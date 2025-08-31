TJAC mantém decisão e filho de “Marrosa” vai a júri popular por tentativa de homicídio contra policiais

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a sentença de pronúncia contra o presidiário Maykel Willians Mendes da Silva, conhecido como “Marrosinha”, filho do famoso criminoso acreano José Afonso Cândido da Silva, o “Marrosa”, morto em confronto com a polícia em dezembro passado. Com a decisão, ele será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em data ainda a ser marcada.

“Marrosinha” é acusado de tentar matar quatro policiais militares e portar arma de uso restrito durante uma ocorrência registrada em 13 de outubro de 2021, no bairro Taquari, em Rio Branco. Na ocasião, uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar realizava buscas por um suspeito de assaltos quando se deparou com um Fiat vermelho em atitude suspeita. O condutor, identificado como Toni da Costa, o “Toni Barroca”, não obedeceu à ordem de parada, mas acabou se rendendo. Já “Marrosinha”, que estava no banco do passageiro e portava uma pistola 9mm, reagiu e trocou tiros com os militares, sendo baleado na região da nádega.

Preso em flagrante, ele teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri. A defesa recorreu, pedindo a impronúncia por falta de provas, mas o recurso foi negado por unanimidade pelos desembargadores.

Reincidente, “Marrosinha” já acumula várias condenações e permanece preso até o julgamento.

