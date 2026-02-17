Terça-feira será de calor, sol entre nuvens e chuvas passageiras em todo o Acre

A terça-feira (17) será marcada por tempo quente, com sol entre nuvens e ocorrência de chuvas passageiras em todo o Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, as precipitações podem ser localmente fortes e acompanhadas de trovoadas em alguns pontos, embora a probabilidade de temporais seja considerada muito baixa.

Nas microrregiões do leste e sul do estado — que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira — o dia será de calor e sensação de abafamento, com pancadas isoladas ao longo da tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 60% nas horas mais quentes e atingir índices entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma fraca a calma, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste acreano, nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático será semelhante, com sol, aumento de nuvens e chuvas rápidas e pontuais. A umidade mínima varia entre 55% e 65% durante a tarde, enquanto a máxima pode chegar a 100% nas primeiras horas do dia. Também nessas áreas a possibilidade de ventos fortes é muito baixa.

As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar mínimas entre 21 °C e 23 °C e máximas de até 32 °C.

Em Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, a variação será semelhante. Já em Plácido de Castro e Acrelândia, as máximas podem alcançar 33 °C.

Em Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas ficam entre 22 °C e 31 °C. Em Feijó, os termômetros variam de 22 °C a 33 °C.