Tio mata sobrinho durante bebedeira entre familiares na zona rural de Xapuri

Discussão entre tio e sobrinho durante confraternização acaba em tragédia; vítima morreu ainda no local e acusado foi preso

Uma confraternização em família terminou em tragédia na madrugada deste sábado (27), na zona rural de Xapuri, já próximo à divisa com o município de Capixaba. O encontro ocorria na Fazenda Paulo Verdade, dentro da Colocação Ideal, quando uma discussão entre tio e sobrinho evoluiu para agressões físicas com uso de faca.

De acordo com informações preliminares, Marcos Silva Santos, de 29 anos, entrou em conflito com o sobrinho Islan Soares, de 20 anos. Durante a luta corporal, os dois se feriram, mas Islan acabou atingido fatalmente e morreu no local.

Testemunhas relataram que Marcos foi contido por familiares, mas conseguiu escapar pela mata. A Polícia Militar e Civil foram acionadas e comunicou o caso à Polícia Técnica, que se deslocou até a propriedade para realizar os procedimentos e remover o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) em Brasiléia.

Minutos depois, o suspeito foi localizado à beira de um ramal, com hematomas pelo corpo e um ferimento no joelho esquerdo, provavelmente causado durante a briga. Ele foi algemado e conduzido à delegacia de Xapuri, onde prestará depoimento ao delegado de plantão.

Familiares informaram que Marcos se tornava violento quando consumia bebidas alcoólicas e frequentemente provocava confusões durante encontros. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil do Acre.

