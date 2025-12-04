Conecte-se conosco

Geral

TJAC abre inscrições para cadastro eletrônico de peritos, tradutores e órgãos técnicos

Publicado

3 horas atrás

em

Foto: TJAC/assessoria

Estão abertas as inscrições para profissionais que desejam integrar o Cadastro Eletrônico de Peritos, Tradutores, Intérpretes e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC/TJAC), sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para organizar a escolha, nomeação e remuneração dos especialistas que auxiliam em processos judiciais e administrativos. O credenciamento é regulamentado pelo Edital de Credenciamento nº 01/2023.

Segundo o TJAC, a iniciativa atende ao que prevê o Código de Processo Civil, as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e regulamentações internas do Judiciário acreano. O cadastro é obrigatório para quem pretende atuar tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição, incluindo demandas que envolvam assistência judiciária gratuita.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema CPTEC/TJAC, disponível no site do Tribunal. Pessoas físicas ou jurídicas devem preencher o formulário eletrônico e enviar a documentação digitalizada. Após o envio, os dados são analisados e validados pelas Diretorias de Foro, no primeiro grau, e pela Gerência de Feitos, no segundo grau. A validação é requisito para o recebimento de honorários, porém não garante nomeações

Podem se credenciar peritos judiciais, tradutores, intérpretes, inclusive de Libras, e profissionais de áreas técnicas diversas. Para pessoas físicas, são exigidos documentos como RG, CPF, certidão eleitoral, currículo atualizado e comprovação de regularidade junto ao órgão de classe. Já para pessoas jurídicas, o edital requer CNPJ, contrato social, certidões fiscais e indicação de responsável técnico

A nomeação dos profissionais credenciados ocorrerá preferencialmente por sorteio eletrônico no próprio sistema. Quando não for possível realizar o sorteio, o magistrado poderá indicar diretamente o especialista, respeitando as regras de vedação e impedimentos previstos no edital.

Os honorários serão estabelecidos pelo magistrado responsável, levando em conta critérios como complexidade, especialização e tempo necessário para execução do trabalho.

Nos casos de assistência judiciária gratuita, o pagamento será feito com recursos do orçamento do Judiciário, conforme limites fixados pela Portaria nº 2.987/2023. A solicitação de pagamento é lançada no sistema após a entrega do trabalho e o encerramento do prazo para manifestação das partes.

Apenas profissionais devidamente cadastrados podem ser nomeados e remunerados. Em situações excepcionais, quando não houver especialista disponível no sistema, o magistrado poderá nomear profissional externo, que deverá realizar seu cadastro em até 30 dias.

Com informações do TJAC

Geral

Sena Madureira registra 47 casos de estupro infantil em 2025; MPAC alerta para omissão de familiares

Publicado

28 minutos atrás

em

4 de dezembro de 2025

Por

Ministério Público do Acre destaca que omissão de familiares, especialmente de mães que protegem companheiros agressores, é crime e agrava a situação das vítimas; campanha educativa será lançada para estimular denúncias

O município de Sena Madureira registrou 47 casos de estupro infantil entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados do Ministério Público do Acre (MPAC). Foto: captada 

O município de Sena Madureira registrou 47 casos de estupro infantil entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério Público do Acre (MPAC). Os números acenderam um alerta entre as autoridades, que intensificam ações de enfrentamento e convocam a população para colaborar.

De acordo com o MPAC, a participação da comunidade é fundamental para identificar abusadores e proteger crianças e adolescentes. O órgão destacou um ponto sensível nas investigações: a omissão de pais ou responsáveis, principalmente quando tentam proteger o cônjuge agressor.

“Em muitos casos, as mães escolhem apoiar o companheiro em vez de oferecer o suporte necessário à criança. Essa omissão também é crime e agrava ainda mais a situação da vítima”, alerta o Ministério Público.

Para fortalecer o combate aos abusos, a rede de proteção infantil do município — que reúne Conselho Tutelar, MPAC, Poder Judiciário e órgãos da administração pública — está desenvolvendo uma campanha educativa. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do cuidado, da vigilância e, principalmente, da denúncia.

