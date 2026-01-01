Acre
Tião Bocalom destaca investimentos em obras e projetos para Rio Branco
O Réveillon promovido pela Prefeitura de Rio Branco, nesta quarta-feira (31), contou com a participação do prefeito Tião Bocalom em entrevista ao vivo no estúdio do ac24horas. Durante a conversa, o gestor anunciou que a queima de fogos terá duração de 15 minutos e prometeu um espetáculo visual para marcar a chegada do novo ano na capital.
Na entrevista, Bocalom ressaltou o histórico de tranquilidade das festas organizadas pela gestão municipal. Segundo ele, cerca de 100 policiais militares e outros 50 profissionais de segurança privada foram mobilizados para garantir a ordem durante o evento. O prefeito afirmou ainda que o Réveillon foi planejado com foco nas famílias e na ocupação do centro da cidade, que, de acordo com ele, passou por um processo de revitalização.
“Resgatamos o centro da cidade. As pessoas vêm para cá porque o terminal é perto, chegam com facilidade. Aqui tem segurança e um sistema de monitoramento com câmeras”, afirmou o gestor, ao destacar que a região oferece estrutura adequada para receber grandes públicos.
Ao comentar ações da administração, Bocalom destacou a construção de seis pontes de alvenaria durante o mandato, além das duas que já existiam anteriormente. Segundo ele, todas foram executadas com recursos próprios do município e têm como objetivo melhorar o acesso às comunidades rurais.
O prefeito também falou sobre a avaliação popular da gestão e disse acreditar que sua administração é bem recebida pela população. Ele mencionou ainda obras estruturantes realizadas na capital, como viadutos e projetos de mobilidade urbana.
Durante a entrevista, Bocalom informou que a prefeitura mantém diálogo com a nova diretoria do Rio Branco Futebol Clube para discutir um projeto de revitalização do centro da capital, que inclui a transformação do Centro de Treinamento José de Melo em um empreendimento com prédios comerciais e residenciais. O investimento estimado, segundo ele, pode ultrapassar R$ 500 milhões ao longo de aproximadamente cinco anos.
Sobre o transporte coletivo, o prefeito afirmou que a renovação da frota depende de um processo licitatório complexo, que pode alcançar valores próximos de R$ 1 bilhão, mas que a expectativa é de que a chegada de novos ônibus ocorra o mais breve possível.
Por fim, o gestor adiantou que o Carnaval de 2026 deverá ser realizado em parceria com o governo do Estado e prometeu uma edição superior às anteriores.
Queima de fogos encantou público e marca virada do ano na Praça da Revolução, em Rio Branco
Fotos de Sérgio Vale, do ac24horas
A queima de fogos marcou a virada do ano e encantou o público que lotou a Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, durante o Réveillon de Vida, Esperança e Dignidade, promovido pela Prefeitura da capital na noite desta quarta-feira (31).
O espetáculo pirotécnico iluminou o céu da cidade no momento da virada, arrancando aplausos e registros em fotos e vídeos por parte da população que escolheu o espaço público para celebrar a chegada de 2026. A contagem regressiva foi conduzida pelo prefeito Tião Bocalom (PL), que estava acompanhado da esposa, Kelen Bocalom.
O evento contou com cobertura simultânea em Rio Branco e Cruzeiro do Sul realizada pelo ac24horas, com participação da repórter Sandra Assunção. As imagens aéreas foram registradas pelo videomaker Márcio Garcia.
Durante a programação, o prefeito destacou o caráter familiar das festas promovidas pela gestão municipal. Segundo ele, em cinco anos não houve registros de incidentes durante eventos públicos organizados pela prefeitura.
Além da queima de fogos, a programação incluiu shows de artistas locais, apresentações de DJ e atividades voltadas ao público infantil, garantindo uma celebração acessível e voltada para toda a família. Crianças e adultos também puderam aproveitar a decoração especial do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, que permaneceu montada no local.
O vice-prefeito Alysson Bestene também participou da celebração e destacou o clima de alegria e a importância de manter a tradição da virada do ano em um ambiente seguro para a população.
A programação musical começou às 18h com Álamo Kário, seguiu com Pagodinho da HG, às 20h, e com a banda Pegada Prime, às 22h. Durante toda a noite, o DJ El Mascarado manteve a animação do público.
Morre Gil Trotamundos, aventureiro acreano que deu três voltas ao mundo de bicicleta
Faleceu nesta quarta-feira (31), aos 71 anos, em Rio Branco, Gilberto Bezerra de Farias, conhecido como Gil Trotamundos. Natural de Sena Madureira, ele se tornou um dos mais conhecidos ciclistas aventureiros do Brasil ao realizar três voltas ao mundo de bicicleta, percorrendo aproximadamente 500 mil quilômetros e visitando 142 países ao longo de mais de 45 anos de viagens.
Gil ganhou projeção internacional por suas jornadas sobre duas rodas, que lhe renderam reconhecimento no meio do cicloturismo e da aventura. Ao longo da carreira, publicou 12 livros em quatro idiomas e produziu 17 filmes, entre eles nove documentários sobre suas viagens — como a série Pedal da Liberdade — e outros oito voltados à história de seus antepassados no Acre.
