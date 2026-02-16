Conecte-se conosco

Acre

Terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco celebra alegria, inclusão e segurança

Publicado

30 minutos atrás

em

O terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco foi dedicado a crianças, idosos e cadeirantes, proporcionando uma tarde de muita alegria, animação e segurança para todas as famílias. O evento garantiu uma festa tranquila e acessível, com a aprovação e satisfação de todos os foliões presentes.

João Ademir de Azevedo, aposentado, comentou:

“Está muito bem, graças a Deus. É, para os idosos, às crianças. Está uma beleza, é uma maravilha.”

João Ademir de Azevedo, aposentado, foi com a esposa e comentou que tudo esta´uma maravilha. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O empresário Paulo Menezes destacou:

“Eu trouxe a esposa, neta e filho, e a gente veio brincar, aproveitar esse momento maravilhoso que nosso prefeito está nos proporcionando. Para ficar seguro aqui, a nossa força de segurança está ativa. Só não vem quem não quer!”

Paulo Menezes levou a esposa, neta e filho para aproveitar o Carnaval da Prefeitura, destacando a diversão e a segurança do evento. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Gerson da Silva, aposentado, também elogiou:

“Estou gostando demais! A segurança boa, a festa boa, o som bom, tudo ótimo. O Carnaval está bacana demais, daqui a pouco é o nosso ‘Arrasou’, Uhuuu!”

Gerson da Silva elogiou a festa do Carnaval, destacando a segurança, a música e a animação, e disse que todos estavam se divertindo muito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A criançada ainda se divertiu com a apresentação do Negão da Baixada da Sobral e com a criatividade dos pais na hora de produzir fantasias dos filhos, que vieram caracterizados como Huck, Mulher-Maravilha, fadas, joaninhas, princesas e muitos outros personagens. A alegria era visível em cada sorriso, tornando o terceiro dia do Carnaval um momento de celebração e inclusão para toda a comunidade.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Primeiro lote do seguro-defeso começa a ser pago nesta terça-feira a pescadores no Acre

Publicado

36 minutos atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Pagamento do seguro-defeso é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta terça-feira (17) o pagamento do primeiro lote do seguro-defeso para pescadores e pescadoras artesanais em todo o país. No Acre, 154 profissionais foram contemplados nesta etapa.

Ao todo, 46.893 trabalhadores receberão o benefício neste primeiro lote, que soma R$ 76 milhões em recursos federais. Segundo o ministro Luiz Marinho, uma nova lista será liberada na próxima semana, ampliando o número de beneficiários.

Quem deve receber?

Para estar apto ao pagamento, o pescador precisou:

  • Solicitar o benefício pelos canais oficiais do MTE (Carteira de Trabalho Digital ou portal Gov.br);
  • Entregar o Relatório do Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);
  • Estar com o Registro Geral da Pesca (RGP) regular;
  • Estar inscrito no CadÚnico;
  • Comprovar residência em município abrangido pelo período de defeso;
  • Não possuir outra fonte de renda além da pesca.

O REAP é o primeiro critério analisado no processo. Pescadores que não entregaram o relatório ficaram de fora deste lote e precisam regularizar a situação junto ao MPA.

Valor e duração

O seguro-defeso corresponde a um salário mínimo por mês e pode ser pago por até cinco meses, dependendo da duração do período de proibição da pesca (defeso). O saque é feito a cada 30 dias, conforme a data de requerimento.

Desde novembro de 2025, a gestão do seguro-defeso passou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelecido por medida provisória federal. O MTE agora é responsável por receber, processar e habilitar os pedidos.

Já os pagamentos referentes a períodos anteriores a 1º de novembro de 2025 continuam sob responsabilidade do INSS.

Como solicitar

Os pescadores artesanais devem fazer o pedido exclusivamente pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, onde também é possível acompanhar a análise, consultar datas de pagamento e solicitar revisão.

No cenário nacional, estados como Paraíba (11.695 benefícios), Maranhão (10.016) e Pará (4.516) lideram o número de contemplados neste primeiro lote. No Acre, os 154 beneficiários representam os profissionais que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos pelo governo federal.

O segundo lote está previsto para a próxima semana.