Crítica do MPAC
  • Omissão familiar: Mães que apoiam companheiros agressores em vez de proteger crianças
  • Responsabilização: Omissão também configura crime
  • Participação social: Comunidade é fundamental para identificação de abusadores
Ações em curso
  • Campanha educativa: Rede de proteção (Conselho Tutelar, MP, Judiciário e administração pública)
  • Objetivos: Conscientização sobre cuidado, vigilância e denúncia
  • Foco: Proteção de crianças e adolescentes, principais vítimas

Os números expõem uma crise silenciosa no interior acreano, onde fatores culturais e a fragilidade das redes de proteção permitem a perpetuação de abusos sexuais contra crianças. A iniciativa busca romper o ciclo de violência e omissão que caracteriza muitos desses casos.

Os números acenderam alerta máximo entre as autoridades, que destacam um fator agravante: a omissão de pais ou responsáveis, especialmente quando tentam proteger o cônjuge agressor em detrimento da proteção da criança vítima. Foto: art

Geral

PM de Sena Madureira apreende 12 armas, 7,4 kg de drogas e cumpre 12 mandados de prisão em novembro

Publicado

45 minutos atrás

em

4 de dezembro de 2025

Por

Balanço do 8º Batalhão registra 4.838 abordagens, 254 operações e 251 ações comunitárias no mês; veículo roubado foi recuperado

De acordo com o relatório, o batalhão realizou 4.838 abordagens, ampliando a presença policial nas ruas e reforçando ações preventivas. Foto: art

O 8º Batalhão da Polícia Militar divulgou nesta quinta-feira (4) o balanço operacional referente a novembro de 2025, com números que evidenciam a atuação no policiamento, combate ao crime e aproximação com a comunidade na região.

De acordo com o relatório, foram realizadas 4.838 abordagens, além de 254 operações voltadas ao enfrentamento da criminalidade e 251 ações comunitárias, que buscam fortalecer o vínculo entre a PM e a população.

As ações resultaram em:

  • 72 conduções à delegacia;

  • 12 mandados de prisão cumpridos;

  • 7,4 kg de drogas apreendidos;

  • 12 armas de fogo e 3 armas brancas recolhidas;

  • 1 veículo com registro de roubo ou furto recuperado.

A PM destacou que os números refletem o impacto direto no combate ao tráfico e a outros crimes, e reforçou o compromisso de ampliar a presença nas ruas e as ações de segurança no município e região. O balanço consolida uma atuação que integra repressão qualificada e iniciativas de prevenção e proximidade com a comunidade.

A PM também recuperou um veículo com registro de roubo ou furto. Foto: art

Geral

Engenheiro é preso durante operação que investiga licitação irregulares em cidades do Acre

Publicado

1 hora atrás

em

4 de dezembro de 2025

Por

Engenheiro foi preso/Foto: Reprodução

Rafael, que é servidor concursado e atua como auditor fiscal de obras e urbanismo, deverá passar por audiência de custódia nesta quinta

As investigações indicam que o engenheiro está implicado em um esquema de fraudes em licitações, incluindo superfaturamento de obras públicas, utilização de empresas de fachada e lavagem de dinheiro, envolvendo as prefeituras de Plácido de Castro, Assis Brasil e Senador Guiomard.

Rafael, que é servidor concursado e atua como auditor fiscal de obras e urbanismo, deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (4). Ele é proprietário das empresas que foram alvo das buscas da Polícia Federal.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380 no veículo de Rafael e um rifle calibre .22 em um escritório dentro de sua casa. Embora tenha registro válido para as armas, estas estavam armazenadas em locais diferentes dos indicados nos documentos. O registro da pistola está associado a um endereço no bairro Aviário, enquanto o do rifle refere-se a uma propriedade no Ramal do Carlão, KM 15, em Acrelândia.

Ao explicar a situação, o engenheiro justificou que a arma estava no carro devido à presença de crianças pequenas em casa e que havia se mudado para o novo endereço há cerca de 15 dias.

A ação da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal não inclui a Prefeitura de Rio Branco, mas foca nos municípios de Assis Brasil, Plácido de Castro e Senador Guiomard, os quais são investigados por irregularidades relacionadas a recursos federais. Na manhã da quarta-feira, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, quatro em Rio Branco e três nos outros municípios mencionados.

