Time do Preventório vai disputar Intermunicipal em Manuel Urbano

Após a eliminação na Copa do Brasil, o elenco do Humaitá reapresentou-se ao técnico Emanoel Sacramento nessa quinta, 27, no campo do Airton, e começou a preparação para a reta final do Campeonato Estadual. O Tourão enfrenta o Independência no dia 8, no Florestão, e joga contra o São Francisco no dia 16, na Arena da Floresta, nas duas últimas partidas da fase de classificação.

“O nosso foco total, agora, é nos dois últimos jogos da primeira fase e o objetivo é uma vaga na semifinal. Para voltarmos às competições nacionais em 2026 precisamos disputar o título”, declarou o técnico Emanoel Sacramento.

Programação definida

Emanoel Sacramento confirmou treinamentos durante todo o fim de semana.

“Vamos seguir trabalhando e realizando os ajustes necessários. A meta é ter um time mais competitivo para conquistar a classificação”, explicou o treinador.

