratos a animais é crime, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), com pena de reclusão e multa. Denúncias podem ser feitas nas delegacias locais ou pelo Disque Denúncia 181.
Mais do que apenas aplicar a lei, a ação visou amparar ambas as vítimas da história. “O objetivo é garantir não apenas a proteção dos animais, mas também o amparo às pessoas que se encontram em condições de fragilidade social”, destacou o delegado.
O caso agora será investigado para garantir a responsabilização legal dos envolvidos e, principalmente, o acolhimento adequado tanto da idosa quanto da cadela resgatada.
Professora condenada a 11 anos tem prisão mantida após furtar idosos em abrigo onde cumpria pena
Elidiana de Castro Gomes usou cartões de internos do Lar dos Vicentinos para fazer empréstimos e transferências ilegais; TJAC negou Habeas Corpus e manteve preventiva
A professora Elidiana de Castro Gomes, condenada no ano passado a mais de 11 anos de prisão por crimes de estelionato e furtos, teve a prisão preventiva mantida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A decisão ocorreu após ela reincidir nos mesmos crimes ao se apropriar de cartões bancários de dois internos do Lar dos Vicentinos, em Rio Branco, onde cumpria parte da pena prestando serviços comunitários.
Com os cartões furtados, Elidiana realizou empréstimos e transferências não autorizadas. Um pedido de Habeas Corpus apresentado pela defesa foi negado pela desembargadora Denise Castelo Bonfim, que determinou que o pedido de prisão domiciliar fosse encaminhado à Vara de Execuções Penais.
Cronologia dos fatos:
2023: Condenada a mais de 11 anos por furtar 20 pessoas e praticar estelionato contra idoso de 79 anos
Cumprimento de pena: Prestava serviços no Lar dos Vicentinos quando cometeu novos crimes
9 de outubro: Presa pela 1ª Delegacia de PC por furtar idosos do abrigo
Audiência de custódia: Juiz manteve prisão preventiva
TJAC: Negou Habeas Corpus e confirmou a manutenção da prisão
A desembargadora Denise Castelo Bonfim, relatora do processo, votou pela denegação da ordem, mas determinou que o pedido fosse encaminhado à Vara de Execuções Penais. Os demais desembargadores seguiram o voto da relatora, mantendo a prisão preventiva de Elidiana Gomes.
No ano passado, a professora já havia sido presa por furtar 20 pessoas e praticar estelionato contra um vizinho de 79 anos, sendo condenada a mais de 11 anos de reclusão. O cumprimento de parte da pena incluía a prestação de serviços no Lar dos Vicentinos, onde, segundo a investigação, voltou a cometer crimes semelhantes, resultando em sua nova prisão.
O caso evidencia a reincidência criminal da professora, que agora responde a novas acusações enquanto cumpre pena pelos crimes anteriores.
