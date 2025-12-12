Acre
Tião Bocalom encontra governador Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes em evento no interior de SP
Prefeito de Rio Branco participou da inauguração do SBT News e usou a oportunidade para encontros políticos de bastidores; elogiou Tarcísio pela “firmeza e apoio a Bolsonaro”
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta sexta-feira (12) da inauguração do SBT News em Osasco, interior de São Paulo, e aproveitou o evento para uma série de encontros políticos de bastidores. Entre as autoridades com quem conversou estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador paulista, Tarcísio de Freitas.
Bocalom descreveu o encontro com Alckmin como “cordial e positivo”, ressaltando a “amizade de longa data”. Em seguida, dialogou com Nunes e Tarcísio, e fez questão de elogiar o governador pela postura política.
— Aproveitei para cumprimentar o governador Tarcísio pela firmeza, pela coerência e pelo apoio que ele sempre deixou claro ao presidente Bolsonaro. Foi uma conversa muito boa, muito respeitosa. Recordamos inclusive a visita dele ao Acre, quando foi a Santa Rosa, na inauguração da ponte, e até andou na garupa do Bolsonaro. Foi um momento marcante — afirmou Bocalom.
A agenda do prefeito em São Paulo ocorre em meio à pré-campanha para o governo do Acre em 2026, na qual Bocalom é um dos nomes declarados, disputando espaço com a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. Os encontros reforçam sua articulação política em nível nacional e o diálogo com lideranças de diferentes espectros.
Polícia Civil prende duas pessoas ligadas a assassinato de jovem em Cruzeiro do Sul e a organização criminosa
Com as novas prisões, sobe para 16 o número de detidos pelo sequestro, tortura e morte de João Victor, de 20 anos; um dos presos é suspeito de integrar o braço financeiro de facção na região do Juruá
A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), cumpriu na tarde desta sexta-feira (12) dois mandados de prisão relacionados ao assassinato do jovem João Victor da Silva Borges, de 20 anos, ocorrido no início de março de 2025. Com as novas prisões, chega a 16 o total de pessoas detidas pelo sequestro, tortura e morte da vítima.
Um dos presos é mais um envolvido diretamente na execução do crime. O outro, detido em flagrante, é apontado como integrante do braço financeiro de uma organização criminosa que atua na região do Juruá. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Cruzeiro do Sul e ficarão à disposição da Justiça.
As investigações são comandadas pelo delegado Heverton Carvalho e seguem em andamento. A Polícia Civil não descarta novas prisões nos próximos dias, já que o caso envolve uma rede criminosa complexa com ramificações em diferentes frentes – desde a execução até o suporte logístico e financeiro.
O corpo de João Victor foi encontrado em uma área de mata com sinais de violência extrema. O crime chocou a região e motivou uma operação de larga escala que já resultou na prisão de múltiplos suspeitos, evidenciando a atução organizada do grupo responsável.
Julgamento de mulher acusada de mandar matar marido em Xapuri deve ser longo e marcado por polêmicas
Risonete Borges Monteiro é acusada de ser mandante do assassinato do colono Francisco Barbosa; autor material do crime já foi preso em flagrante
A dona de casa Risonete Borges Monteiro começou a ser julgada nesta sexta-feira (12) na Comarca de Xapuri, no interior do Acre, acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o colono Francisco Campos Barbosa, conhecido como Chico Abreu. O crime ocorreu em 25 de novembro de 2022, na propriedade da vítima, na zona rural do município.
Francisco Barbosa foi morto com um disparo de espingarda, efetuado por Benigno Queiroz Sales, um presidiário que trabalhava como caseiro no local. Benigno foi preso em flagrante pela Polícia Civil pouco depois do crime e é apontado como autor material do homicídio.
Durante as investigações, as autoridades também prenderam Risonete Monteiro, acusada de planejar e ordenar a execução do marido. O julgamento, que teve início nesta sexta, deve analisar as provas apresentadas pela acusação e pela defesa, incluindo depoimentos, perícias e materiais apreendidos.
O caso chocou a região de Xapuri e expôs um suposto conluio para a prática do crime, que, segundo a polícia, teria motivação passional e patrimonial. O julgamento segue em andamento e a sentença deve ser proferida após a oitiva de todas as partes e testemunhas.
Júri polêmico
O julgamento reúne tanto Risonete quanto Benigno Sales no banco dos réus e deve se estender por várias horas. Durante as investigações, a polícia concluiu que Risonete teria planejado e encomendado o homicídio, supostamente por motivação passional e patrimonial.
O júri, iniciado nesta sexta-feira (12), reúne testemunhas, perícias e depoimentos que devem gerar debates intensos entre acusação e defesa. A expectativa é de que o desfecho do caso – que chocou a comunidade de Xapuri – saia apenas após longa análise das provas pela sociedade, representada pelos jurados.
Demo Day do Acre for Startups conecta empreendedores e investidores
Realizado pelo Sebrae, programa estimula o ecossistema de inovação do Acre
O ecossistema de inovação acreano passa por um dos momentos mais importantes do ano – o Demo Day do Acre for Startups, evento que reúne empreendedores e investidores na sede do Sebrae, nesta sexta-feira (12).
O Demo Day marca a etapa final do programa Acre for Startups, onde 18 empresas inovadoras apresentam suas soluções a investidores convidados e parceiros estratégicos. O evento também contará com uma rodada de networking para fomentar novas conexões no ecossistema de inovação local.
As startups participantes representam uma ampla diversidade de segmentos, que vão desde EdTechs e HealthTechs até soluções em sustentabilidade, agritech e bioeconomia.
“O Acre for Startups é mais do que uma estratégia de aceleração, é um movimento para transformar ideias locais em negócios de impacto nacional e internacional. O Demo Day é a vitrine desse talento e da capacidade empreendedora da Amazônia”, destaca o diretor técnico, Kleber Campos.
Entre os investidores participantes estão Cristiane Regina Pelegrin Oliveira Santos, Douglas Wegner e Álvaro Rogério Huf Flores, profissionais com ampla experiência em investimento anjo e desenvolvimento de negócios inovadores.
Sobre o programa
O Acre for Startups tem como missão apoiar empreendedores e startups em estágio inicial. Durante cinco meses, as startups selecionadas receberam consultorias especializadas, capacitações, conexões de mercado e bolsas de estímulo à inovação, com o objetivo de validar modelos de negócio, desenvolver produtos mínimos viáveis (MVPs), definir estratégias de monetização e preparar-se para escalar.
