Terremoto de origem peruana é registrado na região do Alto Acre e Purus

O terremoto foi registrado neste Sábado, 23, por volta das 11:30, teve uma magnitude de 4.0 em uma prfundidade de 27km, sua origem foi a 37km da cidade de Arequipa, no Peru.

O Estado do Acre é o estado que mais presencia abalos sismicos (terremotos) no Brasil, o motivo se da pelo fato de o Estado estar localizado na borda da placa de Naz-ca, que passa embaixo da Placa Sul-americana , formando as Cordilheiras dos Andes. A constante movimentação das placas tectônicas gera os tremores de terra de grande magnitude no Peru, que acaba afetando o Acre.

A população que vivem na fronteira entre Brasil e Peru acabam confundido os tremores de terra com tontura ou nauseas, isso acontece pelo fato de que os tremores são quase imperseptiveis e podem ser confudido se não for observado atentamente do que se trata.