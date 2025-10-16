TJAC abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado em todo o Acre

Oportunidade é para estudantes de graduação de diversas áreas; inscrições ficam abertas de 16 a 31 de outubro através de site oficial

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou a abertura de processo seletivo virtual para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado destinado a estudantes de graduação. As inscrições estarão abertas no período de 16 a 31 de outubro de 2025, através do endereço eletrônico https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25.

A iniciativa contempla diversas áreas de formação e está disponível para candidatos de todos os municípios acreanos. O processo seletivo simplificado visa formar cadastro de reserva para oportunidades de estágio remunerado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado.

O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o TJAC, incluindo universidades, centros universitários e faculdades públicas ou privadas que atuam no estado e em âmbito nacional, nas modalidades presencial ou a distância.

Poderão participar do processo seletivo estudantes de graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Não poderão participar estudantes que sejam policiais civis ou militares; que possuam mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; que estejam vinculados a outro estágio, exceto nos casos de estágio obrigatório (curricular); ou que integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre.

O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As candidatas e os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente, conforme o coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), que deverá ser superior a dois.

