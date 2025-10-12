Cotidiano
Terceira noite da ExpoEnvira 2025 celebra união, tradição e desenvolvimento regional
GERAL
Terceira noite da ExpoEnvira 2025 celebra união, tradição e desenvolvimento regional
Evento reuniu prefeitos da Calha do Juruá, parlamentares do Amazonas e do Acre, e marcou um momento histórico com a entrega do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira.
A terceira noite da ExpoEnvira 2025, realizada neste sábado (11), entrou para a história do município de Envira (AM). O evento foi marcado pela presença de diversas autoridades políticas do Amazonas e do Acre, pela entrega simbólica do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira e por uma programação repleta de atividades que reforçaram o espírito de união, cultura e desenvolvimento regional.
Estiveram presentes o prefeito de Itamarati, João Campelo, a prefeita de Eirunepé, professora Áurea, o deputado federal Capitão Alberto Neto, o deputado estadual Delegado Péricles, o vereador Coronel Rosses e o vereador Elan, ambos de Manaus, além do prefeito de Feijó (AC), delegado Raílson, acompanhado de outras lideranças do município acreano.
GERAL
Terceira noite da ExpoEnvira 2025 celebra união, tradição e desenvolvimento regional
Evento reuniu prefeitos da Calha do Juruá, parlamentares do Amazonas e do Acre, e marcou um momento histórico com a entrega do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira.
A terceira noite da ExpoEnvira 2025, realizada neste sábado (11), entrou para a história do município de Envira (AM). O evento foi marcado pela presença de diversas autoridades políticas do Amazonas e do Acre, pela entrega simbólica do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira e por uma programação repleta de atividades que reforçaram o espírito de união, cultura e desenvolvimento regional.
Estiveram presentes o prefeito de Itamarati, João Campelo, a prefeita de Eirunepé, professora Áurea, o deputado federal Capitão Alberto Neto, o deputado estadual Delegado Péricles, o vereador Coronel Rosses e o vereador Elan, ambos de Manaus, além do prefeito de Feijó (AC), delegado Raílson, acompanhado de outras lideranças do município acreano.
A noite também foi especial para os boiadeiros e amantes do rodeio de Envira, com a entrega oficial e simbólica do Estatuto da Associação dos Boiadeiros de Envira, realizada pelas mãos do prefeito Ivon Rates e do deputado estadual Delegado Péricles. O momento foi celebrado com emoção pelos trabalhadores e organizadores do evento, marcando um novo capítulo na história da cultura rural envirense.
“Com a criação da Associação dos Boiadeiros de Envira, estamos fortalecendo as nossas tradições e dando voz e estrutura a quem mantém viva essa cultura. A organização dos boiadeiros representa respeito, reconhecimento e oportunidade para o nosso povo”, destacou o prefeito Ivon Rates.
O deputado Delegado Péricles, que participou ativamente do ato simbólico, também ressaltou a importância do gesto:
“Essa associação é um instrumento de valorização. Os boiadeiros agora terão representação oficial, poderão buscar apoio e participar ativamente da construção da ExpoEnvira e de outros eventos que fortalecem a economia local.”
Durante o dia, a programação foi intensa e diversificada. A Feira do Produtor Rural movimentou a economia local com a exposição de produtos agrícolas, artesanato e alimentos regionais. Houve também palestras voltadas ao setor agrário, o torneio de vôlei e a primeira Caminhada “Eu Escolho Viver”, que contou com a presença do deputado Delegado Péricles e foi iniciada oficialmente pelo prefeito Ivon Rates, simbolizando a união entre esporte, saúde e cidadania.
“É bonito ver a cidade unida em torno do bem-estar, da cultura e do desenvolvimento. Envira está de parabéns por essa linda festa”, afirmou o prefeito de Itamarati, João Campelo, que acompanhou parte das atividades da ExpoEnvira.
A prefeita de Eirunepé, professora Áurea, também destacou o impacto regional da feira:
“A ExpoEnvira é uma referência para todos nós da Calha do Juruá. É um evento que fortalece o comércio, movimenta a economia e celebra o trabalho do produtor rural. Parabéns ao prefeito Ivon e à sua equipe por essa belíssima organização.”
Já o deputado federal Capitão Alberto Neto reforçou o papel do evento como símbolo de integração entre os municípios:
“A ExpoEnvira é mais que uma festa — é uma vitrine de oportunidades. Aqui se encontram cultura, agronegócio e o espírito empreendedor do povo amazônida. É motivo de orgulho ver essa união de lideranças em prol do crescimento da região.”
A noite seguiu com mais uma etapa eliminatória das montarias em touros, que agitou o público presente e manteve o clima de emoção e adrenalina do rodeio. E para encerrar a programação com chave de ouro, o cantor Wanderley Andrade subiu ao palco e colocou todo mundo para dançar com seus grandes sucessos, animando a multidão que lotou o parque de exposições.
