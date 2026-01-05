Tiroteio em Acrelândia envolve policiais civil e militar após briga de casal

Disparos atingem viatura de PM durante desentendimento; ninguém ficou ferido, mas área foi isolada e ambos foram conduzidos à delegacia para investigação

Um tiroteio na manhã desta segunda-feira (5) mobilizou a Polícia Militar em Acrelândia, no interior do Acre, após moradores relatarem disparos de arma de fogo em uma residência na Avenida Brasil. No local, os policiais constataram que os tiros atingiram um veículo pertencente a um militar da PM.

A principal suspeita é de que os disparos tenham sido efetuados por uma policial civil, companheira do militar, durante um desentendimento doméstico. Não houve feridos. A área foi isolada para preservação de provas, e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para registro da ocorrência.

O caso será apurado em duas frentes: a Polícia Civil investiga crimes como ameaça, dano e violência doméstica, enquanto um Inquérito Policial Militar (IPM) deve ser aberto para analisar a conduta do PM envolvido.

Relacionado

Comentários