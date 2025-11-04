Brasil
TJ de Rondônia derruba emenda que permitia governador exercer mandato à distância
Corte considerou inconstitucional mudança que impedia substituição automática pelo vice-governador durante ausências do titular
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 174/2025, que autorizava o governador do estado a exercer o cargo à distância. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (3), durante sessão do Pleno do Tribunal, com 12 votos favoráveis à ação, 5 votos por interpretação conforme e 2 contrários.
A emenda, promulgada pela Assembleia Legislativa e publicada em 17 de junho, permitia que o governador mantivesse o exercício do mandato fora do estado por meios digitais, além de determinar que o vice-governador só poderia assumir o cargo mediante autorização expressa do titular.
A ação foi proposta pelo Partido Liberal (PL), que argumentou que a norma violava o modelo constitucional de substituição automática do governador pelo vice, previsto no artigo 79 da Constituição Federal, concentrando poder excessivo no chefe do Executivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou a favor da inconstitucionalidade da emenda.
Com a decisão, o TJ-RO restabeleceu o modelo anterior, que prevê a substituição automática do governador pelo vice em casos de ausência, impedimento ou vacância temporária do cargo.
Operação contra crime organizado apreende R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo em Manaus
Força Integrada age após denúncia de movimentações suspeitas; duas ações investigam lavagem de dinheiro na capital amazonense
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo durante duas operações realizadas em Manaus na manhã desta quarta-feira (4). As ações foram deflagradas após uma denúncia sobre movimentações financeiras suspeitas na capital, investigando o crime de lavagem de dinheiro.
As equipes da FICCO atuaram em dois endereços diferentes após monitoramento de inteligência que identificou padrões irregulares nas transações. O valor apreendido, um dos maiores do ano no estado, evidencia a sofisticação das operações financeiras do crime organizado na região Norte e representa um duro golpe nas estruturas de lavagem de capitais de facções que atuam na Amazônia.
As apreensões, realizadas em contextos distintos, somaram valores expressivos:
R$ 610 mil foram encontrados em uma das diligências, sem qualquer comprovação de origem lícita.
Cerca de R$ 500 mil foram localizados em outra ação, também sem uma justificativa econômica plausível para o montante.
De acordo com as investigações, a utilização de grandes quantias em dinheiro físico é uma estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos recursos, conduta típica do crime de lavagem de capitais.
A FICCO/AM é uma força-tarefa composta por diversos órgãos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, entre outras instituições de segurança. O grupo atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado.
Belém vira base de trabalho de Lula durante preparativos para a COP30
Três ministros e assessores presidenciais se reúnem na capital paraense para acompanhar organização do maior evento climático do mundo
A cidade de Belém se tornou, nesta semana, a base de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paraense desde o último sábado (1º) para uma série de compromissos voltados à preparação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada na cidade em 2025.
Nesta terça-feira (4), três ministros do governo federal e o chefe do gabinete adjunto de agenda da Presidência da República, Oswaldo Malatesta, desembarcam em Belém para integrar a comitiva presidencial.
De acordo com informações do Palácio do Planalto, as autoridades chegam pela Base Naval de Val-de-Cans. O primeiro a desembarcar será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, às 11h. Em seguida, chegam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 15h, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 16h. Oswaldo Malatesta tem chegada prevista para 14h30.
A movimentação reforça o foco do governo federal nos preparativos da COP30, que deve reunir líderes globais e colocar Belém no centro das discussões sobre o futuro da Amazônia e as políticas internacionais de sustentabilidade.
