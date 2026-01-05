Tia entra com pedido de guarda de criança após suspeita de maus-tratos por mãe em Xapuri

Caso envolve três crianças, sendo uma bebê de 7 meses internada; família relata negligência e consumo de álcool na frente dos filhos. Justiça deve decidir até sexta-feira

A tia de uma das três crianças que estariam sofrendo maus-tratos pela própria mãe em Xapuri, interior do Acre, entrou com um pedido de guarda provisória do sobrinho de 4 anos nesta segunda-feira (5). O caso envolve ainda uma criança de 2 anos e uma bebê de 7 meses, internada com Enterocolite Necrosante no Hospital da Criança, em Rio Branco.

Maria Aparecida de Souza, tia paterna da mais velha, relatou que a decisão de procurar a Justiça ocorreu após testemunhar situações de negligência, como a mãe passar a tarde bebendo e ignorar a fome dos filhos. “No dia 1º de janeiro, o menino ainda chorava de fome às 19h. Fiz um mingau e levei. Aquilo foi a gota d’água”, disse. O pai e outra tia da bebê também solicitaram a guarda da menor.

Em depoimento à imprensa acreana, Maria Aparecida, tia de uma das três crianças sob suspeita de maus-tratos, descreveu a omissão materna que motivou a ação judicial. Ela relatou que a mãe, após passar a tarde consumindo bebida alcoólica, ignora os apelos da criança que chora de fome.

“Passa a tarde chamando para fazer o mingau da criança, ela simplesmente não vai. Eu chegando à noite, por volta das 19h do dia 1 de janeiro, na casa com as duas crianças, a de 2 anos ainda chorava de fome. Eu pensei: ‘agora ela vai fazer alguma coisa para esses meninos comerem’. Mas, mais uma vez, ela ficou apenas mandando o menino ir dormir. Aquilo me doeu. Foi quando fiz um copo de mingau e levei para ela dar para o neném. Isso, para mim, foi a gota d’água, toda a família só deseja o melhor para as três crianças. “Na minha família, todos querem o melhor para essas crianças”. acrescentou

A Defensoria Pública e o Ministério Público estão envolvidos. A previsão é que a Justiça decida sobre os pedidos até sexta-feira (9). A família afirma que busca apenas o bem-estar das crianças.

