Tião Bocalom anuncia implantação de projeto modelo de indústria de termoplásticos no Brasil, em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está adquirindo uma usina de termoplástico com capacidade para beneficiar cerca de quatro toneladas de resíduos plásticos por dia

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou na manhã desta terça-feira, 27, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), onde acompanhou os avanços de um projeto inovador voltado à gestão de resíduos sólidos no município. A iniciativa prevê a implantação de uma indústria de termoplástico, por meio do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CINRESO), com foco na transformação de resíduos plásticos em madeira plástica.

O chefe do Executivo destacou o desempenho da EMURB e o empenho da equipe técnica envolvida na execução do projeto. Segundo o prefeito, a proposta é transformar materiais que antes eram descartados como lixo — a exemplo de garrafas PET, sacolas plásticas e isopor — em produtos duráveis e com diversas aplicações, como tábuas e peças quadradas que poderão ser utilizadas inclusive como palanques de cerca na zona rural.

“Estamos trazendo para dentro da EMURB um projeto modelo para o Brasil, que é a produção de madeira a partir de resíduos plásticos. Isso tudo era lixo e agora vai virar material para ser usado. É verdadeira sustentabilidade ambiental”, afirmou o prefeito.

De acordo com Bocalom, a Prefeitura de Rio Branco está adquirindo uma usina de termoplástico com capacidade para beneficiar cerca de quatro toneladas de resíduos plásticos por dia. O material produzido poderá ter vida útil estimada em até 50 anos, superando significativamente a durabilidade da madeira convencional utilizada atualmente em cercas e outras estruturas.

O prefeito ressaltou ainda que o projeto tem como referência experiências bem-sucedidas implantadas no estado de Santa Catarina e que agora passam a ser adaptadas à realidade acreana. A iniciativa funcionará como projeto piloto e poderá ser replicada em outros municípios do estado. “É um pioneirismo não só na Amazônia, mas no Brasil. Outros prefeitos já demonstraram interesse em implantar usinas semelhantes em seus municípios”, destacou.

A ação é resultado de uma parceria entre a EMURB, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) e o CINRESO, consórcio criado pelos 22 prefeitos do Acre com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas à destinação correta dos resíduos sólidos. Segundo o gestor, o projeto reafirma o compromisso da gestão municipal com práticas sustentáveis e soluções concretas para a preservação ambiental.

“Rio Branco vai se orgulhar desse projeto. Estamos mostrando para o Brasil e para o mundo que é possível transformar lixo em oportunidade, cuidando do meio ambiente de forma prática e responsável”, concluiu o prefeito.