Entre as homenagens recebidas, foi escolhido para conduzir a tocha olímpica em Rio Branco durante os Jogos Olímpicos de 2016 e também participou do revezamento da tocha nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.
Em entrevistas, Gil relatava ter filhos em diferentes países, reflexo de sua vida itinerante ao redor do mundo. Nos últimos meses, enfrentava um câncer e havia se mudado para Santa Catarina em busca de tratamento e para tentar se estabelecer junto à família.
A morte de Gil Trotamundos encerra uma trajetória considerada histórica para o cicloturismo acreano e brasileiro, marcada por espírito aventureiro, produção cultural e promoção do Acre no exterior.
Prefeitura de Rio Branco entrega Ponte do Caipora e garante mais segurança, mobilidade e dignidade à população
A Prefeitura de Rio Branco entregou, na manhã desta quarta-feira (31), a nova Ponte do Caipora, uma obra histórica e muito aguardada pelos moradores da região. A entrega contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do vice-prefeito Alysson Bestene, do presidente da Câmara Municipal Joabe Lira, secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores beneficiados.
A nova estrutura representa um avanço significativo para a mobilidade e a segurança da população, encerrando um longo período de isolamento enfrentado por centenas de famílias, especialmente durante o inverno amazônico, quando as cheias impediam o deslocamento e o acesso a serviços essenciais.
Segundo o prefeito Tião Bocalom, a obra simboliza mais do que infraestrutura: representa liberdade, dignidade e cuidado com as pessoas.
“Até o ano passado, as comunidades daqui ficavam isoladas. Teve ano em que não tinha comida, porque ninguém conseguia sair. Agora, eles vão poder ir e vir com segurança. Essa ponte representa liberdade e dignidade para todo mundo. A prefeitura colocou quase dois milhões em contrapartida, porque nosso objetivo é cuidar bem do nosso povo”, destacou o prefeito.
O vice-prefeito Alysson Bestene reforçou o impacto social da obra, ressaltando o compromisso da gestão municipal em atender quem mais precisa.
“É uma obra de grande impacto. Quando garantimos que as famílias possam se deslocar com tranquilidade e segurança, quem ganha é a comunidade. A prefeitura tem buscado chegar a quem mais precisa”, afirmou.
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, a entrega da Ponte do Caipora integra um amplo programa de investimentos em infraestrutura rural e urbana.
“Estamos concluindo cerca de 100 pontes de batisteca, e esta já é a sexta ponte de concreto desta gestão. É um compromisso com a infraestrutura e com a melhoria da vida da população”, explicou.
A ponte foi construída com recursos federais, somados à contrapartida da Prefeitura de Rio Branco. Para os moradores, a obra encerra décadas de dificuldades e garante acesso permanente a serviços como saúde, educação e abastecimento.
Moradora do Projeto Moreno Maia há 28 anos, Claucilene Oliveira destacou a importância histórica da entrega.
“Essa ponte representa a nossa liberdade, o direito de ir e vir e a melhoria da qualidade de vida. Durante muitos anos, nas enchentes, ficávamos isolados e dependentes da ajuda do poder público. Agora esse problema não vai mais existir. É um sonho antigo dos moradores, aguardado por mais de 30 anos.”
O morador Pedro de Souza Marcial também celebrou a conquista.
“Essa ponte representa um bem muito grande pra nós. A gente ficava ilhado, tinha época que não tinha nada em casa porque não dava pra ir à cidade. O Bocalom está de parabéns. É um bem precioso pra toda a vida.”
Mais investimentos em infraestrutura rural
Ainda nesta quarta-feira, o prefeito Tião Bocalom e sua equipe seguiram para o Ramal Piçarreira, na região do Calafate, onde foi entregue mais uma ponte construída integralmente com recursos próprios do município. A obra beneficia diretamente moradores e produtores rurais, facilitando o escoamento da produção agrícola e fortalecendo a economia local.
“O último dia do ano foi dedicado à entrega de obras. Estivemos na ponte do Caipora, uma obra notável, e agora entregamos outra bela ponte no Ramal Piçarreira. Essa era uma reivindicação de mais de vinte ou trinta anos.
Investimos recursos próprios, mostrando que a prefeitura tem capacidade de realizar. Isso é apoio direto aos trabalhadores e produtores rurais que colocam alimento na mesa da nossa população”, concluiu o prefeito.
Com essas ações, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com o desenvolvimento, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, especialmente nas áreas que por décadas conviveram com o isolamento e a falta de infraestrutura.
Presidente da Câmara Joabe Lira que acompanhou o prefeito nas agendas, ressaltou o memento especial para os moradores da zona rural.
“Um dia especial, o último do ano, 31 de dezembro. Estamos encerrando o ano, e não há melhor maneira de celebrar do que entregando obras. Isso demonstra o compromisso e a dedicação do prefeito, que também compartilhamos na Câmara, com a população de Rio Branco. Nada melhor do que concluir o ano, em um dia de feriado, trabalhando e mostrando nosso compromisso com a população”.
