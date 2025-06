TJAC funciona em regime de plantão durante o feriado de Corpus Christi

Durante visita às obras de construção de novas unidades habitacionais na Cidade do Povo, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli (Progressistas) gravou um vídeo nesta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, para atualizar a população sobre o andamento do projeto e reforçar o compromisso do governo com a entrega das moradias.

“Tem muita gente me perguntando como está a situação das casas novas. Hoje eu vim aqui te mostrar isso”, iniciou o governador.

Cameli explicou que as obras estão em ritmo avançado e envolvem recursos do próprio Estado, além de parcerias com o governo federal. “Pois eu estou aqui na Cidade do Povo, em Rio Branco, onde o governo do Estado está construindo 383 novas moradias com recurso próprio e também mais 250 com parceria com o governo federal”, relatou.

VEJA VÍDEO:

