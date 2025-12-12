Tião Bocalom encontra governador Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes em evento no interior de SP

Prefeito de Rio Branco participou da inauguração do SBT News e usou a oportunidade para encontros políticos de bastidores; elogiou Tarcísio pela “firmeza e apoio a Bolsonaro”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta sexta-feira (12) da inauguração do SBT News em Osasco, interior de São Paulo, e aproveitou o evento para uma série de encontros políticos de bastidores. Entre as autoridades com quem conversou estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador paulista, Tarcísio de Freitas.

Bocalom descreveu o encontro com Alckmin como “cordial e positivo”, ressaltando a “amizade de longa data”. Em seguida, dialogou com Nunes e Tarcísio, e fez questão de elogiar o governador pela postura política.

— Aproveitei para cumprimentar o governador Tarcísio pela firmeza, pela coerência e pelo apoio que ele sempre deixou claro ao presidente Bolsonaro. Foi uma conversa muito boa, muito respeitosa. Recordamos inclusive a visita dele ao Acre, quando foi a Santa Rosa, na inauguração da ponte, e até andou na garupa do Bolsonaro. Foi um momento marcante — afirmou Bocalom.

A agenda do prefeito em São Paulo ocorre em meio à pré-campanha para o governo do Acre em 2026, na qual Bocalom é um dos nomes declarados, disputando espaço com a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. Os encontros reforçam sua articulação política em nível nacional e o diálogo com lideranças de diferentes espectros.

