Tião Bocalom destaca investimentos em obras e projetos para Rio Branco

O Réveillon promovido pela Prefeitura de Rio Branco, nesta quarta-feira (31), contou com a participação do prefeito Tião Bocalom em entrevista ao vivo no estúdio do ac24horas. Durante a conversa, o gestor anunciou que a queima de fogos terá duração de 15 minutos e prometeu um espetáculo visual para marcar a chegada do novo ano na capital.

Na entrevista, Bocalom ressaltou o histórico de tranquilidade das festas organizadas pela gestão municipal. Segundo ele, cerca de 100 policiais militares e outros 50 profissionais de segurança privada foram mobilizados para garantir a ordem durante o evento. O prefeito afirmou ainda que o Réveillon foi planejado com foco nas famílias e na ocupação do centro da cidade, que, de acordo com ele, passou por um processo de revitalização.

“Resgatamos o centro da cidade. As pessoas vêm para cá porque o terminal é perto, chegam com facilidade. Aqui tem segurança e um sistema de monitoramento com câmeras”, afirmou o gestor, ao destacar que a região oferece estrutura adequada para receber grandes públicos.

Ao comentar ações da administração, Bocalom destacou a construção de seis pontes de alvenaria durante o mandato, além das duas que já existiam anteriormente. Segundo ele, todas foram executadas com recursos próprios do município e têm como objetivo melhorar o acesso às comunidades rurais.

O prefeito também falou sobre a avaliação popular da gestão e disse acreditar que sua administração é bem recebida pela população. Ele mencionou ainda obras estruturantes realizadas na capital, como viadutos e projetos de mobilidade urbana.

Durante a entrevista, Bocalom informou que a prefeitura mantém diálogo com a nova diretoria do Rio Branco Futebol Clube para discutir um projeto de revitalização do centro da capital, que inclui a transformação do Centro de Treinamento José de Melo em um empreendimento com prédios comerciais e residenciais. O investimento estimado, segundo ele, pode ultrapassar R$ 500 milhões ao longo de aproximadamente cinco anos.

Sobre o transporte coletivo, o prefeito afirmou que a renovação da frota depende de um processo licitatório complexo, que pode alcançar valores próximos de R$ 1 bilhão, mas que a expectativa é de que a chegada de novos ônibus ocorra o mais breve possível.

Por fim, o gestor adiantou que o Carnaval de 2026 deverá ser realizado em parceria com o governo do Estado e prometeu uma edição superior às anteriores.

