Terremoto em Mianmar: Serviço dos EUA estima que mortes ultrapassem 10 mil

Acompanhada de lideranças locais, vice tem percorrido os 22 municípios do estado, reforçando ações administrativas e aproximando o governo das demandas regionais

A atuação da vice-governadora Mailza Assis tem se destacado como um dos pilares da crescente aprovação do governo Gladson Cameli no Acre. Com uma agenda intensa e presença marcante nos 22 municípios do estado, Mailza vem consolidando uma gestão próxima das comunidades, ouvindo lideranças e reforçando as ações da administração estadual.

Nos últimos meses, a vice-governadora tem percorrido cidades acreanas, participando de inaugurações, reuniões com prefeitos e encontros com simpatizantes do governo. Sua atuação tem sido estratégica para alinhar as demandas locais com as políticas públicas estaduais, garantindo maior sintonia entre o Executivo e as necessidades regionais.

“Estamos trabalhando em conjunto com os municípios para levar desenvolvimento e soluções efetivas. O governador Gladson Cameli tem nos orientado a manter esse diálogo permanente, porque é assim que se constrói um governo presente e eficiente”, afirmou Mailza durante uma de suas agendas.

Analistas políticos destacam que a postura ativa da vice-governadora tem contribuído para a imagem de unidade e trabalho em equipe no Palácio Rio Branco. Além disso, sua capacidade de articulação tem reforçado a base de apoio ao governo, especialmente em regiões onde a presença do Estado precisa ser reafirmada.

Com uma agenda que inclui desde a entrega de obras até reuniões técnicas com secretários, Mailza Assis tem se tornado uma peça-chave na estratégia de comunicação e gestão do governo Cameli, ajudando a elevar os índices de aprovação e demonstrando que a administração estadual está comprometida com todos os acreanos.

