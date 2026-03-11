Um homem foi condenado a 33 anos, 3 meses e 10 dias prisão, em regime fechado por estupro de vulnerável e o pagamento de R$ 50 mil por danos morais no município de Feijó, no Acre. O acusado estuprou a sobrinha, tendo ocasionado em uma gravidez quando a vítima tinha 12 anos.

Segundo a Vara Criminal da Comarca de Feijó, o homem praticou os crimes em períodos diferentes, sendo a primeira vez em 2022 quando a menina tinha apenas 10 anos. Em 2024, quando a vitíma tinha 12 anos, o abuso resultou em uma gestação e no nascimento de uma criança, em outubro de 2024.

De acordo com os autos, o abusador ameaçava matar os irmãos da garota caso ela revelasse os abusos. Ao descobrir a gravidez, obrigou que a menina mentisse sobre a paternidade e atribuísse ao padrasto.

O exame de DNA confirmou a paternidade do réu sobre o filho da vítima e testemunhas confirmaram o medo e a situação de extrema vulnerabilidade em que a jovem viva.

Diante do risco e da perda da mãe ao longo do processo, a Justiça determinou o acolhimento da adolescente em um abrigo como forma de interromper o ciclo de violência e garantir a segurança.