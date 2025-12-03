TJAC mantém decisão e “Negro Bala” irá a júri popular por mortes na Chacina do Taquari

Câmara Criminal rejeita recurso da defesa e confirma pronúncia do líder criminoso, acusado de ordenar ataque que deixou seis mortos em 2023.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o recurso apresentado pela defesa de Wellington Costa Batista, o “Negro Bala”, apontado como mandante da chamada “Chacina do Taquari”, que resultou na morte de seis faccionados em 3 de novembro de 2023. Com a decisão em segunda instância, fica mantida a pronúncia, e o réu será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela execução de dois rivais.

A chacina ocorreu no bairro Taquari, em Rio Branco, quando integrantes do Comando Vermelho atacaram membros do Bonde dos 13 que estavam reunidos em uma casa na Rua do Sol. O confronto armado deixou seis mortos: Adgilson Ferreira da Silva e Valdez das Graças Batista dos Santos, do Bonde dos 13; e Tailan Dias da Silva, Sebastião Ítalo do Nascimento, Tiago Rodrigues da Silva e Luan Batista dos Santos, do Comando Vermelho.

Apontado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa como mandante do ataque, “Negro Bala” foi denunciado pelo Ministério Público estadual por envolvimento direto nas mortes de Adgilson Ferreira e Valdez das Graças. Após a audiência de instrução, ele foi pronunciado para ser julgado no Tribunal do Júri.

A defesa ingressou com recurso em sentido estrito, pedindo a impronúncia do acusado. Alegou que a denúncia se baseia no depoimento de um adolescente colhido na fase investigativa — e não confirmado em juízo — além da suposta falta de provas concretas da participação do réu.

No voto que manteve a sentença de pronúncia, o relator, desembargador Francisco Djalma, destacou que, apesar da ausência de confirmação do depoimento extrajudicial pelo menor, há elementos suficientes para indicar a probabilidade de que a ordem para o ataque tenha partido de “Negro Bala”. Os demais desembargadores acompanharam o entendimento.

