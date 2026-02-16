Conecte-se conosco

Acre

Terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco celebra alegria, inclusão e segurança

20 minutos atrás

O terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco foi dedicado a crianças, idosos e cadeirantes, proporcionando uma tarde de muita alegria, animação e segurança para todas as famílias. O evento garantiu uma festa tranquila e acessível, com a aprovação e satisfação de todos os foliões presentes.

João Ademir de Azevedo, aposentado, comentou:

“Está muito bem, graças a Deus. É, para os idosos, às crianças. Está uma beleza, é uma maravilha.”

João Ademir de Azevedo, aposentado, foi com a esposa e comentou que tudo esta´uma maravilha. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O empresário Paulo Menezes destacou:

“Eu trouxe a esposa, neta e filho, e a gente veio brincar, aproveitar esse momento maravilhoso que nosso prefeito está nos proporcionando. Para ficar seguro aqui, a nossa força de segurança está ativa. Só não vem quem não quer!”

Paulo Menezes levou a esposa, neta e filho para aproveitar o Carnaval da Prefeitura, destacando a diversão e a segurança do evento. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Gerson da Silva, aposentado, também elogiou:

“Estou gostando demais! A segurança boa, a festa boa, o som bom, tudo ótimo. O Carnaval está bacana demais, daqui a pouco é o nosso ‘Arrasou’, Uhuuu!”

Gerson da Silva elogiou a festa do Carnaval, destacando a segurança, a música e a animação, e disse que todos estavam se divertindo muito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A criançada ainda se divertiu com a apresentação do Negão da Baixada da Sobral e com a criatividade dos pais na hora de produzir fantasias dos filhos, que vieram caracterizados como Huck, Mulher-Maravilha, fadas, joaninhas, princesas e muitos outros personagens. A alegria era visível em cada sorriso, tornando o terceiro dia do Carnaval um momento de celebração e inclusão para toda a comunidade.

Acre

Prefeito e vice-prefeito participam do tradicional Baile Vermelho e Branco do Rio Branco Futebol Clube

1 minuto atrás

16 de fevereiro de 2026

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o vice-prefeito Alysson Bestene participaram, neste domingo (15), do tradicional Baile Vermelho e Branco, uma das celebrações mais simbólicas da história do Rio Branco Futebol Clube.

O evento reuniu torcedores, dirigentes, autoridades e representantes da sociedade acreana em uma noite marcada por confraternização e valorização das raízes esportivas da capital.

O presidente Gerson Boaventura destacou que o baile marca o começo de uma nova fase da diretoria, que busca resgatar a tradição do Vermelho e Branco e renovar o entusiasmo da torcida. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Durante a programação, o presidente do clube, Gerson Boaventura, destacou que o baile representa o início de uma nova fase administrativa. Segundo ele, a atual diretoria trabalha para resgatar a tradição do Vermelho e Branco e reacender o entusiasmo da torcida.

“Estamos resgatando o vermelho e branco que fez tanto sucesso no passado e que animou a sociedade acreana. Com essa nova diretoria, queremos aproximar novamente o torcedor, fortalecer o clube e devolver ao Rio Branco o protagonismo que sempre teve. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental. O prefeito já nos ajudou com equipamentos e tem sido um grande parceiro nesse processo. Estamos muito felizes com esse apoio”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou o papel histórico do clube na identidade de Rio Branco e reforçou o compromisso da gestão em apoiar o desenvolvimento da agremiação. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância histórica do clube para a identidade de Rio Branco e reforçou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento institucional da agremiação.

“Participar do resgate do nosso querido Rio Branco é algo muito importante para mim e para o Alysson, que é rio-branquense. Estamos falando de um time que escreveu uma linda história, mas que estava um pouco esquecido. Com essa parceria entre a Prefeitura e o clube, queremos contribuir para que ele se transforme em um time mais estruturado, com perfil de organização moderna e visão de negócio. Tenho certeza de que todos nós ainda teremos muito orgulho do nosso Rio Branco”, declarou o prefeito.

“Fazer parte desse momento é motivo de orgulho. Queremos uma cidade cada vez melhor e um Rio Branco vitorioso”, destacou o vice-prefeito Alysson Bestene. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O vice-prefeito Alysson Bestene também enfatizou o momento de reconstrução vivido pelo clube e relacionou esse processo ao desenvolvimento da capital.

“Fazer parte desse momento é motivo de orgulho. Assim como a cidade vem crescendo e se modernizando, o Rio Branco também está sendo resgatado por essa nova diretoria. Com parcerias e planejamento, poderemos realizar grandes eventos e fortalecer ainda mais o centro da cidade, que já vem passando por melhorias importantes. Queremos uma cidade cada vez melhor e um Rio Branco vitorioso, representando nossa capital Brasil afora”, destacou.

A noite foi encerrada em clima de celebração, ao som da bateria e com o público dançando, reafirmando o espírito de união e tradição que marca a história do Rio Branco Futebol Clube.

Acre

Terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco celebra alegria, inclusão e segurança

5 horas atrás

16 de fevereiro de 2026

Acre

Primeiro lote do seguro-defeso começa a ser pago nesta terça-feira a pescadores no Acre

5 horas atrás

16 de fevereiro de 2026

Pagamento do seguro-defeso é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta terça-feira (17) o pagamento do primeiro lote do seguro-defeso para pescadores e pescadoras artesanais em todo o país. No Acre, 154 profissionais foram contemplados nesta etapa.

Ao todo, 46.893 trabalhadores receberão o benefício neste primeiro lote, que soma R$ 76 milhões em recursos federais. Segundo o ministro Luiz Marinho, uma nova lista será liberada na próxima semana, ampliando o número de beneficiários.

Quem deve receber?

Para estar apto ao pagamento, o pescador precisou:

  • Solicitar o benefício pelos canais oficiais do MTE (Carteira de Trabalho Digital ou portal Gov.br);
  • Entregar o Relatório do Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);
  • Estar com o Registro Geral da Pesca (RGP) regular;
  • Estar inscrito no CadÚnico;
  • Comprovar residência em município abrangido pelo período de defeso;
  • Não possuir outra fonte de renda além da pesca.

O REAP é o primeiro critério analisado no processo. Pescadores que não entregaram o relatório ficaram de fora deste lote e precisam regularizar a situação junto ao MPA.

Valor e duração

O seguro-defeso corresponde a um salário mínimo por mês e pode ser pago por até cinco meses, dependendo da duração do período de proibição da pesca (defeso). O saque é feito a cada 30 dias, conforme a data de requerimento.

Desde novembro de 2025, a gestão do seguro-defeso passou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelecido por medida provisória federal. O MTE agora é responsável por receber, processar e habilitar os pedidos.

Já os pagamentos referentes a períodos anteriores a 1º de novembro de 2025 continuam sob responsabilidade do INSS.

Como solicitar

Os pescadores artesanais devem fazer o pedido exclusivamente pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, onde também é possível acompanhar a análise, consultar datas de pagamento e solicitar revisão.

No cenário nacional, estados como Paraíba (11.695 benefícios), Maranhão (10.016) e Pará (4.516) lideram o número de contemplados neste primeiro lote. No Acre, os 154 beneficiários representam os profissionais que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos pelo governo federal.

O segundo lote está previsto para a próxima semana.

