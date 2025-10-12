Conecte-se conosco

Terroristas do Hamas separam reféns e os enviam a três locais antes de entregá-los a Israel

27 minutos atrás

Reféns que sobreviveram à guerra em Gaza serão libertados até esta segunda-feira (13)
MOHAMMED SKAIK/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Extremistas têm até meio-dia de segunda (13) para devolver sequestrados conforme acordo de paz mediado pelos EUA

Os terroristas do Hamas já dividiram os reféns israelenses vivos em grupos e os levaram para três localidades diferentes, neste domingo (12), como preparação para a entrega à Cruz Vermelha, intermediária entre os extremistas e o governo de Benjamin Netanyahu. A informação é da rede árabe Al Jazeera.

Uma fonte ligada aos extremistas disse à emissora, sob condição de anonimato. que uma delegação do grupo terrorista vai se encontrar ainda nesta noite para acertar os detalhes da devolução dos sequestrados. O prazo final é o meio-dia de segunda-feira (13), 6h no horário de Brasília.

Ao mesmo tempo, os líderes do grupo terrorista Hamas estão em contato intenso com países que mediam o acordo a fim de refinar a lista de prisioneiros palestinos que serão soltos. Israel teria rejeitado soltar alguns nomes indicados pelos extremistas.

Reféns dos terroristas

Os israelenses projetam para as primeiras horas da manhã de segunda-feira (13), no horário local (início da madrugada no Brasil), a libertação de 20 reféns e a entrega de 28 corpos pelos terroristas do Hamas.

A informação é do Escritório do Primeiro-ministro de Israel, conforme afirmou a porta-voz Shosh Bedrosian. Assim que Israel confirmar o recebimento de todos os reféns em seu território, os 250 prisioneiros palestinos começarão a ser libertados.

Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ao coordenador do grupo para reféns e desaparecidos, Gal Hirsch, que o país está pronto. “Israel está preparado para imediatamente receber todos os nossos reféns”, afirmou.

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que os reféns poderiam ser libertados “a qualquer momento” em uma entrevista à rede americana NBC News neste domingo.

“O presidente dos Estados Unidos está planejando viajar ao Oriente Médio para recepcionar os reféns na segunda de manhã, no horário local, o que deverá ser tarde, você sabe, noite de domingo ou na madrugada de segunda-feira aqui”, acrescentou.

Donald Trump deverá chegar a Israel por volta das 9h de segunda-feira (13), quando os reféns já deverão ter sido liberados. Trump deverá visitar um hospital que vai abrigar os sequestrados, há 2 anos sob cárcere dos terroristas do Hamas.

Dois anos de guerra

A guerra começou quando terroristas liderados pelo Hamas lançaram um ataque surpresa ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 250 feitas reféns.

Na ofensiva israelense que se seguiu, mais de 67 mil palestinos foram mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não diferencia entre civis e combatentes, mas afirma que cerca de metade das mortes foram de mulheres e crianças.

A guerra destruiu grandes áreas de Gaza e deslocou cerca de 90% dos seus 2 milhões de residentes. Também desencadeou outros conflitos na região, provocou protestos em todo o mundo e levou a alegações de genocídio que Israel nega.

Embora tanto os israelenses quanto os palestinos em Gaza tenham acolhido com satisfação a suspensão inicial dos combates e os planos para libertar os reféns e prisioneiros, o destino a longo prazo do cessar-fogo permanece incerto.

Questões importantes sobre a governança de Gaza e o destino pós-guerra do Hamas ainda precisam ser resolvidas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse em uma postagem no X que instruiu as Forças Armadas de Israel a se prepararem para começar a destruir a rede de túneis construída pelo Hamas sob Gaza “por meio do mecanismo internacional que será estabelecido sob a liderança e supervisão dos EUA” assim que os reféns forem libertados.

Brasil

Vírus no WhatsApp abre portas para hackers

26 segundos atrás

12 de outubro de 2025

Centenas de usuários no Brasil são atingidos por arquivos falsos

Segundo especialistas, vírus ataca equipamentos que usam sistema Windows | Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

assumam o controle de computadores e roubem senhas, alertam pesquisadores da empresa de cibersegurança Trend Micro, segundo reportagem do site g1. O novo vírus, batizado de Sorvepotel, circula em mensagens e grupos do aplicativo. Da mesma forma, usa e-mails para se espalhar.

Quando o arquivo é aberto, o malware se infiltra no sistema de modo persistente. “É aberta uma porta de comunicação. A partir disso, o sistema de ataque passa a receber instruções externas”, explica Marcelo Sanches, líder técnico da Trend Micro Brasil. “A máquina da vítima fica sob comando do atacante.”

Vírus atacam computadores com Windows

O vírus afeta apenas computadores com Windows. Os criminosos costumam induzir o usuário a executá-lo com mensagens como “Baixa o ZIP no PC e abre”. As mensagens aparecem em companhia de comprovantes de pagamento ou orçamentos falsos. Conforme a Trend Micro, o Sorvepotel tem dois principais objetivos:

  • Roubar credenciais bancárias e de criptomoedas, exibindo versões falsas de sites legítimos;
  • Assumir o controle do WhatsApp Web, para enviar o mesmo arquivo malicioso aos contatos da vítima.

