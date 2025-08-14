Extra
TJ mantém condenação de trio acusado de matar jogador Thiago Tavares
Corte negou recurso da defesa e confirmou penas que somam mais de 20 anos para cada réu
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve, por unanimidade, as condenações de Andrey Borges Melo, Darcifran de Moraes Eduíno Júnior e Kauã Cristian Almeida Nascimento pelo assassinato do jogador de futebol Thiago Tavares, de 18 anos, ocorrido na madrugada de 31 de março do ano passado.
A defesa recorreu da decisão de primeira instância alegando dupla punição, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade pelo crime de constrangimento ilegal e a aplicação da causa de aumento por integrar organização criminosa, com uso de arma de fogo, teriam o mesmo fundamento.
O relator, desembargador Samoel Evangelista, rejeitou o pedido. Segundo ele, o uso de arma de fogo evidenciou acentuada violência e coação extrema, somadas à premeditação, o que justificou a manutenção da pena e a valoração negativa das circunstâncias judiciais. O voto foi acompanhado pelos demais magistrados.
Com a decisão, ficam confirmadas as penas: 24 anos e 8 meses para Andrey Borges, 32 anos e 10 meses para Darcifran de Moraes Eduíno Júnior e 21 anos e 8 meses para Kauã Cristian.
O trio foi condenado em abril deste ano também por constrangimento ilegal (três vezes), corrupção de menores e participação em organização criminosa, além do homicídio.
Polícia Militar salva bebê engasgado na zona rural de Acrelândia
Ação rápida de guarnição garantiu a sobrevivência da pequena Emilly, de poucos dias de vida
Na manhã desta quinta-feira (14), uma ação rápida da Polícia Militar de Acrelândia salvou a vida de um recém-nascido no ramal Campo Novo, linha 7, área rural do município.
A guarnição, formada pelo tenente Correia, 3º sargento Jonathan e soldado Ruiz, foi acionada por familiares desesperados após a bebê Emilly se engasgar. Sem conseguir contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os pais buscaram socorro imediato junto à PM.
Ao chegar ao local, o 3º sargento Jonathan executou com precisão a manobra de desengasgo, restabelecendo a respiração da criança. O soldado Ruiz garantiu a segurança e preparou a viatura para possível deslocamento, enquanto o tenente Correia controlava a situação e acalmava os familiares, especialmente o pai, senhor Wagner, visivelmente em estado de choque.
A bebê foi levada ao hospital de Acrelândia, onde recebeu atendimento médico. O pai agradeceu emocionado, destacando que a filha sobreviveu graças à pronta resposta e ao preparo técnico da equipe policial.
O caso reforça o papel da Polícia Militar não apenas na segurança pública, mas também no atendimento emergencial, evidenciando o compromisso da corporação com a proteção e o bem-estar da comunidade.
Ufac pode adotar vestibular de Medicina 100% presencial para manter acesso de acreanos
A Universidade Federal do Acre (Ufac) estuda a possibilidade de implantar, no futuro, um vestibular totalmente presencial para o curso de Medicina. A informação foi dada pela pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.
O objetivo da medida é preservar o acesso de estudantes acreanos à graduação, após decisões judiciais que vêm limitando o alcance do chamado bônus regional.
Adotada desde 2019, a bonificação, que atualmente é de 15% na nota do Enem é concedida a candidatos que concluíram o ensino médio no estado. O objetivo é reduzir desigualdades no desempenho entre regiões do país e aumentar a fixação de profissionais de saúde no Acre.
Segundo a reportagem, a estratégia já mostrou resultados. Antes da política, entre 2002 e 2018, apenas 19,3% dos alunos de medicina eram acreanos; de 2019 a 2024, o índice subiu para 49,8%.
No entanto, em 2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou o bônus regional da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), alegando que o critério territorial viola o princípio da isonomia.
Desde então, várias instituições suspenderam a política. A Ufac, para evitar o mesmo destino, retirou o curso de medicina do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e criou um processo próprio, ainda com base na nota do Enem, mas mantendo a bonificação.
Mesmo assim, decisões judiciais recentes obrigaram a universidade a conceder o bônus a candidatos de outros estados.
“Se, com o acréscimo, eles ficassem dentro do número de vagas, tínhamos que efetivar a matrícula”, explicou a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno. Segundo Damasceno, a situação levantou a possibilidade de se adotar novas formas de seleção, entre elas, o vestibular presencial.
Segundo Ednaceli, outro fator que contribui para que a Ufac permanecesse com o bônus foi a que, além de ampliar o ingresso de estudantes locais, a bonificação ajudou a reduzir a evasão. Muitas delas solicitadas ainda no primeiro ano do curso.
Em 2013, por exemplo, 30 alunos abandonaram o curso, muitos por solicitarem transferência para instituições de origem. Com a política, o número de desistências caiu, e mais médicos passaram a permanecer no estado após a formatura.
Para Damasceno, o Sisu democratiza o acesso, mas pode acentuar desigualdades em cursos de alta concorrência, como medicina. “Não há igualdade de condições entre os candidatos. Absolutamente não há”, afirmou.
O estudante Luís Henrique, 20 anos, do interior do Acre, confirma a importância da política. “Sem o bônus, não sei se teria conseguido passar. Foram duas tentativas até eu entrar.”
Com informações da Folha de São Paulo
Vídeo: Homem é agredido após tentar invadir casa da ex-esposa em Acrelândia
Vítima tem medida protetiva em vigor e foi flagrada em vídeo sendo atacada com ripadas. Caso reacende debate sobre violência doméstica e cumprimento de medidas judiciais
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Antônio Enes Vale Prado, de 39 anos, sendo agredido por quatro pessoas com ripadas, no município de Acrelândia, interior do Acre.
Apos o espancamento, até uma criança aparece recolhendo uma das ripas, dando a entender que presenciou o ato de agressão contra o homem.
Segundo informações, ele teria ido até a casa da ex-esposa — contra a qual existe uma medida protetiva — com a suposta intenção de agredi-la. Nas imagens, a mulher afirma que ele queria matá-la.
Após a confusão, Antônio foi levado à Unidade Mista de Saúde para atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada, mas o homem se recusou a registrar queixa contra os agressores, alegando que se tratava de uma “briga de família”.
O caso ganhou repercussão nas redes sociais e trouxe à tona discussões sobre violência doméstica, a eficácia das medidas protetivas e o enfrentamento a esse tipo de crime no município.
