Tio mata sobrinho durante bebedeira entre familiares na zona rural de Xapuri
Uma confraternização em família terminou em tragédia na madrugada deste sábado (27), na zona rural de Xapuri, já próximo à divisa com o município de Capixaba. O encontro ocorria na Fazenda Paulo Verdade, dentro da Colocação Ideal, quando uma discussão entre tio e sobrinho evoluiu para agressões físicas com uso de faca.
De acordo com informações preliminares, Marcos Silva Santos, de 29 anos, entrou em conflito com o sobrinho Islan Soares, de 20 anos. Durante a luta corporal, os dois se feriram, mas Islan acabou atingido fatalmente e morreu no local.
Testemunhas relataram que Marcos foi contido por familiares, mas conseguiu escapar pela mata. A Polícia Militar e Civil foram acionadas e comunicou o caso à Polícia Técnica, que se deslocou até a propriedade para realizar os procedimentos e remover o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) em Brasiléia.
Minutos depois, o suspeito foi localizado à beira de um ramal, com hematomas pelo corpo e um ferimento no joelho esquerdo, provavelmente causado durante a briga. Ele foi algemado e conduzido à delegacia de Xapuri, onde prestará depoimento ao delegado de plantão.
Familiares informaram que Marcos se tornava violento quando consumia bebidas alcoólicas e frequentemente provocava confusões durante encontros. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil do Acre.
Tenente aposentado da PM mata esposa a tiros na frente das filhas em Rio Branco
A madrugada deste sábado (27) foi marcada por mais um caso de feminicídio em Rio Branco. Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi morta a tiros pelo próprio marido, o 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, dentro da residência do casal, localizada na Rua Maçã, bairro Mocinha Magalhães.
De acordo com a polícia, o crime ocorreu após uma discussão. Armado com uma pistola calibre .40, Reginaldo efetuou três disparos no peito da vítima, que estava em casa com as duas filhas pequenas, de 3 e 7 anos.
Vizinhos ouviram os gritos das crianças e os tiros. Ao chegarem, encontraram Ionara caída na área da residência, já sem vida. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.
Após o crime, o militar fugiu. Moradores relataram ter visto um homem armado caminhando pelo bairro Joafra, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Militar isolou o local e a perícia removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).
Segundo testemunhas, o casal estava junto há cerca de um ano e mantinha relacionamento marcado por constantes brigas.
O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser transferido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil
A noite da última quinta-feira, 26 de setembro, foi marcada por beleza, cultura e grande participação popular com a escolha da Rainha do Rodeio 2025, em um desfile realizado na Praça Central de Assis Brasil.
O evento reuniu um grande público e contou com a participação das candidatas Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos e Natailane Silva, que encantaram a torcida e os jurados com elegância e simpatia.
O desfile foi organizado pela Diretoria de Cultura, com apoio de sua equipe, e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com os eventos culturais e a valorização local.
A programação também incluiu apresentação de dança, a participação de jurados convidados e dois momentos musicais: o agito do DJ que abriu a noite e, em seguida, o show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo animação ao público presente.
O prefeito Jerry Correia parabenizou as candidatas e destacou a importância da Expo Fronteira para o fortalecimento da cultura e economia do município. Ele agradeceu a presença do público, os organizadores e todas as jovens que aceitaram o desafio de representar o rodeio.
O evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025, evidenciando o talento e a participação da juventude assisbrasilense.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE CANCELAMENTO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2025
A Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE – Acre, designada pela Portaria SUPER nº. 008/2025 de 11 de fevereiro de 2025, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2025, cujo objeto tem por finalidade a Aquisição e instalação de conjunto de racks com confinamento para ambiente de missão crítica, sistema de confinamento de corredor frio com alta disponibilidade, incluindo ar condicionado de precisão, quadro de distribuição elétrica, pdus (power distribution units), sistema de monitoramento ambiental e de segurança, além de grupo gerador com potência nominal mínima de 60 kva, destinado a modernização do datacenter do SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos., em decorrência da NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ALGUNS AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA e que são fundamentais para o bom desenvolvimento do processo licitatório. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a RESOLUÇÃO CDN 493/2024.
Rio Branco/Acre 26 de setembro de 2025
