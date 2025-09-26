TJ mantém condenação de detento por tráfico de drogas

O detento Rayglesson Ramos Barbosa, teve a condenação de 5 anos e 10 meses pelo crime de tráfico de drogas mantida pela Justiça do Acre.

A decisão foi da Câmara Criminal, que negou um recurso da defesa do réu.

Na apelação criminal, o advogado de Raygleson pediu a reforma da sentença proferida pelo Justiça da 2ª Vara Criminal para absolver o réu ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal.

Rayglesson foi preso em agosto do ano passado, no bairro da Paz, pela Polícia Militar, com entorpecente e dinheiro.

Ao julgar o recurso, a relatora do processo Denise Castelo Bonfim, entendeu que ficou constatada a prática do tráfico de drogas, não havendo que falar em absolvição, por ausência de provas ou pela aplicação do in dubio pro reo.

Na última segunda-feira, 22, Rayglesson Ramos, foi condenado a 42 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ameaça e integrar organização criminosa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários