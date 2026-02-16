Acre
Terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco celebra alegria, inclusão e segurança
O terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco foi dedicado a crianças, idosos e cadeirantes, proporcionando uma tarde de muita alegria, animação e segurança para todas as famílias. O evento garantiu uma festa tranquila e acessível, com a aprovação e satisfação de todos os foliões presentes.
João Ademir de Azevedo, aposentado, comentou:
“Está muito bem, graças a Deus. É, para os idosos, às crianças. Está uma beleza, é uma maravilha.”
O empresário Paulo Menezes destacou:
“Eu trouxe a esposa, neta e filho, e a gente veio brincar, aproveitar esse momento maravilhoso que nosso prefeito está nos proporcionando. Para ficar seguro aqui, a nossa força de segurança está ativa. Só não vem quem não quer!”
Gerson da Silva, aposentado, também elogiou:
“Estou gostando demais! A segurança boa, a festa boa, o som bom, tudo ótimo. O Carnaval está bacana demais, daqui a pouco é o nosso ‘Arrasou’, Uhuuu!”
A criançada ainda se divertiu com a apresentação do Negão da Baixada da Sobral e com a criatividade dos pais na hora de produzir fantasias dos filhos, que vieram caracterizados como Huck, Mulher-Maravilha, fadas, joaninhas, princesas e muitos outros personagens. A alegria era visível em cada sorriso, tornando o terceiro dia do Carnaval um momento de celebração e inclusão para toda a comunidade.
Acre
Prefeito e vice-prefeito participam do tradicional Baile Vermelho e Branco do Rio Branco Futebol Clube
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o vice-prefeito Alysson Bestene participaram, neste domingo (15), do tradicional Baile Vermelho e Branco, uma das celebrações mais simbólicas da história do Rio Branco Futebol Clube.
O evento reuniu torcedores, dirigentes, autoridades e representantes da sociedade acreana em uma noite marcada por confraternização e valorização das raízes esportivas da capital.
Durante a programação, o presidente do clube, Gerson Boaventura, destacou que o baile representa o início de uma nova fase administrativa. Segundo ele, a atual diretoria trabalha para resgatar a tradição do Vermelho e Branco e reacender o entusiasmo da torcida.
“Estamos resgatando o vermelho e branco que fez tanto sucesso no passado e que animou a sociedade acreana. Com essa nova diretoria, queremos aproximar novamente o torcedor, fortalecer o clube e devolver ao Rio Branco o protagonismo que sempre teve. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental. O prefeito já nos ajudou com equipamentos e tem sido um grande parceiro nesse processo. Estamos muito felizes com esse apoio”, afirmou.
O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância histórica do clube para a identidade de Rio Branco e reforçou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento institucional da agremiação.
“Participar do resgate do nosso querido Rio Branco é algo muito importante para mim e para o Alysson, que é rio-branquense. Estamos falando de um time que escreveu uma linda história, mas que estava um pouco esquecido. Com essa parceria entre a Prefeitura e o clube, queremos contribuir para que ele se transforme em um time mais estruturado, com perfil de organização moderna e visão de negócio. Tenho certeza de que todos nós ainda teremos muito orgulho do nosso Rio Branco”, declarou o prefeito.
O vice-prefeito Alysson Bestene também enfatizou o momento de reconstrução vivido pelo clube e relacionou esse processo ao desenvolvimento da capital.
“Fazer parte desse momento é motivo de orgulho. Assim como a cidade vem crescendo e se modernizando, o Rio Branco também está sendo resgatado por essa nova diretoria. Com parcerias e planejamento, poderemos realizar grandes eventos e fortalecer ainda mais o centro da cidade, que já vem passando por melhorias importantes. Queremos uma cidade cada vez melhor e um Rio Branco vitorioso, representando nossa capital Brasil afora”, destacou.
A noite foi encerrada em clima de celebração, ao som da bateria e com o público dançando, reafirmando o espírito de união e tradição que marca a história do Rio Branco Futebol Clube.
Acre
Acre
Primeiro lote do seguro-defeso começa a ser pago nesta terça-feira a pescadores no Acre
Pagamento do seguro-defeso é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta terça-feira (17) o pagamento do primeiro lote do seguro-defeso para pescadores e pescadoras artesanais em todo o país. No Acre, 154 profissionais foram contemplados nesta etapa.
Ao todo, 46.893 trabalhadores receberão o benefício neste primeiro lote, que soma R$ 76 milhões em recursos federais. Segundo o ministro Luiz Marinho, uma nova lista será liberada na próxima semana, ampliando o número de beneficiários.
Quem deve receber?
Para estar apto ao pagamento, o pescador precisou:
- Solicitar o benefício pelos canais oficiais do MTE (Carteira de Trabalho Digital ou portal Gov.br);
- Entregar o Relatório do Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);
- Estar com o Registro Geral da Pesca (RGP) regular;
- Estar inscrito no CadÚnico;
- Comprovar residência em município abrangido pelo período de defeso;
- Não possuir outra fonte de renda além da pesca.
O REAP é o primeiro critério analisado no processo. Pescadores que não entregaram o relatório ficaram de fora deste lote e precisam regularizar a situação junto ao MPA.
Valor e duração
O seguro-defeso corresponde a um salário mínimo por mês e pode ser pago por até cinco meses, dependendo da duração do período de proibição da pesca (defeso). O saque é feito a cada 30 dias, conforme a data de requerimento.
Desde novembro de 2025, a gestão do seguro-defeso passou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelecido por medida provisória federal. O MTE agora é responsável por receber, processar e habilitar os pedidos.
Já os pagamentos referentes a períodos anteriores a 1º de novembro de 2025 continuam sob responsabilidade do INSS.
Como solicitar
Os pescadores artesanais devem fazer o pedido exclusivamente pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, onde também é possível acompanhar a análise, consultar datas de pagamento e solicitar revisão.
No cenário nacional, estados como Paraíba (11.695 benefícios), Maranhão (10.016) e Pará (4.516) lideram o número de contemplados neste primeiro lote. No Acre, os 154 beneficiários representam os profissionais que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos pelo governo federal.
O segundo lote está previsto para a próxima semana.
