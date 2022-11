Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo

Zagueiro foi definido como portador da faixa pelo técnico Tite no Mundial no Catar

A seleção brasileira definiu quem será o seu capitão durante a disputa da Copa do Mundo do Catar: o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, que está em seu quarto Mundial e é um dos mais experientes entre os convocados. Com isso, não haverá o rodízio de capitães. A informação também foi publicada por Cosme Rímoli.

Mesmo que Thiago tenha sido capitão nos últimos dois amistosos contra Gana e Tunísia, ainda havia uma dúvida sobre quem seria o escolhido para portar a braçadeira. Daniel Alves, que é o mais velho do grupo, poderia ameaçar a posição do zagueiro, mas ele não deve ser titular, já que Danilo ocupa a função de lateral-direito e Alves ficará no banco.

Em 2018, quando disputou sua primeira Copa no comando da Seleção, Tite optou por fazer um rodízio de capitães. Tanto é que Thiago Silva, Miranda e Marcelo revezaram a faixa nos cinco jogos em que o Brasil esteve em campo durante a competição na Rússia.

Thiago foi o capitão da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Com isso, ele vai para sua terceira Copa com pelo menos um jogo portando a braçadeira. Ao todo, são 48 jogos do zagueiro como capitão do Brasil somando todas as partidas que ele fez com a Amarelinha desde 2008. A primeira vez foi em 2010, em amistoso.\

A estreia de Thiago Silva na função no Mundial do Catar será na próxima quinta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Sérvia, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Caso não tenha lesão ou suspensão, o zagueiro terá mais dois jogos garantidos com a faixa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários