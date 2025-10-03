Cotidiano
TJ-AC propõe aumento em cartórios do Acre com impacto maior em escrituras e registros de imóveis
Projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa prevê nova tabela de emolumentos; usuários de serviços cartoriais, especialmente imobiliários, terão custos elevados
O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a atualização da tabela de emolumentos cartoriais no estado, com reajustes que devem impactar principalmente escrituras públicas e registros de imóveis de maior valor. A proposta, divulgada inicialmente pelo juiz aposentado Edinaldo Muniz em suas redes sociais, visa adequar os valores aos custos operacionais dos cartórios, mas pode representar aumento significativo para a população.
Caso aprovado pela Aleac, o projeto elevará os valores de serviços notariais e de registro, seguindo tendência observada em outros estados. A justificativa do TJ-AC baseia-se na necessidade de manter a sustentabilidade financeira dos cartórios, mas especialistas alertam para o risco de encarecer ainda mais o acesso a serviços essenciais, como compra e venda de imóveis e formalização de negócios.
A proposta segue para análise dos deputados estaduais, que avaliarão o impacto social e econômico da medida antes de votá-la.
O que muda
Na prática, quem comprar ou vender imóveis de maior valor passará a pagar taxas mais altas. O argumento oficial é de que a medida busca “elevar a arrecadação em transações imobiliárias de grande volume financeiro”, mas, no fundo, o resultado é claro: a população terá custos adicionais em um serviço que já é considerado caro e burocrático.
O que ganha o Tribunal de Justiça
Os cartórios, embora privados, são fiscalizados e regulamentados pelo Tribunal de Justiça. Parte do que arrecadam é repassado ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (Funjus), que ajuda a financiar a própria estrutura do TJ. Ou seja, quanto mais caro ficar para o cidadão registrar um imóvel, mais recursos entram para custear o funcionamento do Judiciário acreano.
A versão do Tribunal de Justiça
Segundo o relator do processo, desembargador Nonato Maia, os valores que estavam sendo utilizados haviam sido calculados ainda em 2019. Essa defasagem, segundo ele, inviabilizou a tramitação do antigo projeto de lei, que permaneceu parado na Assembleia Legislativa.
Para evitar a aprovação de uma norma já considerada obsoleta, o tribunal afirma que elaborou novos estudos técnicos e comparativos com tabelas de outros estados, como São Paulo, Rondônia e Maranhão.
A principal mudança, de acordo com o TJ, foi a criação de novas faixas de cobrança que chegam até R$ 20 milhões, aplicando alíquotas decrescentes conforme o valor da transação. Até então, o teto máximo considerado nas tabelas do Acre era de apenas R$ 500 mil, “patamar muito abaixo da realidade atual do mercado imobiliário”, segundo o documento.
Impacto direto na população
Se por um lado o Tribunal assegura ganhos financeiros e maior autonomia orçamentária, do outro, quem realmente paga essa conta são os cidadãos.
• Pequenos proprietários podem ser impactados indiretamente, já que o mercado tende a repassar custos.
• Imóveis de médio e grande porte, alvo do aumento, terão despesas extras que recaem sobre compradores e vendedores.
• Em um estado onde a renda média da população já é baixa, qualquer reajuste pesa diretamente no bolso do trabalhador.
Diretoria do Santa Cruz fecha as contratações de Kekel e Adriano
A diretoria do Santa Cruz fechou as contratações do meia Kekel e do atacante Adriano visando a disputa da Copa do Brasil Sub-20. Kekel foi emprestado pelo Rio Branco e Adriano estava atuando no Andirá.
“São duas contratações importantes. Nosso objetivo é ter um time competitivo na Copa do Brasil”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Observando as competições
Segundo o técnico Pedro Balu, existem observações em todas as competições promovidas no Estado.
“Conhecer os atletas do futebol acreano com suas características é fundamental. Esse trabalho é silencioso, mas muito importante”, destacou Pedro Balu.
Duelo fora de casa
O Santa Cruz vai enfrentar o IATE, do Maranhão, no próximo dia 20 em São Luís, no Maranhão, em um duelo eliminatório pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20.
“Teremos um adversário de excelente nível. Estamos aumentando a qualidade do nosso elenco e precisamos ter uma equipe forte”, afirmou Pedro Balu.
