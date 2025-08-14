TJ mantém condenação de trio acusado de matar jogador Thiago Tavares

Corte negou recurso da defesa e confirmou penas que somam mais de 20 anos para cada réu

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve, por unanimidade, as condenações de Andrey Borges Melo, Darcifran de Moraes Eduíno Júnior e Kauã Cristian Almeida Nascimento pelo assassinato do jogador de futebol Thiago Tavares, de 18 anos, ocorrido na madrugada de 31 de março do ano passado.

A defesa recorreu da decisão de primeira instância alegando dupla punição, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade pelo crime de constrangimento ilegal e a aplicação da causa de aumento por integrar organização criminosa, com uso de arma de fogo, teriam o mesmo fundamento.

O relator, desembargador Samoel Evangelista, rejeitou o pedido. Segundo ele, o uso de arma de fogo evidenciou acentuada violência e coação extrema, somadas à premeditação, o que justificou a manutenção da pena e a valoração negativa das circunstâncias judiciais. O voto foi acompanhado pelos demais magistrados.

Com a decisão, ficam confirmadas as penas: 24 anos e 8 meses para Andrey Borges, 32 anos e 10 meses para Darcifran de Moraes Eduíno Júnior e 21 anos e 8 meses para Kauã Cristian.

O trio foi condenado em abril deste ano também por constrangimento ilegal (três vezes), corrupção de menores e participação em organização criminosa, além do homicídio.

