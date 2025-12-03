Geral
TJAC mantém decisão e “Negro Bala” irá a júri popular por mortes na Chacina do Taquari
Câmara Criminal rejeita recurso da defesa e confirma pronúncia do líder criminoso, acusado de ordenar ataque que deixou seis mortos em 2023.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o recurso apresentado pela defesa de Wellington Costa Batista, o “Negro Bala”, apontado como mandante da chamada “Chacina do Taquari”, que resultou na morte de seis faccionados em 3 de novembro de 2023. Com a decisão em segunda instância, fica mantida a pronúncia, e o réu será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela execução de dois rivais.
A chacina ocorreu no bairro Taquari, em Rio Branco, quando integrantes do Comando Vermelho atacaram membros do Bonde dos 13 que estavam reunidos em uma casa na Rua do Sol. O confronto armado deixou seis mortos: Adgilson Ferreira da Silva e Valdez das Graças Batista dos Santos, do Bonde dos 13; e Tailan Dias da Silva, Sebastião Ítalo do Nascimento, Tiago Rodrigues da Silva e Luan Batista dos Santos, do Comando Vermelho.
Apontado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa como mandante do ataque, “Negro Bala” foi denunciado pelo Ministério Público estadual por envolvimento direto nas mortes de Adgilson Ferreira e Valdez das Graças. Após a audiência de instrução, ele foi pronunciado para ser julgado no Tribunal do Júri.
A defesa ingressou com recurso em sentido estrito, pedindo a impronúncia do acusado. Alegou que a denúncia se baseia no depoimento de um adolescente colhido na fase investigativa — e não confirmado em juízo — além da suposta falta de provas concretas da participação do réu.
No voto que manteve a sentença de pronúncia, o relator, desembargador Francisco Djalma, destacou que, apesar da ausência de confirmação do depoimento extrajudicial pelo menor, há elementos suficientes para indicar a probabilidade de que a ordem para o ataque tenha partido de “Negro Bala”. Os demais desembargadores acompanharam o entendimento.
Polícia Civil do Acre prende duas mulheres ligadas a organizações criminosas
As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu, na tarde desta quarta-feira, 3, dois mandados de prisão contra investigadas acusadas de integrar organizações criminosas que atuam no estado.
Foram detidas R. P. D., presa preventivamente, e C. B. C. S., capturada em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. Ambas foram localizadas em Rio Branco e conduzidas para a unidade policial responsável, onde passaram pelos procedimentos legais.
As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A ação reúne forças policiais de todo o país em operações simultâneas voltadas ao combate de facções e crimes de alta complexidade.
O delegado titular da Draco, Gustavo Neves, ressaltou a importância da atuação articulada e contínua. “Essas prisões reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre no enfrentamento direto às organizações criminosas. Temos intensificado investigações e ações estratégicas para desarticular estruturas que ameaçam a segurança da população. A participação na operação nacional evidencia nosso alinhamento com as diretrizes de combate ao crime organizado em todo o país.”
As investigadas permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre segue com ações permanentes de inteligência e repressão qualificada ao crime organizado em Rio Branco e demais regiões do estado.
Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra investigados por crimes graves em Cruzeiro do Sul
Na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul, realizou a prisão de dois investigados identificados pelas iniciais C.B.C.S. e I.G.O.M. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário e cumpridos após um trabalho investigativo contínuo desenvolvido pelo núcleo.
As diligências fazem parte das ações estratégicas da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade organizada e a delitos de maior gravidade na região do Juruá. Os investigados foram localizados e detidos sem oferecer resistência, sendo encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.
O delegado Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, responsável pelo NEIC, ressaltou o papel fundamental das investigações especializadas no fortalecimento da segurança pública local.
“A atuação do NEIC tem sido essencial para retirar das ruas indivíduos envolvidos em crimes graves. O cumprimento desses mandados demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar respostas rápidas e efetivas à sociedade de Cruzeiro do Sul”, destacou o delegado.
Após a formalização dos procedimentos legais, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que seguirá trabalhando de forma integrada e contínua para combater práticas criminosas e garantir a tranquilidade da população do Vale do Juruá.
Polícia Civil em Cruzeiro do Sul realiza duas prisões por descumprimento de medidas protetivas nesta quarta-feira
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul realizou, nesta quarta-feira, 3, duas prisões relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.
No primeiro caso, os policiais cumpriram a prisão de um indígena da etnia Katukina, que violou medida protetiva concedida em favor da vítima. Além do descumprimento, o homem também é investigado em outro inquérito por suspeita de ter estuprado e engravidado a própria filha, denúncia que segue em apuração pela unidade especializada.
A segunda prisão ocorreu após a própria vítima procurar a DEAM e informar que o agressor estava, naquele exato momento, descumprindo a ordem judicial que o proibia de se aproximar. Diante da denúncia imediata, uma equipe de oficiais investigadores foi designada para verificar a situação. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o infrator dentro da residência da vítima.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DEAM, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