Comentários

Continue lendo

Acre

Advogado monitorado por tornozeleira é preso suspeito de cárcere privado e ameaça em motel de Rio Branco

Publicado

59 minutos atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Um advogado de 42 anos, identificado como Aluísio Veras de Almeida Neto, foi preso na manhã desta segunda-feira (16) suspeito de cárcere privado e ameaça, após uma ocorrência registrada em um motel no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do 1º Batalhão foram acionadas pelo Centro de Operações (Copom) com a informação inicial de que estaria ocorrendo um roubo no estabelecimento e que os envolvidos poderiam estar armados. Diante da gravidade da denúncia, várias equipes foram deslocadas até o local.

Ao chegarem, os policiais conversaram com o gerente do motel, que informou não ter percebido nenhuma movimentação suspeita. Ainda assim, decidiu entrar em contato com os quartos ocupados por meio do interfone. Apenas a suíte 06 não respondeu.

Os militares foram até o quarto e encontraram a porta de acesso aberta, mas o banheiro estava trancado pelo lado de dentro. Após ordem para abertura da porta não ser atendida, e com autorização do gerente, os policiais arrombaram o banheiro. A ação foi acompanhada pelo tenente Eliabe Rodrigues, comandante de patrulha.

No interior do banheiro estavam o advogado e um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais T.E.F.V., de nacionalidade peruana. A ocorrência, que inicialmente era tratada como possível roubo, passou a ser apurada como suspeita de cárcere privado e ameaça.

Segundo relato do jovem, ele teria sido convidado pelo advogado, por meio de aplicativo de mensagens, para consumir bebidas alcoólicas no motel. Após chegar ao local, o suspeito teria tentado manter relação sexual sem consentimento. A vítima afirmou que se recusou, correu para o banheiro e acionou a Polícia Militar.

Já o advogado declarou que teria se trancado no banheiro por temer pela própria segurança.

O jovem informou que pretende formalizar queixa-crime por ameaça e cárcere privado.

A Polícia Militar também confirmou que Aluísio é monitorado por tornozeleira eletrônica e possui registros anteriores de ocorrências envolvendo desordem. Há cerca de duas semanas, segundo relatos, ele teria sido visto em um hotel da capital apenas de cueca e em estado alterado.

O nome do advogado também aparece em um inquérito conduzido pela Polícia Civil que apura a morte de David Weverton Matos Araújo, de 31 anos, ocorrida em julho de 2025 no mesmo motel. À época, a vítima estava na companhia do advogado. Conforme as investigações, David teria se ferido no banheiro, saído do quarto e caído na área externa. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou como possível causa da morte uma overdose.

Após os fatos desta segunda-feira, o advogado e o jovem foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde o caso será analisado e as medidas legais cabíveis adotadas.

Comentários

Continue lendo

Acre

Motociclista embriagado foge de blitz, quase atropela policial e é preso após perseguição na BR-364

Publicado

1 hora atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

IMAGEM ILUSTRATIVA

A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na noite de sábado (14), após fuga durante uma fiscalização de alcoolemia no km 138 da BR-364, em Rio Branco.

De acordo com a corporação, a equipe realizava a desmobilização do comando quando uma motocicleta colidiu contra a sinalização da operação e quase atingiu um policial rodoviário federal que recolhia os cones na pista, além de outros veículos que transitavam pelo local. Mesmo após receber ordens de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, o que motivou acompanhamento tático por parte dos agentes.

Durante a evasão, o motociclista realizou manobras perigosas, colocando em risco outros usuários da rodovia. A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento.

O homem sofreu escoriações leves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, foi constatado o teor de 1,25 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — índice que configura crime de trânsito e também gera sanções administrativas. Durante a abordagem, os policiais também verificaram que o condutor não possuía habilitação para dirigir.

Diante dos fatos, a PRF constatou, a princípio, os crimes de embriaguez ao volante e de conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, com a integridade física preservada.

A motocicleta foi removida ao pátio do Detran, e os autos de infração correspondentes às irregularidades foram lavrados.

A PRF reforçou que dirigir sob efeito de álcool compromete a capacidade psicomotora do condutor e coloca em risco a vida de todos os usuários da rodovia. A instituição informou que mantém fiscalização permanente para prevenir sinistros e salvar vidas.

Comentários

Continue lendo