Encerrando as atividades da noite, o prefeito Ivon Rates agradeceu a presença de todos e reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento da cultura e da economia local:
“A ExpoEnvira é a festa do povo, da agricultura, dos boiadeiros e de todos que acreditam no futuro da nossa cidade. Cada detalhe foi pensado com carinho para valorizar quem trabalha, quem produz e quem faz Envira crescer. Que essa energia positiva continue nos guiando rumo a dias ainda melhores.”
Com emoção, união e grandes conquistas, a terceira noite da ExpoEnvira 2025 consolidou o evento como um dos mais importantes do interior do Amazonas, reafirmando a força do trabalho, da tradição e da integração entre os municípios da Calha do Juruá.
Texto: Fabrício Mendes
Fotos: Aston Mello
Comentários
Cotidiano
Acre celebra a vitória de Ramon Dino no Mister Olympia 2025
O Acre ganhou destaque internacional na noite deste sábado, 11, com a vitória histórica de Ramon Dino, que conquistou o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas (EUA). Conhecido como o “dinossauro acreano”, o atleta se tornou o primeiro brasileiro a vencer a mais prestigiada competição de fisiculturismo do mundo.
O Mr. Olympia é o principal campeonato internacional de fisiculturismo profissional, organizado anualmente pela International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB). Criado em 1965 por Joe Weider, o evento reúne os melhores atletas do planeta em diversas categorias, que disputam o título máximo do esporte e o reconhecimento de possuir o físico mais desenvolvido e estético do mundo.
Em suas redes sociais, o governador do Acre Gladson Camelí parabenizou o fisiculturista pela vitória: “Parabéns por mais essa grande conquista. É um orgulho imenso ver um acreano brilhar entre os melhores do mundo. Você é exemplo de superação e inspiração para todos nós”.
Nascido e criado em Rio Branco, Ramon Dino, de 30 anos, celebrou a conquista com orgulho e emoção, levando o nome do Acre a um novo patamar no cenário esportivo mundial. Morador do bairro Xavier Maia, ele cresceu envolvido com esportes como capoeira e futebol, mas foi na calistenia, praticada no Horto Florestal, que começou a moldar a disciplina e o amor pelo treinamento físico que marcariam sua carreira.
Ramon iniciou os treinos de musculação ainda jovem em academias da capital acreana e passou a se dedicar profissionalmente ao fisiculturismo em 2016. Em 2021, estreou no palco do Mr. Olympia e já figurou entre os cinco melhores do mundo, sinalizando o potencial que se confirmaria quatro anos depois.
Na edição de 2025, o “dinossauro acreano” superou nomes de peso como o alemão Mike Sommerfeld e o norte-americano Terrence Ruffin, garantindo o primeiro título masculino do Brasil na história do Mr. Olympia. A vitória rendeu ao atleta um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 552 mil) e consolidou uma trajetória marcada por superação, disciplina e orgulho acreano.
Comentários
Cotidiano
Equipe de futsal acreana conquista mais uma medalha nos jogos escolares
A equipe de futsal feminina do Acre, representada pela escola estadual Olavo Bilac, de Cruzeiro do Sul, conquistou a medalha de bronze, na série bronze, neste domingo, dia 12, durante a participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada na cidade de Uberlândia (MG).
Para se classificar às finais, a equipe de futsal feminina do Acre venceu o time de Mato Grosso do Sul e neste domingo, a medalha veio com uma elástica vitória pelo placar de 8 a 3 contra a equipe do Estado do Piauí.
Para o coordenador técnico da equipe, professor Moisés d’Ávila, a conquista das meninas do futsal foi muito importante, sobretudo levando em conta as mais diversas dificuldades que elas tiveram, inclusive de treinamento. “Por isso foi muito importante a gente ter conquistado essa medalha hoje”, disse.
“A gente sabe que toda essa logística não é fácil, principalmente no interior, onde tudo é muito complicado. Há crianças que moram em ramais e que vem para a escola para treinar, mas com todo o esforço, com todo o trabalho, fomos recompensados com essa medalha aqui no JEBs”, afirmou.
Para a atleta Ana Clara Oliveira, participar dos JEBs foi uma experiência diferenciada. “Além de jogar contra equipes de outros estados, também tivemos momentos de lazer aqui em Uberlândia e fizemos muitas amizades, sem falar da boa experiência que tivemos em quadra”, enfatizou.
Antes da equipe de futsal feminina, o Acre já havia conquistado a medalha de ouro, na série ouro, na natação (100 metros peito), com o atleta Antônio Jerônimo da Silva, uma medalha inédita para o esporte estudantil acreano.
Você precisa fazer login para comentar.