Detran-AC integra serviços à plataforma gov.br e unifica acesso digital com governo federal
Mais de 40 serviços disponíveis online; população pode acessar consultas veiculares, emissão de boletos e outros procedimentos com login único
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) já está integrado à plataforma gov.br e, a partir de agora, o acesso digital aos serviços estão unificados com o sistema do governo federal.
Com a migração, os usuários não precisam mais criar uma senha exclusiva para o site da autarquia, bastando apenas utilizar o login e senha já cadastrados no gov.br, o que torna o acesso mais simples, seguro e ágil.
Com mais de 40 serviços disponíveis de forma online, o Detran reforça seu compromisso com a modernização e a comodidade dos cidadãos. Consultas de veículos, emissão de boletos e outros procedimentos podem ser realizados sem sair de casa, o que economiza tempo e evita filas.
Para acessar, basta se cadastrar gratuitamente no site www.gov.br ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e iOS. O usuário pode optar por três níveis de segurança: bronze, prata e ouro. Quanto maior o nível, mais serviços estarão disponíveis.
A conta bronze permite acesso a serviços básicos; a prata é destinada a quem faz validação com dados bancários ou reconhecimento facial pelo aplicativo; já a conta ouro oferece o mais alto grau de segurança, com validação biométrica em bancos credenciados ou pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Vantagens da integração
- Segurança: Sistema unificado com três níveis de autenticação
- Agilidade: Acesso simplificado a mais de 40 serviços online
- Conveniência: Eliminação de deslocamentos e filas presenciais
Como acessar
– Plataforma: www.gov.br ou aplicativo para Android/iOS
Níveis de conta:
Bronze: serviços básicos
Prata: validação por dados bancários ou reconhecimento facial
Ouro: autenticação biométrica em bancos ou via TSE
Posicionamento institucional
A presidente Taynara Martins destacou:
“A integração com a plataforma do governo federal representa um avanço importante para a modernização dos nossos serviços. Estamos facilitando o acesso da população, tornando a experiência mais prática e acessível para todos”, afirmou a presidente do Detran, Taynara Martins.
A medida insere-se no processo de transformação digital da administração pública acreana, seguindo tendência nacional de unificação de serviços governamentais na plataforma gov.br,que já concentra mais de 5 mil serviços digitais federais.
Joabe Lira destaca entrega da ponte sobre o Igarapé Redenção e investimentos na Jarbas Passarinho
Durante a inauguração da ponte sobre o Igarapé Redenção, no quilômetro 6 da estrada Jarbas Passarinho, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, ressaltou a relevância da obra para os moradores da região e a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo na construção de melhorias para a capital.
O parlamentar lembrou que a ponte era um antigo sonho da comunidade e que, além da estrutura em concreto e aço, também está sendo realizada a pavimentação de aproximadamente dois quilômetros da estrada, garantindo mobilidade e qualidade de vida.
“É uma satisfação ver o serviço chegar até esta comunidade, que tanto precisava. Nosso mandato tem estado presente nos bairros e na zona rural, e acompanhar a realização desta obra nos enche de alegria por saber que estamos contribuindo para o desenvolvimento de Rio Branco”, afirmou Joabe Lira.
O presidente também destacou o empenho do prefeito Tião Bocalom e reconheceu o impacto de obras estruturantes para a cidade. “O prefeito tem dado respostas concretas às demandas da população, resolvendo problemas históricos. A ponte do Redenção é um exemplo: durante anos a comunidade sofreu com enchentes e alagamentos, e hoje esse desafio é superado de forma definitiva”, frisou.
Na ocasião, o vereador reforçou que a Câmara tem atuado de forma colaborativa, aprovando matérias de interesse público e fiscalizando as ações da gestão. Ele citou ainda obras em andamento, como o Mercado da Estação Experimental e o viaduto próximo à ABB, além da nova sede da Câmara Municipal, que será entregue este ano como um espaço moderno e digno para receber a população.
Joabe Lira finalizou reafirmando seu compromisso com a cidade e a confiança no trabalho da atual gestão. “Rio Branco está vivendo um novo momento. O que antes era apenas sonho, hoje é realidade. O Legislativo está junto, caminhando lado a lado para que cada vez mais comunidades sejam alcançadas por esse desenvolvimento”, concluiu.