De acordo com o levantamento da consultoria, 457 das 477 infecções detectadas ocorreram no Brasil, o que indica foco específico no país. O arquivo malicioso faz verificações de idioma, formato de data e localização para confirmar que o usuário é brasileiro antes de agir.

O WhatsApp orienta seus usuários a abrirem apenas links e arquivos de pessoas conhecidas. Afirma principalmente que “mantém esforços contínuos para reforçar a segurança do aplicativo”.

+ Leia mais notícias de Tecnologia na Oeste

 

Governo divulga passo a passo de como funcionará a CNH sem autoescola

49 minutos atrás

12 de outubro de 2025

Proposta está em fase de consulta pública e visa, segundo a União, facilitar o acesso à CNH. Sugestões podem ser enviadas até 2 de novembro

O Ministério dos Transportes divulgou uma nota com o passo a passo do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola. A proposta, que passa por consulta pública, visa, segundo a União, facilitar o acesso à CNH.

O prazo para enviar sugestões está aberto até 2 de novembro de 2025. Basta acessar o Participa + Brasil e acessar a consulta desejada.

Entenda como será o processo de obtenção da CNH:

  • Os requisitos: o candidato precisa ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e estar inscrito no CPF. Quem optar por fazer o curso teórico à distância poderá confirmar a identidade de forma digital, usando a conta gov.br.
  • Abertura do processo: o candidato poderá solicitar a abertura do processo de forma digital, pelo aplicativo ou site do Detran de seu estado — também será possível fazer presencialmente no Detran.
  • Todo andamento da solicitação poderá ser acompanhado on-line, pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).
  • Estudos: após a formalização do requerimento, o candidato passa à etapa teórica. O curso deixa de ser exclusividade das autoescolas, e o aluno não será mais obrigado a cumprir 45 horas de aula teórica.
  • O candidato irá decidir como e onde aprender, seja presencialmente, on-line ou em um formato híbrido, podendo escolher entre Fazer um curso on-line oferecido pelo Ministério dos Transportes; Estudar em autoescolas tradicionais, de forma presencial ou à distância; ou optar por escolas públicas de trânsito (como o Detran) ou outras instituições credenciadas.
  • Coleta biométrica: depois de concluir o curso teórico, é preciso realizar a coleta biométrica — foto, digitais e assinatura — no Detran de seu estado. Sem esse registro, o processo não é aberto. A biometria será usada em todas as etapas seguintes, inclusive nas provas, garantindo que quem realiza o exame é realmente o candidato.

Exames e aulas práticas

O passo seguinte, que continua obrigatório, é realizar a avaliação psicológica e o exame de aptidão física. O agendamento é feito junto ao Detran, em clínicas credenciadas pelo órgão.

Em relação às aulas práticas, a proposta visa acabar com essa parte do processo. Não haverá mais a exigência da carga horária mínima de 20 horas-aula, como acontece atualmente.

As aulas seguirão sendo oferecidas pelas autoescolas, mas o candidato terá a opção de contratar um instrutor credenciado pelo Detran.

O veículo utilizado nas aulas poderá ser disponibilizado pelo instrutor de trânsito ou pelo próprio candidato.

Provas

A prova teórica continua sendo obrigatória e deve ser agendada junto ao órgão de trânsito estadual. O exame poderá ser feito presencialmente ou on-line, conforme a estrutura do Detran local.

Para ser aprovado, é preciso acertar no mínimo 70% das questões. Quem não passar pode refazer a prova quantas vezes for necessário.

O exame de direção também continua sendo obrigatório e deve ser agendado junto ao Detran, pelos canais disponíveis. A prova também é aplicada pelo órgão de trânsito, que avalia se o candidato está realmente pronto para dirigir com segurança.

O sistema de pontuação é o mesmo: o candidato começa com 100 pontos e perde conforme os erros. Para ser aprovado, precisa terminar com no mínimo 90 pontos. Quem reprovar pode remarcar a prova e tentar novamente.

Quem for aprovado no exame prático recebe, automaticamente, a Permissão para Dirigir (PPD), documento provisório válido por um ano.

Os valores das taxas continuarão sendo definidos pelos Detrans estaduais, mas, com mais liberdade de escolha, especialmente nas etapas teórica e prática, a expectativa é de que o custo total para obtenção da carteira caia em até 80%.

Saiba quando as urnas começam a ser testadas para as eleições de 2026

em

Com as eleições de 2026 previstas para o dia 4 de outubro, daqui um ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou uma série de ações preparatórias. Entre elas, está o Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025 (TPS), que tem como objetivo garantir a segurança das urnas eletrônicas e ampliar a transparência sobre o sistema de votação.

O TPS é realizado desde 2009, a fim de indicar formas de correção e aperfeiçoamento das urnas. Especialistas selecionados tentam encontrar fragilidades nos softwares e hardwares da urna eletrônica e dos equipamentos relacionados. Eles tentarão invadir o sistema, identificar problemas e achar situações adversas que possam ser melhoradas antes da disputa eleitoral do próximo ano.

Essa é uma das partes do próprio ciclo de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas. Previsto para ocorrer entre 1º e 5 de dezembro, em espaço preparado e reservado na sede do Tribunal, em Brasília, o TPS teve número recorde de 149 inscrições aprovadas em 2025.

 

Fonte: Metrópoles

