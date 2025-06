Thomas Bryan encara o “Rei Brasileiro” pela reabilitação no MMA profissional

Durante o encontro, os grupos de trabalho debateram temas como autonomia econômica, enfrentamento à violência, participação política, saúde, educação e inclusão social

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), participou nesta terça-feira, 25, da Conferência Regional de Políticas para Mulheres, realizada no município de Brasileia. O evento reuniu representantes dos municípios de Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e da cidade-sede.

A atividade integra as etapas preparatórias da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, prevista para ocorrer em agosto. As conferências regionais têm o objetivo de promover o diálogo entre os municípios, fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres e ampliar a participação social na construção de propostas que atendam às realidades locais.

Durante o encontro, os grupos de trabalho debateram temas como autonomia econômica, enfrentamento à violência, participação política, saúde, educação e inclusão social, com base na diversidade dos contextos vividos pelas mulheres na região do Alto Acre.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, destacou a importância do trabalho coletivo. “A construção de políticas públicas eficazes começa com a escuta dos territórios. É nos municípios que as políticas ganham vida, por isso precisamos fortalecer a articulação regional para que os direitos das mulheres avancem em todas as frentes.”

“Eu sou uma prova viva que a busca contra a violência às mulheres e pelos direitos da mulher, trazem efeitos quanto é eficaz e implantado. Todas pudemos trazer a realidade que só nós temos a vivência. Ouvimos diversificados tipos de mulheres, indígenas, negras, trans, da zona rural, mães atípicas. Tudo isso para que pudessem sair as propostas”, disse uma das mulheres participantes da conferência, Carol Gask.

